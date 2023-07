A tüdőgyulladás elleni védőoltásról

Milyen védőoltások léteznek a tüdőgyulladás megelőzésére? Milyen kórokozókkal szemben nyújtanak védelmet az egyes típusok?

A védőoltások feladata

A védőoltások szerepe felkészíteni immunrendszerünket egyes fertőző betegségek ellen. A védőoltás hatására vagy el sem kapunk bizonyos fertőzéseket, vagy ha mégis megbetegszünk, a betegség enyhébb lefolyású lesz és a szövődményeket is elkerülhetjük. Vannak olyan védőoltások, melyek egész életre szóló védettséget adnak (ilyen a legtöbb csecsemőkori oltás), míg mások hatása bizonyos idő után csökken, ezért ismétlő oltásra van szükség.

Tüdőgyulladás elleni védőoltások

Tüdőgyulladást baktériumok és vírusok egyaránt okozhatnak.

Streptococcus pneumoniae baktérium elleni védőoltások

A legsúlyosabb bakteriális tüdőgyulladásért a Streptococcus pneumoniae a felelős, kimenetele még a korszerű antibiotikumok birtokában is halálos lehet. Ezek a baktériumok okozzák az agyhártyagyulladást és a középfülgyulladást is. Így az oltóanyag egyben ezekkel a betegségekkel szemben is védelmet nyújt.

Hazánkban jelenleg kétféle védőoltás van forgalomban a Streptococcus pneumoniae ellen. Egyik sem tartalmaz baktériumot, nem okoz betegséget, és influenza elleni védőoltással egyidőben beadható. Az egyik két éves kortól ajánlott, de öt év múlva újraoltás szükséges, a másik 6 hetes kortól adható és felnőtteknek nem szükséges az oltás ismétlése. A védőoltás nem ajánlott lázas betegség, aktív kemoterápia, sugárterápia idején, és terhességben. Javasolt viszont kisgyerekeknek, idős embereknek, krónikus betegeknek és azoknak, akik munkájuk kapcsán fokozott fertőzésveszélynek vannak kitéve (egészségügyi dolgozók, idős beteget ápolók, gyerekközösségben dolgozók stb.).

Influenzavírus elleni védőoltások

Súlyos tüdőgyulladást tudnak okozni a vírusok, leggyakrabban az influenzavírus. Az influenzavírus rendkívül változékony, ezért évente szükséges a védőoltás, amit mindig az adott járványhelyzetben megjelenő vírusmutánsokra szabva módosítanak. Többféle oltóanyag kapható influenza ellen, ezek között van, ami már 6 hónapos kortól adható.

Az oltóanyag inaktivált vírust tartalmaz, ezért az oltást követően helyi reakció és az influenza enyhe tünetei megjelenhetnek. Ezek természetes oltási reakciók, néhány napon belül megszűnnek. A veszélyeztetett csoportokon (gyerekek, idősek, krónikus betegek, óvodai, iskolai dolgozók, egészségügyi dolgozók stb.) kívül érdemes a lakosság szélesebb rétegét is oltani, hogy a vírus terjedését megállítsuk. Így elkerülhetők a nagyobb járványok, valamint a súlyos szövődményként megjelenő tüdőgyulladás.

Szerző: WEBBeteg

Aktualizálta: Dr. Hangonyi Csilla, tüdőgyógyász, allergológus