Legionella - A légiós baktérium

A leginkább hangsúlyozott feltevéssel szemben nemcsak a légkondícionáló berendezések terjeszthetik a Legionella baktériumot. Oda kell figyelni a szökőkutak, a párásítók, a kerti locsolók, magas nyomású tisztítók, a pezsgőfürdők, a házak melegvízrendszerének megfelelő tisztítására is. Egy kutatás szerint a megbetegedések jelentős részét a gépkocsik ablakmosó folyadéka okozza, ezért gyakoribb a fertőzés a hivatásos gépkocsivezetők körében.

A kórokozó nyáron Magyarországon is gyakori, illetve számításba kell venni trópusi utazások során is a megfertőződés lehetőségét.

Mivel a baktérium szaporodásához vízre van szükség, az otthoni légkondicionálók beltéri egységei és a gépkocsi klímaberendezések kapcsán nem kell tartani a fertőzéstől. A legnagyobb problémát a nagyobb intézmények vizet felhasználó klíma rendszerei, illetve más otthoni vagy középületekben található vízrendszerek jelentik.