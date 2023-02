A tüdőgyulladás kezelése

Ha Önnek tüdőgyulladása van, az alábbiak segítségével gyorsabban meggyógyulhat, és csökkentheti a szövődmények kialakulásának kockázatát is: pihenjen sokat, még akkor is, amikor úgy érzi, jobban van;

igyon sok folyadékot, különösen vizet. A folyadék védi a kiszáradástól és hígítja a légutakban keletkező váladékot. A teljes gyógyszeres kúrát szedje be;

menjen vissza minden kontrollvizsgálatra, még akkor is, ha már jobban érzi magát.