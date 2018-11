Hogyan előzzük meg a tüdőgyulladást?

A tüdőgyulladás leggyakrabban azért alakul ki, mert immunrendszere valami miatt (átmenetileg vagy tartósan) gyengébb. Egészsége megőrzésével vagy akár védőoltással sokat tehet azért, hogy megelőzze a betegség kialakulását.

Oltassa be magát! Mivel a tüdőgyulladás influenza szövődménye is lehet, az évente beadható influenza elleni oltás az influenza vírus okozta tüdőgyulladás megelőzésének jó lehetősége.

55 éves kor felett legalább egyszer adasson be magának Pneumococcus (Streptococcus pneumoniae) baktérium elleni oltást is, illetve ötévente, ha bármilyen rizikófaktora van (gyenge immunrendszer, cukorbetegség, daganatos betegségek). Ezek a baktériumok okozzák az agyhártyagyulladást és a középfülgyulladást is, így az oltóanyag egyben ezekkel a betegségekkel szemben is védelmet nyújt. A Pneumococcus elleni oltás egyébként a kötelező oltási rend része lett a gyerekeknél, így minden gyerek megkapja.

Bővebben Kötelező lett a Pneumococcus elleni védőoltás

Kézmosás. Kezei alapos megmosásával csökkentheti a fertőzés kockázatát, ha olyan helyen jár, ahol jó eséllyel fertőződhet meg. Használhat alkoholos kézfertőtlenítőt is, ami hatékonyabban távolíthatja el a baktériumokat, mint a szappanos víz.

Ne dohányozzon! A dohányzás károsítja a tüdő természetes védőfunkcióját a légúti fertőzésekkel szemben.

Gondoskodjon magáról! A megfelelő pihenés, a természetes vitaminokban, teljes kiőrlésű gabonában, probiotikumokban, bő folyadékban gazdag étrend, a mozgás jó karban tartja az immunrendszerét.

Védje meg a többieket a fertőzéssel szemben. Ha Önnek tüdőgyulladása van, próbálja meg távol tartani magát gyengült immunrendszerű ismerőseitől. Ha ez nem lehetséges, akkor viseljen maszkot és zsebkendőbe köhögjön.

Előzze meg a tüdőgyulladás kiújulását is!

Visszatérhet-e a tüdőgyulladás? Gyakori kérdések Gyógyszerek hatására jobban lettem, visszamentem dolgozni, de újból kezdtem érezni a tüdőgyulladás tüneteit. Visszaestem?



Dr. Boros Miklós válasza az Orvos válaszol rovatban

Ritka, hogy egészséges tüdejű betegek tödőgyulladása megfelelő kezelés mellett kiújuljon. Ugyanakkor elégtelen kezelés mellett a teljes gyógyulás lassú, a szövődmények és a kiújulás esélye pedig megnő.

Gyakran merül fel a kérdés, ha a tünetek nem erősek, a betegség magától is elmúlhat, akkor miért kell mégis orvoshoz fordulni. Ha valakinél tüdőgyulladást állapítanak meg, a gyógyszerek szedését addig írja elő a kezelőorvos, amíg a tünetek teljesen meg nem szűnnek. De ez a gyógyulásnak csak a tünetmentesítési szakasza, a tüdő valódi regenerálódása ekkor kezdődik, és sokkal hosszabb időt igényel.

Ha kihagyjuk az orvos szakértői kezelést, a teljes gyógyulás sokkal lassabb, illetve a betegség szinte biztosan kiújul. Minden egyes tüdőgyulladás az előzőnél súlyosabb formában jelentkezik. Így a kezdeti „enyhe”, lábon kihordott betegségből a kórházi kezelésig is eljuthatunk.

Bővebben A tüdőgyulladás kezeléséről részletesen itt olvashat

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőink: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus, Dr. Jóna Angelika, gyermekgyógyász