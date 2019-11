Gyermekvállalás krónikus betegségekkel

Magyarországon nagyon sok fogamzóképes korú nő él együtt krónikus betegségekkel, ez nagyban megnehezíti, de nem teszi lehetetlenné a gyermekvállalást.

Gyakran előforduló krónikus betegségek közé tartozik a cukorbetegség, magas vérnyomás, elhízás. Ezen betegségeket nem mindig lehet külön tárgyalni, hiszen gyakran együtt jelentkeznek, növelik egymás kialakulásának kockázatát. Azonban mind befolyásolják a terhesség kimenetelét, fokozott figyelmet igényelnek, mind a beteg, mind pedig az orvos részéről.

Hirdetés

Cukorbetegség és a terhesség

A diabétesznek több típusát különböztethetjük meg. Beszélhetünk I. típusú cukorbetegségről, ami általában fiatal korban jelentkezik, és folyamatos inzulin adagolást igényel. II. típusú cukorbetegség általában később jelentkezik, inzulinnal és orális antidiabetikumokkal is egyensúlyban tartható. A diabétesz egy speciális típusa a terhességi cukorbetegség, amikor a cukorbetegségre jellemző klinikai és laboreltérések a terhesség időszakában alakulnak ki. Leggyakrabban a várandósgondozás során rutinszerűen elvégzett cukorterheléses teszt során derül ki a terhesség 24-28. hete környékén.

Amennyiben már terhesség előtt ismert cukorbetegségről van szó, fontos a gyermekvállalás tervezésekor odafigyelni a normális vércukor értékekre (éhgyomri érték 3,6 és 6 között normál). A magas vércukorszint fokozza a vetélés kockázatát, illetve hatással van a magzat fejlődésére is, fejlődési rendellenességek alakulhatnak ki. Várandósság során változik a szervezet inzulinigénye: folyamatosan nő az inzulinrezisztenciára jellemző paraméterek mellett.

Terhességi cukorbetegség kezelésének első vonala a rendszeres testmozgás és a szénhidrátcsökkentett diéta, hiszen az esetek nagy részében már ez is elegendő a várandósság ideje alatt. Ilyenkor a terhesek a dietetikus és diabetológus iránymutatása alapján étkezési naplót vezetnek, és a helyes szénhidrátbevitelt rendszeres vércukorszint-mérésekkkel ellenőrzik otthonukban.Terhességi cukorbetegség esetén a diabetológiai paraméterek mellett a magzat állapotát is rendszeresen kell ellenőrizni, hiszen a szövődményes esetek kiszűrése és a korai felismerés nagyban segítheti a megfelelő terhesgondozást.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Cukorbeteg a kismama - Milyen veszélyt jelent a magzatra?

Elhízás és a terhesség

Az újabb kutatások nagy szerepet tulajdonítanak a testtömegindexnek (BMI) a gyermekvállalás során. 25 kg/m2 feletti BMI esetén túlsúlyosnak, 30 kg/m2 –nél magasabb BMI esetén enyhén elhízottnak, 35 kg/m2 feletti BMI esetén pedig súlyosan elhízott kategóriába soroljuk az embereket. Kimutatták, hogy összefüggés van a túlsúly mértéke és a különböző komplikációk, mint például a preeclampsia között. Preeclampsiának nevezzük azt az állapotot, mikor a terhesség 20. hete után a vérnyomás 140/90 Hgmm fölé emelkedik, terhességi vizenyő alakul ki, illetve a 24 órás gyűjtött vizeletben 3g-nál több fehérje található (normálisan nincs vagy nagyon kevés fehérje található a vizeletben).

Megállapították, hogy minél nagyobb a várandós nő BMI értéke, annál nagyobb a rizikója a preeclampsia kialakulásának is. Az elhízás nemcsak a vérnyomást, hanem a vércukorszintet is befolyásolni tudja. 30-asnál nagyobb BMI értékkel rendelkező várandósok esetén gyakrabban fordul elő terhességi cukorbetegség, mint a normál testsúlyú (20-25 BMI) vagy enyhén túlsúlyos (25-30 BMI) nők esetében.

Az elhízás és az anyagcsere-betegségek fokozzák az elsődleges fájásgyengeség kialakulását is. Ilyenkor a fájások rendszertelenek, nem elég erősek, így elmarad a méhszáj tágulása a szülés során. Kialakulhat lepényi elégtelenség is, mely során a magzat növekedése zavart szenved. Illetve az ödémás (vizenyős) szövetek jelenléte miatt fokozódik a szülési sérülések előfordulásának valószínűsége is.

Bővebben A terhességi elhízás veszélyei

Magas vérnyomás és a terhesség

Krónikus magas vérnyomás a definíció szerint 140 Hgmm-nél magasabb szisztolés és/vagy 90 Hgmm-nél magasabb diasztolés vérnyomásértéket jelent. Ahogyan egyre későbbi életkorra tolódik a gyermekvállalás, úgy nő a magas vérnyomásos kismamák száma is. Ezzel együtt pedig fokozódik az esélye a koraszülésnek, császármetszésnek, preeclampsiának valamint a növekedési retardáció kialakulásának.

Bővebben Terhesség - A koraszülés és az életkor összefüggései

Magas vérnyomás fennállhat már a terhességet megelőzően, de kialakulhat a terhesség korai szakaszában illetve a 20. hét után is. Ha korábban is fennállt (esszenciális hipertónia), olyan vérnyomáscsökkentő gyógyszert kell választania az orvosnak, amely nem káros a magzat növekedésére. Ezért már a gyermekvállalás tervezésénél fontos az orvosi konzultáció.

Amennyiben a probléma a 20. hét után jelentkezik, terhességi magas vérnyomásnak hívjuk. Ha pedig ehhez még fehérjevizelés (proteinuria) is társul, akkor preeclampsiáról beszélünk. Rendkívül súlyos hipertenzív állapot az ún. HELLP szindróma, amely során szétesnek a vörösvértestek, megemelkednek bizonyos májenzimek, a vérlemezkék száma pedig lecsökken.Ez az állapot veszélyes az anya és a magzat életére is, sürgősségi beavatkozást igényel, akárcsak a súlyos preeclampsia. Elhanyagolt esetben lepényleválás, anyai tónusos-klónusoseclampsiás görcsroham is kialakulhat.

Az ilyen súlyos állapotok elkerülése érdekében fontos a vérnyomás rendszeres monitorozása, hiszen befolyásolja a méhlepény vérellátását is, ezáltal a baba fejlődésére is kihat. Amennyiben megszületett a diagnózis, kezdetben sószegény diéta, fokozott magnézium-bevitel javasolt. Fontos a nyomon követés is, hiszen ha ez nem használ, vérnyomáscsökkentő gyógyszer beállítása indokolt.

Ezen krónikus betegségeken kívül említést érdemelnek még a terhességben jelentkező endokrin eltérések, mint például a gyakorta látható pajzsmirigy-alul- vagy -túlműködés. Ezen eltérések gyakran társulnak terhességi cukorbetegséghez, illetve elhízáshoz. Ez a triász fokozza a magzati macrosomia, vagyis magzati túlnövekedés kockázatát. A nagy magzat fokozza szülés során a komplikációkat, sérüléseket és emeli a császármetszés esélyét is. A pajzsmirigy hormonszintje egy egyszerű vérvétellel meghatározható, amennyiben pedig kóros az érték, orvos segítségével gyógyszeresen kontrollálható.

Annak ellenére, hogy ezek a krónikus megbetegedések nagy mértékben befolyásolják a terhességet, az általuk okozott szövődmények kis százalékban fordulnak csak elő. Megelőzhetőek rendszeres kontrollvizsgálattal, életmódváltással, melynek nemcsak a megfelelő táplálkozás, hanem a mozgás is része.

Takács Regina, medikus

Lektorálta: Dr. Sára Levente szülész-nőgyógyász szakorvos