Az esetek többségében a terhességi diabétesz visszafejlődik a szülés után, ám 50%-ban terhességet követően is cukorbetegség alakul ki, akár csak kis szünettel. Mivel a kismama cukorbetegsége a magzatra is hatással van, fontos a mielőbbi felismerés és a megfelelő kezelés.

A téma cikkei 2/1 A gesztációs diabétesz tünetei

2/2 A gesztációs diabétesz kezelése

Hogyan diagnosztizálható a terhességi cukorbetegség?

A terhességi cukorbetegség diagnózisa leginkább a terhesgondozás folyamán minden esetben elvégzett vizsgálatok kapcsán születik meg. Minden jelentkezéskor megvizsgálják a vizeletet, többek között annak cukortartalmát. Amennyiben a vizeletben cukor található, további vizsgálatok szükségesek, mivel az felkelti a terhességi cukorbetegség gyanúját.

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A terhesség mindhárom trimeszterében (harmadában) történik vérvétel, majd a laboratóriumban elvégzik a vércukorszint mérését is. Amennyiben az a referenciaértéknél magasabb, szintén további vizsgálatok következnek.

A 24-28. hét körül kerül sor a terhességi diabétesz célzott szűrésére az úgynevezett orális glükóztolerancia teszt, más néven terheléses cukorvizsgálat (OGTT) segítségével. Amennyiben a kismamánál előfordulnak rizikófaktorok, az OGTT első alkalommal a 12-16. héten végzendő el, majd – amennyiben az eredmény nem kóros – a vizsgálatot a 24-28. héten ismétlik meg. A vizsgálatot éhgyomorra végzik. Először vénás vért vesznek, ezután 75 gramm cukrot feloldanak másfél-két deciliter vízben vagy cukrot nem tartalmazó teában, amit a vizsgálandó nő megiszik, lehetőleg egyszerre. Két óra múlva ismét vért vesznek a vénából, majd laboratóriumban meghatározzák a minták cukortartalmát.

Normális esetben mindkét alkalommal a vércukor értéke a referenciatartomány felső értéke alatt található.

A két vérvétel közt enni-inni nem szabad. Ritkán jelentkezhet fejfájás, émelygés, hányinger, hányás, amit az orvosnak meg kell említeni.

A gesztációs diabétesz diagnózis felállítható, ha

a vércukormérések során bármikor (ez vonatkozik az OGTT első értékére is) a vércukorszint legalább két alkalommal eléri vagy meghaladja a 7 mmol/liter értéket,

a nem éhgyomorra levett vérminták esetében a vércukorérték két alkalommal eléri vagy meghaladja a 11,1 mmol/liter értéket,

a második vérvétel eredménye magasabb, mint 7,8 mmol/liter.

Amennyiben a terhesgondozás folyamán bármikor kóros értéket mérnek, a vizsgálatot megismétlik. Ha az ismételt eredmény is kóros tartományba esik, a beteget szakrendelésre irányítják, ahol beállítják a megfelelő terápiát.

Hogyan kezelhető a gesztációs diabétesz?

A kezelés több lépcsőből áll. Kezdetben szénhidrátban szegény diéta javasolható, melyet szakorvos és dietetikus együttesen állít össze. Ennek nagyon fontos eleme a terhesség során jellemző napi többszöri – általában öt alkalommal történő – kis mennyiségű étkezés, de igyekezni kell kerülni a gyors felszívódású szénhidrátokat.

Amennyiben a várt hatás, azaz a vércukorszint normalizálódása elmarad, már nem csak a 12. hétig, hanem akár végig is alkalmazható metformintartalmú gyógyszer. Nem elégséges hatás, vagy kifejezetten rossz szénhidrátháztartás esetén pedig inzulinkezelés válik szükségessé. Elsősorban humán, de szintetikus, úgynevezett analóg inzulin is adható, illetve gyors hatású inzulin, de akár bázis inzulin is.

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Az inzulinkezelés beállítása nagyfokú körültekintést igényel, de mind a próbareggeli, mind a kórházi befektetés elavultnak tekintendő és már nem javasoljuk! A szülés alatt is szigorú orvosi felügyelet szükséges az esetleges komplikációk elkerülése végett, illetve az anya megfelelő cukorháztartásának fenntartása céljából.

Utógondozás A terhességi diabéteszes kismamák vércukorértékei az esetek többségében szülést követően visszarendeződnek, ám ilyenkor is szükségesek a kontrollvizsgálatok. Célszerű a terhesség alatt beállított és már megszokott életvitelt folytatni, mivel ez egy korai jelzés volt, hogy a későbbiekben cukorbetegség kialakulása várható. Kontroll vércukorterheléses vizsgálat indokolt, legkorábban a szülés után 6 héttel, vagy a szoptatás befejezése után, de erről mindig a szakorvos kell, hogy döntsön egyéni mérlegelés alapján. Ha a szülést követő kontroll során a vércukorszint továbbra is a normál tartomány felett marad, a cukorbetegség kezelése folyamatos szakorvosi (diabetológiai) gondozással szükséges, a többi cukorbeteg pácienshez hasonlóan, a kialakuló szív- és érrendszeri, neurológiai szövődmények késleltetése, megelőzése, a betegek jó életminőségének megőrzése céljából – teszi hozzá Dr. Turi Zsuzsanna, a Nőgyógyászati Központ szülész-nőgyógyásza.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus