A gesztációs diabétesz és tünetei

A gesztációs diabétesz (terhességi cukorbetegség) a cukorbetegségnek azon formája, amelyet első ízben a terhesség alatt ismernek fel. Magyarországon a terhességek 3-5 százalékában tapasztalható a terhességi cukorbetegség enyhébb vagy súlyosabb formája.

A gesztációs diabétesz kialakulásának hátterében a terhesség során bekövetkező hormonális változások állnak. A várandósság idején ugyanis nemcsak a nemi hormonok szintje változik (ráadásul azoknak is van hatásuk a cukoranyagcserére), hanem más olyan hormonoké is, amelyek a vércukorszintet önmagukban is befolyásolják, vagy az inzulin (amely a legerősebb hatású vércukorcsökkentő hormon) vérszintjét módosítják.

A méhlepény is többféle mechanizmuson keresztül befolyásolja a cukoranyagcserét: olyan anyagokat termel, melyek egyrészt gátolják az inzulin hatásának kialakulását, másrészt közvetlenül lebontják magát az inzulint. Ezen hatások miatt összességében fokozódik az inzulinrezisztencia, vagyis az inzulin vércukorszint csökkentő hatása gyengül.

Rizikófaktorok

A betegség kialakulására való hajlam az alábbi esetekben fokozott:

30 évnél magasabb anyai életkor;

elhízás;

a családban előforduló cukorbetegség;

előző terhesség kapcsán gesztációs diabétesz;

4000 grammnál nagyobb súlyú gyermek születése;

ismeretlen eredetű méhen belüli elhalás;

ismétlődő vetélések;

több alkalommal előforduló méhszájgyulladás;

terhességi magas vérnyomás;

vesemedence-gyulladás;

ismétlődő húgyúti fertőzések;

fejlődési rendellenesség.

A kívánatos testsúly elérésével, a kiegyensúlyozott táplálkozás betartásával, a terhesség idején megfelelő testmozgással tudjuk a betegség kockázatát csökkenteni.

A terhességi diabétesz tünetei

Szerencsére a magyarországi terhesgondozás hálójában a betegséget még a diabéteszre jellemző tünetek, illetve az anyai és magzati szövődmények kialakulása előtt felismerik. A cukorbetegség klasszikus tünetei - mint az állandó szomjúságérzés miatti fokozott folyadékfogyasztás, a bőséges vizeletürítés - szerencsére ritkán alakulnak ki. A komolyabb anyagcsereproblémák miatt bekövetkező tudatzavarokkal még ritkábban lehet találkozni.

A diabétesz szokásos szövődményeinek kialakulására (szem- és vese- és idegrendszeri eltérések, bőrfertőzések, stb.) az idő rövidsége miatt nem kell számítani.

A magzat miatt is kezeltetni kell!

Ön tudta? A cukorbeteg kismamák hajlamosabbak a koraszülésre.

A terhes nő cukorbetegsége a magzatra is hatással van. Kezelés nélkül a magzat nem fejlődik abban az ütemben, ahogyan kellene, és különböző rendellenességek alakulhatnak ki, többek közt a szívben, a tüdőben.

A cukorbetegség hatással van az erek falára is, terhesek esetén a méhlepény ereire is. Ennek következtében a méhlepény nem képes a fejlődő magzatot a számára szükséges tápanyagokkal ellátni, ami miatt súlyos cukorbetegség esetén a magzat fejlődése visszamarad, növekedése a vártnál kisebb ütemű lesz.

A cukorbeteg anyák újszülöttjei az átlagosnál gyakrabban nagy súlyú, nagy méretű babák. A nagy termet hüvelyi szülés esetén gyakran oka különböző szülési sérüléseknek.

Amennyiben a terhesség során az anya cukorháztartását megfelelő kezeléssel rendezik, a magzati szövődmények kialakulásának esélye igen csekély. Ezért is nagyon fontos, hogy a várandós anyák rendszeresen részt vegyenek a terhesgondozáson, megjelenjenek az előírt vizsgálatokon, az esetleges terápiás utasításokat pedig gondosan betartsák.

