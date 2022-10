Vérzés a terhesség alatt

A hüvelyi vérzés a terhesség bármely szakában talán az egyik legrémisztőbb jelenség minden terhes nő számára. Gyakran egyszerű dolog van a háttérben, de sohasem szabad elhanyagolni vagy figyelmen kívül hagyni, mert komoly probléma is okozhat vérzést vagy barnás pecsételést.

Minden esetben érdemes orvoshoz fordulni; különösen hasi fájdalom társulása esetén minél hamarabb kérjünk segítséget.

Mi okozhat pecsételő vérzést?

Mindig szükséges az orvosi vizsgálat A terhesség bármely szakában jelentkező vérzés esetén, legyen az pecsételő, barnás-rózsaszínes, esetleg bővebb, friss, piros vérzés, minden esetben szükséges egy orvosi vizsgálat, hiszen így lehet csak eldönteni, hogy kóros-e a vérzés, van-e szükség beavatkozásra, vagy gyógyszeres kezelésre.

A pecsételő vérzés kis mennyiségű vérzést jelent, ami a menses utolsó napjaiban megjelenő kevés barnás-rózsaszínes vérzéshez hasonlít. Nem mindig lehet eldönteni, hogy a megjelenő vér honnan származik. Terhesség alatt a méh vérellátása megnő, és kisebb hatásokra is megjelenhet pecsételő vérzés. Rákszűrés után, belső vizsgálatot követően, és szexuális együttlét után is gyakrabban tapasztalható, mint korábban, ettől nem kell megijedni.

Ezeken kívül a pecsételő vérzés a fenyegető vetélés korai jele is lehet, társulhat alhasi, menses-szerű görcsökkel is, majd nagyobb mennyiségű vérzés is jelentkezhet. Ilyenkor orvoshoz kell fordulni, ahol ultrahang-vizsgálattal ellenőrizhetik a terhességet. Ekkor gyakran láthatnak hematomát a petezsák körül, ami egy vérömlenyt jelent, és a későbbiekben nyomon kell követni a felszívódását. Fény derülhet ilyenkor méhen kívüli terhességre is, ami szintén vérzéssel, és alhasi görcsökkel járhat.

Ha korábban már történt ultrahang-vizsgálat, ahol méhen belül látták az embriót, akkor ez nagy valószínűséggel kizárható, hiszen amellett, hogy az vizsgálat során mindig ellenőrzik, hogy nincs-e méhen kívüli terhesség, irodalmi ritkaságnak számít a méhen belüli és a méhen kívüli terhesség jelenléte egy időben.

Pecsételő vérzést okozhat terhességtől független tényező is, mint egy polyp a méhszájban, vagy egy fertőzés, ami a méhszájat különösen vérzékennyé teheti, és a szexuális együttlét után gyakrabban okoz vérzést. A fertőzést megfelelő módon kezelni kell, mert kezeletlen esetekben felszálló fertőzés, és koraszülés is lehet a következménye.

A lepény rendellenességei

A második és a harmadik trimeszterben a lepény tapadási rendellenességei is okozhatnak vérzést. A mélyen tapadó lepény fokozott figyelmet igényel, ilyenkor a méhlepény a méhszájhoz közel tapad, és könnyen származhat vérzés a lepény széli részeiből.

A lepény akár egészen elfedheti a méhszájat, ilyenkor a spontán hüvelyi szülés lehetetlen, és általában többször ismétlődő vérzésekre lehet számítani. Ekkor a szigorú ágynyugalom alapvető, folyamatos intézeti megfigyeléssel, ami azért szükséges, mert vérzést okozhat ilyenkor a kisebb méhtevékenység is, ami olyan súlyos is lehet, hogy azonnali császármetszésre van szükség.

A lepény tapadási rendellenességén kívül súlyos szövődmény a korai lepényleválás, ami hirtelen jelentkező, folyamatos, nem múló görcsös hasi fájdalommal, nyomásérzékenységgel jár, és bő, friss vérzéssel társulhat. Ilyenkor egyetlen megoldás az azonnali műtét, ezért haladéktalanul segítséget kell kérni.

Vérzés nem mindig jelentkezik a lepényleválás során, mert a lepény és a méh fala között is összegyűlhet a vér. A fájdalmat a folyamatossága, és erőssége különbözteti meg a szülési fájdalomtól, ami periodikus, vannak fájdalommentes időszakok, és-különösen a vajúdás kezdetén- rendszertelenek is lehetnek.

A szülés természetes velejárója is lehet

A terminusközeli időszakban, általában a 37. hét után, koraszülés esetén előtte is, észlelhet a kismama véres-nyákos váladékozást több ok miatt. A nyákdugó távozása egy enyhén véresen-barnásan festenyzett nyák képében jelenik meg, az először szülők nem mindig tudják elkülöníteni a vérzéstől.

Ez utal arra, hogy hamarosan, órákon, napokon belül beindulhat a szülés. A másik vérzés jellegzetesen a méhösszehúzódások megindulása után jelentkezik, tágulási vérzésnek nevezzük. A méhszájból származik, mennyisége függhet a méhszáj tágulási ütemétől is, ellenben a méhszáj tágulása nem mindig jár vérzéssel.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szakértőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász