A terhességi elhízás veszélyei

A terhesség során az ideálisnál nagyobb mértékű súlygyarapodás veszélyt jelenthet nemcsak a mamára, hanem a babára is. Mivel az elhízás az általános népesség körében is jelentős probléma, így erre nagyobb figyelem irányul, ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy a terhességi alultápláltság is ugyanolyan veszélyes. Ezért is kiemelten fontos, hogy a kismama egészségesen táplálkozzon.

Miért baj a terhességi elhízás?

A terhesség során az optimálisnál nagyobb mértékű súlygyarapodás növeli a gesztációs diabétesz, valamint a terhességi magas vérnyomás kockázatát. Ezek a betegségek nemcsak az anyuka, de a baba egészségét is veszélyeztetik, fejlődési rendellenességek, koraszülés és vetélés kockázatát hordozva. Mindezek miatt rendkívül fontos a terhességi cukorbetegség és magas vérnyomás időben történő felismerése és megfelelő kezelése, és lehetőség szerint a megelőzésük.

Egy, a portlandi Egészségügyi Kutatási Központ által végzett kutatás szerint a túlzott terhességi súlygyarapodás eredményeként nagysúlyú babák születnek. Amint azt a kutatás vezetője, Teresa Hillier elmondta, azt már korábban is tudták, hogy a terhesség során kialakult diabétesszel kezelt nőknek általában az átlagosnál nagyobb gyermekeik születnek, ám a most végzett vizsgálatok tapasztalatai szerint a terhesség során elhízott anyák esetében is – még ha cukorbetegség nem is alakul ki náluk – sokkal nagyobb az esélye túlsúlyos csecsemő születésének.

Minden ötödik nő hízik el a várandósság során, de csak 5 százalékuknál alakul ki terhességi diabétesz. Ez az eredmény rámutat arra, mennyire fontos a kismamáknak odafigyelniük a táplálkozásukra.

Hillier és kollégái 41 540 nő terhességét követték figyelemmel 1995 és 2003 között, különös tekintettel az anya súlygyarapodására és a gyermekek születési súlyára. Azokat az eseteket analizálták, ahol a kismama több mint 18 kg-ot hízott, és arra voltak kíváncsiak, hányan szülnek közülük 4 kg-nál nehezebb gyermeket (ami orvosi tekintetben is nagy babának számít).

A nehéz babákból nagyobb valószínűséggel lesz túlsúlyos felnőtt, ezenkívül egyéb, az anya egészségét érintő kockázatok mellett, ez a "túlsúly" növeli a császármetszés esélyét is.

Összességében a gyerekek 12,5 százaléka született 4 kg-os vagy annál nagyobb testsúllyal. Azoknak az anyáknak, akik több mint 18 kg-ot híztak terhességük alatt, több mint 20 százalékuk szült nagy babát, míg a normál testsúly-gyarapodásúak között ez az arány kevesebb mint 12 százalék volt.

A 18 kg vagy annál nagyobb mértékű súlygyarapodás a terhesség alatt tehát kétszeresére növeli annak esélyét, hogy a születendő gyermek „túlsúlyos” lesz.

A terhességi diabéteszesek, akik sokat híztak, 29,3 százalékban adtak életet nehéz csecsemőnek, míg azok a betegek, akiknél normál testsúly-gyarapodás volt megfigyelhető, csak 13,5 százalékban szültek nagy gyereket.

A terhességi cukorbetegség során a magzat "túltáplált" állapotba kerül, még akkor is, ha az anya odafigyel a súlyára. Ha emellett a kismama még túl sokat is hízik, az a magzat hasonló jellegű elhízásához vezet. Ez azért is veszélyes, mert a túl nagy babák könnyen beszorulhatnak a szülőcsatornába.

A kutatás eredménye bebizonyította azt, amit az orvosok már régóta gyanítottak: a megengedettnél nagyobb mértékű súlygyarapodás igenis számít, akár cukorbeteg az anyuka, akár nem.

A mai napig nagyon sok nő hiszi azt, hogy ha várandós lesz, két ember helyett kell ennie ahhoz, hogy egészséges gyermeke szülessen. Az orvosok azonban hangsúlyozzák, hogy ha valaki a terhességet megelőzően normál testsúlyú, ne hízzon többet, mint 10-12 kg. Fontos, hogy ennek jelentős része csak a terhesség második felében jelentkezzen. Az első 20 hétben az ideális testsúlygyarapodás összesen 2,5 - 3,5 kg, a hátralevő hetekben pedig további összesen 6,5-9,5 kg. Akinél terhességi diabétesz alakul ki, a várandóssága alatt az optimális súlygyarapodás nem haladhatja meg a 8 kilogrammot.

Az is veszélyes, ha a terhes nő alultáplált!

A terhesség alatti éhezés, valamint a hiányos táplálkozás, beleértve a minőségi éhezést (tápanyagokban szegény ételek fogyasztása, akár nagy mennyiségű táplálék mellett!) is maradandó károsodásokat okozhat a magzatnál, de hosszú távú következményei is lehetnek a gyermek későbbi életében. Kutatások bizonyítják, hogy az alultáplált anyák gyermekeinél későbbi életkorukban nagyobb eséllyel alakul ki cukorbetegség, túlsúly, szív- és érrendszeri betegségek, illetve hallás- és látászavarok, valamint idősebb korukban a kognitív képességeik csökkenésének nagyobb a valószínűsége.

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: WebMD, Übergewicht in der Schwangerschaft (Uniklinikum Jena), Hungern im Mutterleib erhöht das Diabetes-Risiko (Deutsche Welle)

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika, gyermekorvos