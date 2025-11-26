Hiperhomociszteinémia

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus - WEBBeteg
megjelent:

A homocisztein egy aminosav, mely a táplálékkal bevitt fehérje lebomlása során a metionin-cisztein átalakulás során jelenik meg.

Ha a homocisztein szintje magas, bizonyítottan fokozza a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát. Károsítja az ér falát, fokozza a trombózis kockázatát, aterogén, vagyis az érelmeszesedés kialakulását gyorsítja. Többek között nő a koszorúér-betegségek, infarktus és stroke kockázata. Magas szintje fokozhatja a vetélés kockázatát, illetve egyes neuropszichiátriai kórképekben is magasabb szintet észleltek.

Ezért fontos egyénileg mérlegelve ellenőrizni a vér homociszteinszintjét.

A magas homociszteinszint, vagyis a homociszteinémia laboratóriumi módszerrel igazolható.

Életkorral is nő a szintje, illetve genetikailag örökletes enzimdefektus esetén is a metilén-tetrahidrofolát redukzáz (MTHF) mutációja esetén.

Ha a szintje 15 mikromol/l feletti, hiperhomociszteinémiáról beszélünk.

Mikor lehet magas a homocisztein szintje?

  • örökletes genetikai eltérés esetén
  • nagy mennyiségű állati eredetű táplálék fogyasztása esetén, de sok szénhidrát- és zsírfogyasztás, tehát helytelen étrend mellett is
  • ritkán bizonyos gyógyszerek szedésekor (pl. antiepileptikum, hormonok)
  • dohányzás mellett
  • életkor előrehaladtával.

Mi a teendő magas homociszteinszint esetén?

B6-, B12-, folát (B9) vitamin bevitelt javasolnak, egyrészt étrend révén (zöld színű zöldségek, hüvelyesek, fermentált tejtermékek, hal, hús), de akár táplálékkiegészítők szedésével. Vegetáriánusok vagy pl. metformin készítményt szedők nem jutnak elegendő B12-vitaminhoz, ezt pótolniuk mindig javasolt.

Javasolt a fehérjebevitel ellenőrzése, szükség esetén annak csökkentése, illetve pl. a kávéfogyasztás csökkentése, mely a B-vitamin-felszívódást ronthatja.

A folsav a B9-vitamin szintetikus formája, a folát a természetben előforduló forma. A folsavat a szervezet foláttá kell alakítsa, ezért pl. MTHFR mutáció esetén, amikor ez nem vagy nehezen megy végbe, javasolt eleve folát adása pl. terhesség esetén.

A betain mint aminosav-származék, mely metioninforrásként működik, szintén alkalmazható táplálékkiegészítőkent, illetve megtalálható pl. zöldségekben, gabonafélékben, kagylóban, garnélarákban.

A terhesség során, koraterhességben is, de már a várandósság tervezésekor is nagyon fontos a folsav pótlása a magzat fejlődéséhez, a velőcsőzáródási rendellenességek megelőzésére. Ilyenkor a szükséglet magasabb, melyet a helyes és változatos táplálkozáson kívül szükséges étrend-kiegészítővel is pótolni.

Hasonló a neve, de nem ugyanarról van szó – Mi az a homociszteinuria?

A homociszteinuria egy ritka genetikai eredetű öröklődő betegség, melyben egy enzim hibája miatt nem sikeres a fehérjéből származó metionin lebontása. Ilyenkor a magas homocisztein miatt az a vizelettel is ürülni fog.

Nagyon ritkán alacsony B6, B9, B12-vitamin-szint esetén is jelenhet meg homocisztein a vizeletben.

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Irinyi-Barta Tünde

Irinyi-Barta Tünde

Okleveles táplálkozástudományi szakember

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Prof. Dr. Góth Miklós

Prof. Dr. Góth Miklós

Endokrinológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Immunrendszerünk
Immunrendszerünk

Mit tehetünk, hogy jól működjön? (x)
A COPD
A COPD

Hogyan vált a COPD népbetegséggé? (x)
A légszennyezettség növelheti a trombózis kockázatát
A légszennyezettség növelheti a trombózis kockázatát WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Mit kell tudni a Leiden-mutációról?
Mit kell tudni a Leiden-mutációról? WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
Mélyvénás trombózis - Egyre több fiatalra is veszélyes
Mélyvénás trombózis - Egyre több fiatalra is veszélyes WEBBeteg - Dr. Borsi-Lieber Katalin
Mik lehetnek a kezeletlen aranyér szövődményei?
Mik lehetnek a kezeletlen aranyér szövődményei? WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
A hosszú repülőutak veszélyeit érdemes komolyan venni
A hosszú repülőutak veszélyeit érdemes komolyan venni WEBBeteg - Dr. Kónya Judit, családorvos
Élet a mélyvénás trombózis után
Élet a mélyvénás trombózis után Trombózis- és Hematológiai Központ - Dr. Szélessy Zsuzsanna hematológus