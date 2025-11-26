Hiperhomociszteinémia

A homocisztein egy aminosav, mely a táplálékkal bevitt fehérje lebomlása során a metionin-cisztein átalakulás során jelenik meg.

Ha a homocisztein szintje magas, bizonyítottan fokozza a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát. Károsítja az ér falát, fokozza a trombózis kockázatát, aterogén, vagyis az érelmeszesedés kialakulását gyorsítja. Többek között nő a koszorúér-betegségek, infarktus és stroke kockázata. Magas szintje fokozhatja a vetélés kockázatát, illetve egyes neuropszichiátriai kórképekben is magasabb szintet észleltek.

Ezért fontos egyénileg mérlegelve ellenőrizni a vér homociszteinszintjét.

A magas homociszteinszint, vagyis a homociszteinémia laboratóriumi módszerrel igazolható.

Életkorral is nő a szintje, illetve genetikailag örökletes enzimdefektus esetén is a metilén-tetrahidrofolát redukzáz (MTHF) mutációja esetén.

Ha a szintje 15 mikromol/l feletti, hiperhomociszteinémiáról beszélünk.

Mikor lehet magas a homocisztein szintje?

örökletes genetikai eltérés esetén

nagy mennyiségű állati eredetű táplálék fogyasztása esetén, de sok szénhidrát- és zsírfogyasztás, tehát helytelen étrend mellett is

ritkán bizonyos gyógyszerek szedésekor (pl. antiepileptikum, hormonok)

dohányzás mellett

életkor előrehaladtával.

Mi a teendő magas homociszteinszint esetén?

B 6 -, B 12 -, folát (B 9 ) vitamin bevitelt javasolnak, egyrészt étrend révén (zöld színű zöldségek, hüvelyesek, fermentált tejtermékek, hal, hús), de akár táplálékkiegészítők szedésével. Vegetáriánusok vagy pl. metformin készítményt szedők nem jutnak elegendő B 12 -vitaminhoz, ezt pótolniuk mindig javasolt.

Javasolt a fehérjebevitel ellenőrzése, szükség esetén annak csökkentése, illetve pl. a kávéfogyasztás csökkentése, mely a B-vitamin-felszívódást ronthatja.

A folsav a B 9 -vitamin szintetikus formája, a folát a természetben előforduló forma. A folsavat a szervezet foláttá kell alakítsa, ezért pl. MTHFR mutáció esetén, amikor ez nem vagy nehezen megy végbe, javasolt eleve folát adása pl. terhesség esetén.

A betain mint aminosav-származék, mely metioninforrásként működik, szintén alkalmazható táplálékkiegészítőkent, illetve megtalálható pl. zöldségekben, gabonafélékben, kagylóban, garnélarákban.

A terhesség során, koraterhességben is, de már a várandósság tervezésekor is nagyon fontos a folsav pótlása a magzat fejlődéséhez, a velőcsőzáródási rendellenességek megelőzésére. Ilyenkor a szükséglet magasabb, melyet a helyes és változatos táplálkozáson kívül szükséges étrend-kiegészítővel is pótolni.

Hasonló a neve, de nem ugyanarról van szó – Mi az a homociszteinuria?

A homociszteinuria egy ritka genetikai eredetű öröklődő betegség, melyben egy enzim hibája miatt nem sikeres a fehérjéből származó metionin lebontása. Ilyenkor a magas homocisztein miatt az a vizelettel is ürülni fog.

Nagyon ritkán alacsony B 6 , B 9 , B 12 -vitamin-szint esetén is jelenhet meg homocisztein a vizeletben.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus