Mik lehetnek a kezeletlen aranyér szövődményei?

Az aranyérbetegség sokak számára csupán a kellemetlen, fájdalmas tüneteket jelenti, ártalmatlan dolognak tekintik, és nem gondolnak arra, hogy ennek az állapotnak is lehetnek komolyabb szövődményei. A korai felismerés, a kivizsgálást követően megállapított terápiás módszer azonban segíthet megelőzni az aranyér okozta következményeket.

Igaz, hogy az esetek nagyobb hányadában az aranyér könnyen kezelhető, azonban a tartósan fennálló gyulladás és vérzés számos komolyabb, akár veszélyes állapotot is eredményezhet.

A leggyakoribb aranyér szövődmények

Aranyeres krízis

A belső aranyeres, tágult visszeres csomók kizáródását jelenti a végbél záróizomzatának külső felszínére. Az aranyeres krízis heves fájdalommal jár, a beteg ülni vagy akár állni sem bír, elesettséget érez, továbbá rendszerint hőemelkedés vagy láz is kíséri az állapotát. A visszerek ebben az állapotban gyakran már nem visszahelyezhetőek, illetve maguktól sem húzódnak vissza. Ez a panasz akár sürgős sebészeti beavatkozást is igényelhet, emiatt mindenképpen (sebész vagy proktológus) orvoshoz kell fordulni.

Hirdetés

Aranyér előreesés (anális prolapszus)

Akkor alakul ki, amikor a tágult és megnagyobbodott visszerek előreesnek a végbélből a záróizmon át, és már nem helyezhetőek vissza. Gyakran erős préselés (pl.: székrekedés, szülés) okozza. Az előreesett aranyér felszíne irritálódik, ezért gyakran váladékozás, vérzés, kisebesedés kíséri.

Visszérgyulladás, fertőzés, fekély

Az aranyeres csomót borító vékony nyálkahártya sérülékeny, ezért bármilyen irritáció következtében kialakulhat helyi gyulladás, amely könnyen el is fertőződhet (elsősorban a sérült hámfelszín széklettel történő érintkezése következtében). Ez szisztémás gyulladást, fertőzést is okozhat, emellett fekély is kialakulhat az érintett területen.

Trombózis, érelhalás

Elsősorban a kizáródott aranyérben fordulhat elő trombózis vagy érelhalás, amelyben az előreesett erek keringése romlik, vagyis az erekben keringési akadály alakul ki. Ilyen esetekben az erek fájdalmasak, gyulladtak, heves panaszokat okoznak, és könnyen elfertőződhetnek, ezért mielőbbi orvosi vizsgálatot igényel az állapot.

Tudjon meg többet! Az aranyér stádiumai és a beteg kilátásai

Vérzés

Az aranyérbetegséggel járó leggyakoribb panasz a vérzés, amely még a kis aranyeres csomók esetén is előfordul, székelést követően a WC-papíron észlelt friss, élénkpiros vércsík formájában. A vérzés a sérült hámfelszín irritációja miatt alakul ki, és rendszerint csak néhány cseppnyi vér ürül. Jelentős vérzést általában nem okoz a visszérhálózatból induló vérzés, de ritkán előfordul a jelentősebb vérvesztés is, azonban ilyen esetekben mindenképpen orvoshoz kell fordulni az esetleges komolyabb kiváltó okok azonosítása céljából.

Vérszegénység, vashiány

Hosszabb ideje fennálló aranyeresség az elhúzódóan jelentkező vérvesztés következtében hosszú távon vérszegénységet is okozhat. Ugyan aktuálisan kevésnek tűnik a vérvesztés, azonban a kezeletlen aranyérbetegség tulajdonképpen folyamatos vérzést vált ki a szervezetben, amely fontos anyagok (pl. vas) hiányát okozhatja. A vérszegénység vezető tünetei a fáradtság, fázékonyság, koncentrációzavar, ingerlékenység és a sápadt bőr.

Bővebben A vashiány és a vashiányos vérszegénység kezelése

Végbéldaganat

A legfontosabb tudnivaló az aranyér tüneteinek észlelésekor, hogy friss piros vérzés esetén mindig ki kell zárni a daganatos elváltozást is. Emiatt az aranyér kivizsgálása során esetenként végbéltükrözést is javasolhat a szakorvos. Emellett a régóta fennálló aranyeresség, a krónikus hámirritáció, a gyulladás és a mögöttesen kialakult székletpangás megalapozhatja a rosszindulatú folyamatok kialakulását is, ezért érdemes idejében kezeltetni a kellemetlen tünetekkel járó aranyérbetegséget.

Tovább A végbéldaganat felismerése

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus