A légszennyezettség növelheti a trombózis kockázatát

Már eddig is ismert volt, hogy a finom por hozzájárulhat a demencia, az asztma és bőrproblémák kialakulásához. Most az is kiderült, hogy a légszennyezettség a trombózis kialakulásának veszélyét is növelheti. Trombózisról akkor beszélünk, ha egy eret az ott kialakult vérrög beszűkít és elzár. A vérrög kialakulásának helyéről el is sodródhat, máshol okozva elzáródást (tüdőembólia).

Az Amerikai Hematológiai Egyesület kutatócsapata a növekvő légszennyezettség és a trombózis előfordulási gyakoriságának összefüggését vizsgálta, és azt találta, hogy a trombózisos esetek száma a légszennyezettség emelkedésével nő.

A finom por jelenti a legnagyobb kockázatot

Ha a finom por (PM2,5) koncentrációja átlagban 3,6 µg/m3 fölé emelkedik egy adott területen, az ott élők vénástrombózis-rizikója 39%-kal nő meg.

Összehasonlítási alapként: németországi adatok szerint az ottani forgalmas közlekedési csomópontok éves PM2,5 átlaga 15 µg/m3. Egy város alapterhelése 13, a vidéki területeké pedig 10 µg/m3.

A nitrogén oxidjainak is van trombóziskockázat-növelő hatása

A kutatók azt is vizsgálták, hogy a levegő nitrogén-dioxid (NO 2 ) tartalmának emelkedése milyen hatást fejt ki. Ha a mennyisége 13,3 ppb (parts per billion) felé emelkedik, az háromszorosára növeli a trombózisrizikót. A ppb az a mértékegység, ami egy adott anyag részecskéinek a számát adja meg a levegő egymilliárd részecskéjére vonatkoztatva.

Összehasonlítási alapként: németországi adatok szerint az ottani forgalmas közlekedési csomópontok éves NO 2 -terhelése 10-21 ppb. A városokban ez az érték 5-11 ppb között mozog, míg vidéken kereken 3 ppb.

A nitrogén oxidjai (nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid) gáz halmazállapotúak és 30 ppb fölé való emelkedésük megduplázza a trombózisrizikót.

A kutatók a vizsgálatban részt vevők körében azt találták, hogy az emelkedett ózonszint nem befolyásolta a trombózis előfordulási gyakoriságát.

Egyéb rizikófaktorok figyelembevétele

A tanulmány eredményének alátámasztására a kutatók az adatokat több lépésben felül is vizsgálták. Ennek során figyelembe vették azokat a tényezőket, amelyek a trombózis ismert rizikófaktorai, így először is az életkort, a nemet, a munkakört, a lakóhelyet és az etnikai hovatartozást.

A következő lépésben olyan rizikófaktorokat is bevontak, mint a dohányzás, illetve passzív dohányzás, a testtömegindex (BMI) és a fizikai aktivitás. Végül figyelembe vettek bizonyos fehérjéket és azokat a laboratóriumi paramétereket, amelyek a vérrögképződést és ezáltal a trombózisrizikót befolyásolják.

Ezek a számítások is hasonló eredményt hoztak, így alátámasztják a légszennyezettség és a trombózisos esetek emelkedő száma közötti összefüggést.

A kutatócsapat a vizsgálatukban 6.600 férfi és nő adatait elemezte az Amerikai Egyesült Államok 6 különböző régiójából. Ezek az úgynevezett MESA tanulmányból (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) származtak, amelyhez közel 17 évig követték után az alanyokat. Az Amerikai Hematológiai Egyesület a jelen kutatásához csak azoknak a résztvevőknek az adatait vette figyelembe, akiknek sem szív-érrendszeri, sem más súlyos egészségügyi problémájuk nem volt.

Így védekezhetünk a finom porral szemben, illetve ezeket tehetjük a trombózisrizikó csökkentése érdekében

Annak érekében, hogy a finompor-koncentrációt legalább a saját otthonunkban alacsony szinten tartsuk, ne szellőztessünk a forgalmas helyeken azokban az időszakokban, amikor a legnagyobb mértékű a kibocsátás.

Mivel a porszívózás is felkavarja a leülepedett port és az így szétoszlik a levegőben, érdemes közben és utána átszellőztetni a lakást.

Azoknak, akik olyan területen laknak, ahol magas a légszennyezettség, különösen oda kell figyelniük a trombózis egyéb rizikófaktorainak kerülésére, ilyen elsősorban a dohányzás és a passzív dohányzás. De a hormonkészítmények, például a fogamzásgátló tabletták szedése is növeli a kockázatot, ám mivel ezek sok esetben nem válthatók ki más módszerrel, így az egyéb rizikófaktorok kerülése még fontosabb az ezeket alkalmazók körében.

Rendszeres sporttal és antioxidánsokat tartalmazó élelmiszerekben gazdag kiegyensúlyozott táplálkozással tovább csökkenthető a veszély.

Azoknak, akiknek emelkedett a trombózisrizikójuk, különösen fontos lenne kerülni a magas légszennyezettségű területeket.

Azok, akiket részletesebben érdekel a légszennyezés, környezetszennyezés, illetve környezetvédelem témája, tájékozódhatnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökség honlapján, ahol mérési adatokra is rá lehet keresni régiók szerint.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Mehr Thrombosen durch Luftverschmutzung (NetDoktor.de)