Fogamzásgátló módszerek, amikhez nincs szükség orvosi közreműködésre

Az első részben az orvosi közreműködést nem igénylő, kényelmes és olcsó, ám sok esetben nem kellő hatékonyságú fogamzásgátló módszereket ismertetjük.

Naptár-módszer

Nem túl biztonságos eljárás, ezért alkalmazása nem ajánlott! A naptár-módszer lényege a termékeny napok meghatározása és ezeken a napokon a nemi érintkezés (illetve a behatolással járó szex) kerülése. Alkalmazásához ismerni kell a nő saját nemi ciklusának jellegzetességeit. A peteérés általában a következő menstruáció első napját megelőzően 14 nappal következik be (még nem 28 napos ciklusok esetén is), ezért a ciklus néhány havi megfigyelése után az ovuláció időpontja meghatározható. Ez előtt és után 2-3 napig tartózkodni kell a szexuális élettől. Jó tudni azonban, hogy az ovuláció pontos időpontját nem tudhatjuk biztosan, hiszen az is befolyásolja, mennyit pihenünk, szedünk-e valamilyen gyógyszert, átestünk a közelmúltban valamilyen betegségen, fogyasztottunk-e alkoholt. A módszer iinkább arra alkalmas, hogy a segítségével növeljük más fogamzásgátlási eszközök használatának hatékonyságát. Ráadásul a naptár-módszer semmiféle védelmet nem nyújt a nemi úton terjedő betegségektől.

Ébredési hőmérséklet figyelése

Az ébredési hőmérséklet meghatározása szintén hozzásegíthet a peteérés időpontjának felismeréséhez. Ehhez minden reggel, az ágyból való felkelés előtt kell megmérni a maghőmérsékletet (szájban vagy hüvelyben), ugyanazzal a hőmérővel, naponta megközelítőleg ugyanabban az időpontban.

A ciklus első felében néhány tizeddel alacsonyabb hőmérsékleti értékek tapasztalhatók a normál, ún. bifázisos görbe esetén. Ovuláció idején a hőmérséklet némileg csökken, majd emelkedik 3-5 tized fokkal a peteérés előtti értékekhez képest és a ciklus második felében magasan is marad legalább 9-10 napon át. A hőmérséklet újbóli csökkenése jelzi a havi vérzés kezdetét. A hőmérséklet megemelkedése utáni harmadik naptól a szexuális élet biztonságosnak tekinthető.

Bővebben A hőmérőzésről itt olvashat részletesen

Méhnyak-nyák megfigyelés

A méhnyak-nyák megfigyelése kiegészítheti az egyéb természetes fogamzásgátlási módszereket. A peteérés előtt néhány nappal és a peteérés napján ugyanis a nyák áttetsző, tojásfehérjéhez hasonló állagú, nyújtható; a terméketlen napokon viszont inkább fehér, kisebb mennyiségű és nem nyújtható, tehát ebből is lehet következtetni a termékenységre.

Figyelem! A naptár-módszer, az ébredési hőmérséklet meghatározás és a méhnyak-nyák megfigyelés módszerének kombinációja növeli a biztonságosságot, azonban ezek a módszerek inkább csak akkor javasoltak, ha a pár vállalja a terhesség esetleges bekövetkezésének kockázatát.

Megszakításos módszer

Szintén orvosi közreműködés nélkül alkalmazható eljárás a megszakított közösülés. Megbízhatatlan eljárás, aminek a lényege az, hogy a hímvesszőt még a magömlés előtt eltávolítják a hüvelyből. Azonban a magömlést megelőzően távozó váladékcseppek is tartalmazhatnak hímivarsejteket, így a megtermékenyülés is bekövetkezhet.

Gumióvszer

A gumióvszer nagy előnye a többi fogamzásgátló eljáráshoz képest, hogy helyes használat esetén véd a nemkívánt terhességtől és a nemi úton terjedő betegségektől is. Az óvszert a behatolás előtt kell felhúzni a merev hímvesszőre és magömlést követően rögtön el kell távolítani.

Hátránya, hogy használata illúzióromboló lehet, illetve ritka esetben szakadás is bekövetkezhet. Előnye viszont, hogy az óvszer számos helyen beszerezhető, alkalmazásának pedig nincsenek mellékhatásai.

Spermicidek

A hüvelyi spermicid hatású anyagok patikában vény nélkül kaphatók. Többféle formában elérhetőek, például krém, hab, tampon alakban. A behatolás előtt negyed órával kell a hüvelybe helyezni, ekkor olyan hab képződik belőle, ami a hímivarsejteket elpusztítja. Jellegzetes szaga van, illúzióromboló lehet, ezért inkább összeszokott párok esetén előnyös.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos