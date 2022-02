Személyre szabott fogamzásgátlás

Napjainkban az első szexuális kapcsolat létrejötte egyre korábbi életkorban következik be, jellemzően a 15. életév környékén. Nagyon fontos döntés előtt áll tehát az a fiatal - és kezelőorvosa is -, aki a számára legmegfelelőbb fogamzásgátlási módszeren gondolkodik.

Az internet elterjedtségével párhuzamosan a fiatalok tájékozottsága is javult ebben a témakörben, de éppen az interneten hozzáférhető információk ellenőrizetlensége folytán sok a téveszme, ezért az oktatók és a nőgyógyászok felvilágosító munkája elengedhetetlen.

Lehetőségek személyre szabva

A nőgyógyász napi tevékenysége során gyakran találkozik olyan élethelyzettel is, hogy új kapcsolat miatt a 40-es, 50-es éveikben levő hölgyek kérnek fogamzásgátlási tanácsot. Lássuk, melyek azok a főbb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni ahhoz, hogy mindenkinek a lehető legjobb fogamzásgátlási módszert ajánlhassuk.

Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy az első fogamzásgátló felírása mindenképpen a nőgyógyász kompetenciája. A napi gyakorlatban pedig találkozunk olyan hölgyekkel, akik már évek óta szednek például – nem nőgyógyász által felírt - fogamzásgátló tablettát úgy, hogy még egy méhnyakrákszűrésen sem vettek részt. Ez nagyon veszélyes gyakorlat, az évenkénti szűrővizsgálat elengedhetetlen.

Miért fontos a kórtörténet ismerete?

Az első megjelenéskor a méhnyakrákszűrés elvégzésén túl alapvető fontosságú a páciens kórtörténetének alapos felvétele. Bizonyos örökletes és nem örökletes szív- és érrendszeri betegségek, májbetegségek és véralvadási zavarok esetén tilos fogamzásgátló tabletta szedése. Ennek oka, hogy a fogamzásgátló kismértékben növelheti a vérrögképződés esélyét, valamint hogy hatóanyagai a májban bomlanak le.

Ugyancsak nem szabad fogamzásgátló tablettát szedni tisztázatlan hátterű hüvelyi vérzés esetén, vagy amennyiben a páciens felmenőinél emlőrák fordult elő. Ilyen esetekben, amikor a hormonbevitel ellenjavallt, alkalmas lehet például méhen belüli eszköz használata.

Ugyancsak fontos, hogy szed-e valaki állandó jelleggel gyógyszereket. Bizonyos altatók és antibiotikumok csökkenthetik a fogamzásgátlók hatékonyságát, ilyen esetekben nem ajánlott a fogamzásgátló tabletta.

A páciens életvitelében szintén lehetnek olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják az ajánlható fogamzásgátlási módszert. A dohányzás káros hatásaival legtöbben tisztában vannak. 35 éves életkor feletti dohányzó hölgyeknek nem javasoljuk a fogamzásgátló tabletta szedését, mert esetükben a trombózis (vérrögképződés) kockázata sokszorosa a nem dohányzókénak.

A tablettaválasztás szempontjai

Amennyiben fogamzásgátló tabletta felírására kerül sor, nem mindegy, hogy a széles kínálatból melyiket választjuk. A tabletták eltérő árán kívül ugyanis azok összetételében is jelentős különbségek vannak – egyes tablettákban az ösztrogén komponens, másokban a gesztagén a hangsúlyosabb.

A hüvelygyűrű, mint a tablettával egyenrangú fogamzásgátló eszköz

A fogamzásgátló tablettát kérő hölgyeket fontos tájékoztatni arról is, hogy a tabletta helyett alkalmazhatnak hüvelygyűrűt is, amely a tablettánál egyenletesebb hatóanyag – felszívódást biztosít, és hatékonyságát nem befolyásolják a gyomor – bélrendszeri kóros állapotok (hányás, hasmenés) sem. A tablettaszedés estén – mivel az naponta egyszer történik – szükségszerűen megfigyelhető a vérben mérhető hatóanyagtartalom ingadozása. Annak érdekében, hogy a fogamzásgátló hatás a nap 23. órájában is megfelelő legyen, a tablettákban kissé magasabb hatóanyagtartalmat kell alkalmazni. Hüvelygyűrű használata esetén a fenti ingadozás nem figyelhető meg, a hatóanyagtartalom a vérben végig egyenletes. Ez teszi lehetővé, hogy a hüvelygyűrű tartalmazza a legkisebb ösztrogén (etinil-ösztradiol) hormonmennyiséget a fogamzásgátlók között, így mellékhatásai is elhanyagolhatóak. A hüvelygyűrű további előnye, hogy nem kell naponta odafigyelni a gyógyszerszedésre, elég erre havonta egyszer gondolni.

Egyéb lehetőségek

A már szült hölgyeknél ki kell terjedjen a tájékoztatás a méhen belüli fogamzásgátló eszközökre is, esetükben gyakran ez jelenti a hosszútávú megoldást a fogamzásgátlásra.

Szintén fontos tájékoztatni az elsősorban már több gyermekkel rendelkező hölgyeket a laparoszkóppal (hastükrözés) végzett végleges meddővététel lehetőségéről is, bár ez a módszer éppen visszafordíthatatlansága miatt nagyon alapos mérlegelést igényel.

A fenti, nagyon szerteágazó szempontok alapján látható, hogy a fogamzásgátlás alkalmazása felelősségteljes döntést kíván mind a páciens, mind a kezelőorvos részéről, és nem hangsúlyozható eléggé, hogy a fogamzásgátlással kapcsolatos orvosi tevékenység nőgyógyász szakorvosi feladat.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Péntek Róbert, szülész-nőgyógyász