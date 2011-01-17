Orvosi ellenőrzés mellett használható fogamzásgátló módszerek

Az orvosi közreműködéssel alkalmazható fogamzásgátlási eljárások általában kiemelkedő védelmet nyújtanak a nem kívánt terhességgel szemben, ugyanakkor alkalmazásuk nagyobb körültekintést - kivizsgálást, rizikófelmérést, a mellékhatások ismeretét - igényel.

A téma cikkei Fogamzásgátló módszerek, amik orvosi kontroll mellett használhatók

Fogamzásgátló módszerek, amikhez nincs szükség orvosi közreműködésre

Hormonális fogamzásgátlás

Az alábbiakban felsorolt eljárások közös tulajdonsága, hogy női nemi hormonokat juttatnak be a női szervezetbe, ezáltal a peteérést megakadályozzák. Bár általánosságban biztonságosan alkalmazhatóak, a hormonális fogamzásgátlási módszerek alkalmazásának kezdete előtt mindig szükséges az orvosi vizsgálat szükséges, mivel bizonyos állapotok ellenjavallatot képeznek. Ugyancsak közös valamennyi hormonális fogamzásgátlási módszerben, hogy hatékonyságuk megfelelő alkalmazás esetén a legmagasabbak közé tartozik (99,5-99,95%).

Fogamzásgátló tabletta

A legismertebb és legtöbb nő által alkalmazott módszer a fogamzásgátló tabletták csoportja. Ezeknek több típusa van attól függően, hogy milyen hormonokat tartalmaznak és milyen arányban. A tabletták igen megbízhatóak, a mai csökkentett hormontartalmú termékek pedig mellékhatások tekintetében is sokkal kedvezőbbek, mint a korábbiak.

A kombinált, két összetevőt tartalmazó (ösztrogén és gesztagén komponens) tablettákat a leggyakrabban 21 napon keresztül kell szedni, majd 7 nap szünet következik. A szünet idején jelentkezik az úgynevezett megvonásos vérzés. A szünet után ismét el kell kezdeni a szedést. Vannak folyamatosan, vagy más ütemezéssel szedendő fogamzásgátló készítmények is.

Fontos, hogy a tablettát minden nap lehetőleg ugyanabban az időpontban kell bevenni. Amennyiben kimaradt egy vagy több tabletta, vagy a tabletta hatékonyságát csökkentő hasmenés, hányás jelentkezett, a ciklus további napjaiban egyéb fogamzásgátló módszerről is gondoskodni kell. A fogamzásgátló tabletták a legbiztosabb fogamzásgátlási módszerek közé tartoznak, több mint 99,5%-os hatékonyságúak, de csak megfelelő alkalmazás esetén.

Kapcsolódó A leggyakoribb hibák fogamzásgátló tablettát szedőknél

A tablettaszedés megkezdése előtt fontos tisztázni, hogy nincs-e a szedésnek ellenjavallata. Ilyen például a veleszületett trombózishajlam, emlő- és méhtestrák, bizonyos májbetegségek, továbbá mérlegelést igényel 35 év feletti életkor és dohányzás esetén. Esetenként, főleg a szedés kezdetén kialakulhat pecsételő, rendellenes vérzés. Mellékhatásaik nem általánosak és legtöbbször csak az első 2-3 hónapban jelentkeznek, a súlygyarapodás jóval ritkább, mint sokan gondolják.

A kombinált tablettáknak előnyös "mellékhatásaik" is vannak, a nők többségénél javítja a bőr állapotát, rendezi a menstruációs panaszokat (rendszertelen, túl erős vagy fájdalmas menses) és a petefészek ciszták képződését is előnyösen befolyásolja.

Az egy összetevőt tartalmazó ún. mini tabletták csak gesztagéneket tartalmaznak. Ezeket folyamatosan kell szedni, szoptatás alatt is alkalmazhatók.

Egyéb hormonális készítmények

Hüvelygyűrű - A hüvelygyűrűt 21 napra kell a hüvelybe helyezni, majd eltávolítása után 7 nap szünet következik és a tablettákhoz hasonlóan ilyenkor jelentkezik a vérzés. Kétfajta hormont tartalmaz. Hatásmechanizmusa tehát hasonló a kombinált fogamzásgátlókéhoz, ugyanakkor hatóanyagait folyamatosan bocsátja ki, így nem szükséges mindennap alkalmazni. A hüvelygyűrű felhelyezéséhez és eltávolításához nem szükséges orvosi közreműködés, egyszerűen megvalósítható, hormonális készítményként igényel orvosi kontrollt az alkalmazása. Szeretkezés közben érezhető lehet a partner számára.

Hormontapasz - Hetente cserélendő transzdermális tapasz. Egyenletes felszívódást biztosít mérsékelt hormontartalom mellett, a hányás vagy hasmenés sem csökkenti a szervezetben a hormonszintet.

Hormoninjekciók - Az ún. depóinjekciók csak gesztagén komponenst tartalmaznak, azok is alkalmazhatják, akiknél az ösztrogén ellenjavallt. Izomba adják, három hónapig akadályozza meg a peteérés létrejöttét. A hatóidő alatt többnyire szünetel a vérzés, ám ritkán elhúzódó vérzést is okozhatnak, és mivel a szedést nem lehet felfüggeszteni, a vérezgetés nehezen szabályozható. Abbahagyása után több idő szükséges a termékenység helyreállásához, továbbá a csontsűrűség csökkenését is gyorsíthatja. Léteznek havonta beadandó kombinált injekciók is, a kombinált tablettához hasonló hatóanyagokkal és mechanizmussal, ezek azonban kevésbé elterjedtek.

Implantátum - A bőr alá ültethető fogamzásgátló eszköz egy néhány centiméter hosszú hajlékony műanyag rudacska, csak gesztagén komponenst tartalmaz (ösztrogénmentes). Szakorvos írhatja fel és helyezheti be a felkar bőre alá, és terméktől függően akár 3 évig biztosítja a peteérés felfüggesztését, 99,9%-os hatékonysággal. Ezen idő alatt előfordulhat szabálytalan vérezgetés, de az is, hogy vérzés egyáltalán nem jelentkezik. Előnye, hogy nem kell nap mint nap foglalkozni a fogamzásgátlással. A páciens kérésére bármikor eltávolítható.

Hormontartalmú méhen belüli eszköz - Ennek leírását lásd a lentebb következő fejezetben.

Esemény utáni tabletták

A hormonális fogamzásgátlás eszközei közé sorolhatóak az esemény utáni tabletták. Többféle ilyen termék van forgalomban, ezeknek közös jellemzője az, hogy a védekezés nélküli együttlét után (vagy ha a védekezés sikertelen volt), minél hamarabb, hatóanyagtól függően 72-120 órán belül kell bevenni. Ha a terhesség már kialakult, az esemény utáni tabletta nem szünteti meg a terhességet (nem abortusztabletta) és vizsgálatok szerint a tabletta nem jelent kockázatot az embrió normál fejlődésére. A sürgősségi fogamzásgátlást nem célszerű gyakran alkalmazni.

Méhen belüli eszközök (spirál)

A méhen belüli fogamzásgátló eszköz (szakkifejezéssel IUD - intrauterine device, köznyelvben spiráls) két eltérő módon ható típust takar. A spirál szóval ellentétben napjainkban jellemzően T-alakúak. A két típus hatékonysága hasonló, 99,5% körüli.

A hormonmentes IUD anyaga leggyakrabban réz (lehet pl. arany, ezüst is), és a méh üregébe felhelyezve akadályozza meg a terhesség kialakulását, életkortól függetlenül alkalmazható. Ezt a hatását egyrészt mechanikai úton fejti ki, steril gyulladást létrehozva, illetve az eszköz felszínéről leváló fémionok is segítik a fogamzásgátló hatást. A fém spirál alkalmazása gátolja a spermiumok motilitását, ezáltal elsődleges hatása a fogantatás létrejöttének megakadályozása. Felhelyezésére menstruáció idején vagy közvetlenül szülés után kerülhet sor, típustól függően akár több mint 10 évig maradhat a méh üregében. Alkalmazása mellett egyes nőknél a havi vérzés mennyisége nőhet, előfordulhat görcsös menstruáció, illetve ritkán kialakulhat kismedencei gyulladás.

anyaga leggyakrabban réz (lehet pl. arany, ezüst is), és a méh üregébe felhelyezve akadályozza meg a terhesség kialakulását, életkortól függetlenül alkalmazható. Ezt a hatását egyrészt mechanikai úton fejti ki, steril gyulladást létrehozva, illetve az eszköz felszínéről leváló fémionok is segítik a fogamzásgátló hatást. A fém spirál alkalmazása gátolja a spermiumok motilitását, ezáltal elsődleges hatása a fogantatás létrejöttének megakadályozása. Felhelyezésére menstruáció idején vagy közvetlenül szülés után kerülhet sor, típustól függően akár több mint 10 évig maradhat a méh üregében. Alkalmazása mellett egyes nőknél a havi vérzés mennyisége nőhet, előfordulhat görcsös menstruáció, illetve ritkán kialakulhat kismedencei gyulladás. A hormonális IUD/IUS folyamatosan progeszteron hormont bocsát ki, a méhnyaknyák megvastagításával akadályozza a spermiumok áthaladását, méhnyálkahártya vékonyításával pedig a beágyazódást akadályozza. 3-8 évente kell cserélni az eszközt. A havi vérzés eleinte lehet rendszertelen, néhány hónap elteltével mennyiségét csökkenti. A helyi hatás miatt a hormonális méhen belüli eszköz jóval alacsonyabb hormonmennyiséggel éri el ugyanazt a fogamzásgátló hatást, mint a más módon felszívódó, szisztémás készítmények.

Amennyiben terhesség jön létre IUD alkalmazása mellett, az többnyire kihordható, ám ilyen esetben az átlagostól gyakoribb lehet a méhen kívüli terhesség előfordulása.

Művi meddővé tétel

A beavatkozások célja, hogy a páciens termékenységét véglegesen felfüggesszék. Nőknél és férfiaknál is alkalmazható, de a műtét végrehajtása szigorúan szabályozott folyamat. Családtervezési céllal végzett meddővé tételt csak 40 év feletti, vagy legalább 3 vér szerinti gyermekkel rendelkezők végeztethetik el. A társadalombiztosítás nem támogatja, a páciensnek kell finanszíroznia. Az egészségügyi céllal végzett műtét tb-finanszírozott.

A női sterilizációs műtétekben az a közös, hogy a petevezetők folytonosságát szakítják meg. Peteérés után a petesejt és a hímivarsejt nem találkozhat, nem történhet megtermékenyítés sem, ugyanakkor a peteérést és a menstruációs ciklust a művi meddővé tétel nem befolyásolja. A beavatkozást laparoszkópos úton végzik. Hatékonysága 99,5%-os.

A férfiakon végzett műtétek (vazektómia) során az ondóvezeték átjárhatóságának a felfüggesztése a cél. Többféle műtéti eljárás létezik, leggyakrabban a herezacskó bőrén ejtenek két oldalt apró metszést és azon keresztül roncsolják az ondóvezetéket. ha a beavatkozás sikeres, spermiumok nem kerülnek az ondóba. Az eljárás nem érinti a merevedést és az ejakulációt. Hatékonysága 99,9%-os.

Figyelem! A művé meddővé tétel bizonyos esetekben visszafordítható, azonban az ún. rekanalizációs eljárások sikeressége csekély. Emiatt az eljárásra végleges megoldásként kell gondolni, amely valószínűleg nem megváltoztatható, amennyiben a páciens a későbbiekben mégis szeretné a termékenységét visszaállítani (pl. új házasság esetén)!

Lásd még Fogamzásgátlási módszerek összehasonlítása

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos