Jó tanácsok fogamzásgátlót szedő nőknek

A fogamzásgátló tabletta igen megbízható, kényelmes, biztonságos módszer, de ahhoz, hogy valóban megfelelően működjön, mindennapos odafigyelésre is szükség van! A fogamzásgátló tabletta hatékonyságának kulcsa a rendszerességben rejlik, azaz sosem szabad elfelejteni bevenni az adott napi adagot. Ez elmondva könnyűnek hangzik, betartani már nehezebb.

Rendszeresség, de hogyan?

Érdemes egy jól rögzült szokáshoz (pl. esti fogmosás) kötni a tabletta bevételét, feledékenyebbeknek jó ötlet hangjelzést adó emlékeztetőt beállítani a telefonjukon, ami minden este ugyanakkor jelez. A legtöbb fogamzásgátló tablettánál 21 nap szedést követően 7 nap szünetet kell tartani.

Nagyon fontos, hogy az új levél elkezdése is pontosan történjen, ezt a dátumot is érdemes naptárban vagy a telefonban bejelölni. Ha nem biztos benne, hogy az aznapi tablettát bevette-e, a levélen leellenőrizheti. Az aktuális gyógyszerlevelet tartsa mindig magánál, hiszen váratlan programok mindig közbejöhetnek, amikor be kellene venni a tablettát!

Írassa fel időben nőgyógyászával

Figyeljen arra is, hogy időben írassa fel nőgyógyászával a következő adag gyógyszert! Kellemetlen meglepetés tud lenni, amikor emiatt nem tudja elkezdeni a következő levelet. Ha a fenti szabályokat betartja, a tabletta maximális védelmet fog nyújtani. Ha nem megy megbízhatóan a tablettaszedés, érdemes más hormonális (azaz legalább ennyire hatékony) fogamzásgátló módszert választani!

Ha szedem a tablettát, akkor nem is kell óvszer?

De igen, viszont nem a nem kívánt terhesség ellen való védekezés miatt. A fogamzásgátló (ahogy a neve is mutatja) csak a nem kívánt terhesség ellen véd azáltal, hogy kikapcsolja a peteérést. Szexuális úton sajnos sokféle fertőzést össze lehet szedni, ami ellen a gumióvszer biztosít kellő védelmet. Ha nem jellemző a gyakori partnerváltás, és a fertőzés a párkapcsolat egyik résztvevője esetében sem jön szóba, a terhesség megelőzésére a tabletta önmagában, óvszer nélkül is elég.

Évek óta szedem a fogamzásgátlót, mikor tartsak szünetet?

A mai modern készítmények minimális hormonmennyiséget tartalmaznak, szünet tartása nem szükséges!

Ha éppen nincsen barátom, szedhetem a fogamzásgátlót?

A fogamzásgátlóknak számos hasznos "mellékhatásuk" is van, amit akkor is ki tud használni, ha épp nincs partnere:

Enyhülnek a menstruációs görcsök és csökken a vérzés mennyisége

A menses „óraműszerűen” kiszámítható lesz, szükség esetén (pl. nyaralás) az ideje is megváltoztatható

Csökken a bőr faggyútermelése, kevesebb pattanás alakul ki, a haj és körmök is erősebbek, szebbek lesznek.

A nagy Ő bármikor felbukkanhat, és ha már szedi a fogamzásgátlót, akkor emiatt nem kell hétvégén, hajnalban sürgősségi fogamzásgátlóért szaladni. Kérje nőgyógyásza tanácsát!

És még néhány fontos dolog...

Az alapvető egészséges életmódra vonatkozó szabályok betartásával (dohányzás mellőzése, egészséges táplálkozás, stb) évente legalább egyszer ajánlatos a nőgyógyász felkeresése, aki pár másodperc alatt elvégzi a méhnyakról a rákszűrést. Ebből a mintából megállapítható, hogy van-e jelen HPV- vagy bármilyen egyéb fertőzés.

(A HPV, azaz a humán papilloma vírus felelős a nemi szervi szemölcsök, ill. a méhnyakrák kialakulásáért)

A HPV- fertőzés ellen ma már létezik hatékony védőoltás, amely a nőgyógyásztól kérhető!

A fogamzásgátló módszerekről Fogamzásgátló tabletták: Rugalmasan használható hormonális fogamzásgátlási módszer; orvos írja fel, ám alkalmazásához nem szükséges orvosi beavatkozás. Egyik előnye, hogy fizikálisan nem csökkenti a szexuális élményt (szemben pl. az óvszerrel). Lehetőleg órára pontosan kell bevenni, ami időnként nehezen kivitelezhető. A fogamzásgátló tablettákról bővebben Hüvelygyűrű: A hüvelygyűrű az egyetlen hormonális fogamzásgátló módszer, melyet a megfelelő hatás kiváltásához csupán havonta egyszer kell alkalmazni. Formailag egy hajlékony műanyag gyűrű, melybe három hétre elegendő hormont töltöttek be, speciális szerkezete pedig biztosítja a mindennapos, egyenletes hatóanyag-felszabadulást. Hormontartalma alacsonyabb, mint a fogamzásgátló tablettáké. Bővebben a hüvelygyűrűről Hormonális injekció - A gesztagén tartalmú injekció hosszú hatású fogamzásgátló módszer, az izomba beadott injekcióból folyamatos gyógyszerfelszabadulást tesz lehetővé három hónapon keresztül. Tüszőérést gátló hatása igen jónak mondható, ám ciklusszabályozás tekintetében már korántsem ilyen megbízható. Hormontartalmú méhen belüli eszköz - A speciális műanyag szerkezetből gesztagén hormonfelszabdulás történik a méh üregében. Ez egyrészt gátolja a peteérést, másrészt a méhnyálkahártyát olyan mértékben elvékonyítja, hogy a menstruációs vérzés mennyisége jelentősen csökken, akár meg is szűnik. Hormontartalmú méhen belüli eszköz Megszakításos közösülés - A megszakításos közösülés, latinul a coitus interruptus főleg a fiatalok körében számít népszerű módszernek a nyugati országokban, míg a kevésbé fejlett országokban, vagy ott, ahol vallási okok miatt nem engedélyezik a korszerű fogamzásgátlást szintén elterjedt módszer. Főleg azért számít népszerűnek a fiatalok körében és a szegény országok lakói között, mert a módszer nem igényel speciális eszközt és anyagi ráfordítást. A megszakításos közösülés nagyon kevéssé megbízható módszer a nem kívánt terhességek szempontjából. Pesszáriumok, méhszájsapkák - A pesszáriumok, méhszájsapkák latexból készült, merevítő gyűrűvel ellátott eszközök, melyek a méhszáj elé helyezve és spermicid zselékkel kombinálva a spermiumok méhszájhoz jutását hivatottak megakadályozni. Pesszáriumok, méhszájsapkák Női és férfi óvszer - Az óvszer megbízhatósága a nem kívánt terhességgel szemben igen nagy különbségeket mutat. Tökéletes használat mellett a hibaarány a legkevesebb, kevesebb, mint 2 terhesség/100 pár/év. A női óvszer tulajdonképpen a férfi változat ellentéte, Magyarországon használata nagyon ritka. Két gyűrűt tartalmaz, melyek közül az egyik a méhszáj elé a hüvelyboltozatba kerül, míg a másik a szeméremajkakat is kissé lefedve a szeméremtesten marad. Óvszerek Spermicidek - A számos formában elérhető spermicidek alkalmazása Magyarországon a legelterjedtebb hüvelyi fogamzásgátló módszernek számít, amely lényege a spermiumok mozgásának csökkentése, ily módon a nyakcsatornába kerülés megakadályozása. Spermicidek

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Hazay Máté