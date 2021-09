Fogamzásgátló tabletta és elhízás - Mi az igazság?

Ma a nők már több módszer közül választhatnak, ha nem akarnak teherbe esni. Ezek közül a legbiztonságosabb módszerek egyike a fogamzásgátló tabletta. Európában 1961 óta vannak forgalomban ilyen készítmények.

Kezdetben még, a maihoz viszonyítva, nagyon nagy mennyiségű női hormont tartalmaztak ezek a gyógyszerek, de a gyógyszerfejlesztéseknek köszönhetően ma már kevesebb és „szelídebb” hormonokat használnak a gyógyszergyártók.

Ez is ugyanolyan biztonságos fogamzásgátlást tesz lehetővé, a mellékhatások csökkenése mellett. Az egyik leggyakrabban említett mellékhatás a hízás. A fogamzásgátlót szedő nők gyakran mondják azt, hogy a tablettától híztak el. Ezt a mellékhatást kutatók is vizsgálták, hogy mi is az igazság.

A fogamzásgátlók hormontartalmának hatásai

Kiderült, hogy a tablettát szedő, és nem szedő nők között az évek előrehaladtával nem volt jelentős különbség az elhízás kialakulásának szempontjából. A fogamzásgátló tabletták hormontartalma valóban okozhat 1-2 kg testsúlynövekedést azzal, hogy a női hormonok visszatartják a vizet a szervezetben, bár a legmodernebb készítményekre már ez sem jellemző. Ez azonban nem valódi hízás, és a tablettaszedési szünetekben a felhalmozott folyadék kiürül a szervezetből.

Az életkor előrehaladtával az étvágy változatlan marad, de sajnos összetett élettani hatásoknak köszönhetően a nők hízni kezdenek, amennyiben nem változtatnak az étkezési szokásaikon, vagy nem növelik a testmozgás mennyiségét. Emellett egyes nők esetében a tabletták étvágyjavulást is okozhatnak.

Fontos annak tudatosítása, hogy csak az az étel hizlal, amit megeszünk. Ha a hormonális fogamzásgátlást alkalmazó nő odafigyel az étkezésére, kiegyensúlyozott, vegyes étrendet tart, és rendszeresen mozog, nem fog elhízni.

Ez még inkább igaz a modern készítményeket használókra. Ez a kis odafigyelés pedig megéri, hogy biztonságban érezzék magukat a nők, emellett csinosak és egészségesek maradjanak.

Pearl-index: fogamzásgátlási módszerek összehasonlítása A 100 nőnél egy évig alkalmazott módszer, illetve a módszer használatának egy éve alatt terhessé vált nők száma. (Forrás: szexualpszichologia.hu)



Nincs fogamzásgátlás - 85

- 85 Megszakításos védekezés - 35

- 35 Naptár-módszer - 14-40

- 14-40 Spermicidek - 5-20

- 5-20 Méhszájsapka - 7-11

- 7-11 Óvszer használata - 3-4

- 3-4 Női óvszer - 1-5

- 1-5 Pesszárium spermiciddel - 2-3

- 2-3 Hőmérőzés - 0.5-3

- 0.5-3 Injekció - 0.03-2

- 0.03-2 Hormonális IUD - 0.05-0.1

- 0.05-0.1 Fogamzásgátló tabletta 0.1-0.5

0.1-0.5 Sterilizáció - 0.1-0.3

- 0.1-0.3 Implantátum - 0

