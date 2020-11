Bakteriális hüvelyfertőzés A-Z-ig

A bakteriális hüvelyfertőzés, vagy más néven bakteriális vaginózis, egy olyan hüvelygyulladás, amikor a hüvelyben a normál mikrobiom összetétele megváltozik, és egyes (a hüvelyben kis számban egyébként normálisan is megtalálható) baktériumok elszaporodnak, eközben viszont a normál hüvelyflórát védő Lactobacillusok száma csökken. A bakteriális vaginózis a 15 és 44 év közötti nők körében az egyik leggyakrabban előforduló hüvelyfertőzés.

Tünetek

A betegség legjellegzetesebb tünete a rendellenes hüvelyi folyás. A váladék ilyenkor fehéres vagy szürkés, esetleg zöldes színű, vizes állagú, nem sűrű, és gyakran kifejezetten kellemetlen, sokszor a halhoz hasonló szag kíséri.

A kellemetlen szag gyakran erőteljesebb lehet szexuális együttlétet követően, és vizelés közben égő érzés is jelentkezhet.

A hüvelyben égő, viszkető érzést csak nagyon ritkán okozza gyulladás, és az esetek körülbelül felében semmilyen panasz vagy tünet nem jelentkezik.

A bakteriális hüvelyfertőzés okai, hajlamosító tényezők

Nem teljesen ismert az összes hajlamosító tényező, sem a betegség valamennyi kiváltó oka, jelenleg is folyamatos kutatás zajlik annak érdekében, hogy a folyamat kialakulásának okait pontosabban megértsük.

Jellegzetes az életkori eloszlás: a termékeny korú nők esetében jóval gyakrabban fordul elő a bakteriális hüvelyfertőzés, de bármely életkorban számolni lehet a megjelenésével.

Hajlamosíthat rá a védekezés nélküli együttlét, de fontos tudni, hogy nem szexuális úton átvihető fertőzésről van szó.

A helytelen tisztálkodási szokások (például a gyakori hüvelyöblítés, vagy irritáló hatású intim lemosó választása) is könnyen vezethetnek bakteriális vaginózis kialakulásához. Ennek az az oka, hogy az ilyen külső hatások következtében a hüvelyben jelen lévő, a normál hüvelyi mikrobiom részét képező Lactobacillusok száma jelentősen lecsökken, így a hüvely természetes védekezőképessége is gyengül.

A hüvelyi mikrobiom tökéletes egyensúlyát több más tényező is befolyásolhatja. Az ösztrogén változó szintje, valamint az életmóddal kapcsolatos számos tényező, például a táplálkozás, túlsúly, testmozgás stb.

A bakteriális vaginózis veszélyei

Sok esetben nem okoz hosszú távú problémát a betegség, és akár kezelés nélkül is megszűnik. Jó tudni azonban, hogy néha csak a tünetek szűnnek meg, a hüvelyfertőzés viszont továbbra is jelen van.

A bakteriális vaginózis a következő betegségekre hajlamosíthat:

Koraszülés: Terhesség során észlelt bakteriális hüvelyfertőzés esetén mindenképpen fontos a megfelelő kezelés, hiszen koraszüléshez, így az újszülött alacsony születési súlyához vezethet.

Szexuális úton terjedő betegségek: Amikor a hüvelyben folyamatos gyulladás van, kóros baktériumok szaporodtak el, a Lactobacillusok száma pedig lecsökkent, sokkal könnyebben fertőződhet meg a nő olyan szexuális úton átvihető betegségekkel, mint a HIV, a genitális herpesz, a Chlamydia vagy a gonorrhoea is.

Nőgyógyászati műtéteket követő fertőzések kockázata: Bakteriális hüvelyfertőzés esetén a nőgyógyászati műtétek során könnyebben alakulhat ki fertőzés. Nemcsak a hüvelyen keresztül végzett műtétek (például terhességmegszakítás), hanem az összes olyan műtét is kockázatos lehet, amelynél a hüvellyel kapcsolatban lévő, üreggel rendelkező szerv (ilyen a méh és a petevezetékek) nyílik meg.

Kismedencei gyulladás: Ritka szövődmény ugyan, de időnként előfordulhat, hogy a bakteriális vaginózis következménye egy kismedencei felszálló fertőzés, ami a méhet, illetve a petevezetékeket is érintheti, így akár akut gyulladásos panaszokhoz, vagy krónikus esetben meddőséghez is vezethet.

A bakteriális hüvelyfertőzés kezelése és megelőzése

A betegség diagnosztizálását érdemes nőgyógyászra bízni több ok miatt is. Részint azért, mert a pontos diagnózishoz fizikális vizsgálat szükséges, amit adott esetben egyéb vizsgálatokkal is ki kell egészíteni, továbbá mert a kezeléshez szükséges gyógyszerek általában vényköteles antibakteriális hatású készítmények. A lehetséges szövődmények miatt nem érdemes a nőgyógyászati vizsgálatot elkerülni.

A kezelés egyik összetevője az antibiotikum, amit vagy szájon át, vagy helyileg, a hüvelyben kell alkalmazni. Visszatérő gyulladás esetében akár hosszú távon is szükséges lehet a kezelés. A kezelés másik része a normál hüvelyi mikrobiom helyreállítása, ami időnként kihívást jelenthet.

A hüvelyi normál flóra megerősítése

Minden olyan esetben, amikor a természetes hüvelyflóra károsodott, vagy tudjuk, hogy egy adott élethelyzetben könnyen károsodhat, a helyreállításra és a megelőzésre nagy hangsúlyt kell fektetni. Visszatérő bakteriális vaginózis esetén a kezelés egyik alappillére a normál flóra támogatása vagy pótlása.

Első lépésként a hajlamosító tényezők kerülése javasolt. Megfelelő tisztálkodási szokásokat kell kialakítani, kerülni kell a védekezés nélküli szexuális együttlétet, és egészséges életmódot kell kialakítani.

Emellett fontos bizonyos kiegészítő készítmények, prebiotikumok és probiotikumok alkalmazása is. a A hüvelyi mikrobiom helyreállítására többféle készítmény is elérhető, a legjobb, ha olyanokat választunk, amelyeket kifejezetten erre a területre fejlesztettek ki. Vannak készítmények, amelyek a hasznos Lactobacillus-törzseket tartalmazzák, és vannak olyanok, amelyekkel a számukra fontos tápanyagokat (oligo-, és poliszacharidokat) vihetjük be a szervezetbe, közvetlenül a hüvelybe. Ennek azért van nagy jelentősége, mert minden emberben egyedi mikrobiom alakul ki, így a hasznos baktériumok összetétele sem állandó, és nem ugyanolyan. Nehéz lehet emiatt a megfelelő Lactobacillus-törzset megtalálni, táplálkozni viszont mindegyiknek kell, így a helyes tápanyagok pótlásával és a normál pH kialakításával támogathatjuk a hüvelyi mikrobiom helyreállítását, és ezzel a fertőzések megelőzését is segíthetjük.

Bakteriális vaginózis esetén csak ritkán van szükség antibiotikumok hosszabb távú alkalmazására, a hüvelyi mikrobiom viszont nem tud egyik napról a másikra regenerálódni. Fontos ezért minden hüvelygyulladás után a prebiotikumok és probiotikumok használata, visszatérő fertőzéseknél pedig a készítményeket hosszú távon is szükséges alkalmazni. Ilyenkor először a flóra helyreállítása történik meg, amelyet ha ezután folyamatosan támogatunk, akkor a hüvely védekezőképessége bármilyen kockázati tényező megjelenése esetén elég erős maradhat.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász