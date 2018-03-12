Gumióvszerekkel kapcsolatos tudnivalók

A férfi óvszer a második legkedveltebb fogamzásgátlási módszer. A védekezés biztonsága a helyes használat mellett még számos tényezőtől függ. Melyek ezek?

Az óvszereknek mára számos variációját fejlesztették ki: nagy, kicsi, hajszálvékony, valamivel vastagabb, nedves, száraz, spermicides vagy nem spermicides, ízesített, színes és illatos változatban is kaphatók.

Megakadályozhatják a nem kívánt terhességet és gondos használat mellett a mai napig ez az egyetlen védekezési módszer, mely (nem 100%-os ugyan, de) bizonyos fokú védelmet nyújthathat az AIDS-szel és néhány más szexuális úton terjedő betegséggel szemben.

Mennyire biztonságos a gumióvszer használata?

Az óvszer helyes, előírásszerű használat mellett viszonylag biztonságos védekezési forma. A Pearl-indexe 2 és 12 között van, vagyis 100 olyan nő közül, aki ezt a fogamzásgátló eszközt alkalmazza, 2-12 esik teherbe.

A védekezés biztonsága a helyes alkalmazás mellett az óvszer minőségétől is függ. Ezért csak márkajelzéssel és CE jelöléssel ellátott óvszert alkalmazzon és figyeljen oda a lejárati dátumra! A túl régi óvszerek ugyanis elszakadhatnak.

Ne használjon olyan óvszert, melynek a csomagolása sérült! A napsugárzás, hőség és a nadrágzsebben, piperetáskában és pénztárcában való szakszerűtlen tárolás hatására lyukacsossá és könnyen szakadóvá válhatnak. Az óvszer-automaták néha hőmérsékletingadozásnak vannak kitéve, így a bennük tárolt óvszerek gyorsabban kilyukadnak vagy megrepednek.

Hogy kell használni az óvszert?

Az gumióvszer csak helyes használat mellett nyújthat biztonságot. Minden óvszer csomagolása tartalmaz használati utasítást, ami leírja és képen is ábrázolja a pontos alkalmazást.

Használat előtt győződjön meg az óvszer épségéről! Próbálja meg az óvszert a szerelmi játék részévé tenni. Így elkerülhető a stressz, ha még gyakorlatlan az óvszer használatában.

Mi a teendő, ha valami félresikerül?

A szeretkezés hevében malőrök is előfordulhatnak. Az óvszer elszakadhat, vagy a hüvelybe csúszhat (ez esetben azonnal el kell távolítani!). Ilyen esetekben a nőknek azonnal nőgyógyászhoz kell fordulniuk, aki megmondja, hogy sürgősségi fogamzásgátlás (esemény utáni tabletta) szükséges-e. A lecsúszott vagy elszakadt óvszer már semmilyen biztonságot sem nyújt, sem az AIDS-szel, sem az egyéb szexuális úton terjedő betegségekkel, sem a nem kívánt terhességgel szemben.

Előnyei

egyszerűen beszerezhető

viszonylag olcsó

helyes használat mellett jó fogamzásgátló hatásfokkal rendelkezik

(nem teljeskörű) védelmet nyújt az AIDS-szel és más nemi betegségekkel szemben

Hátrányai

Az óvszer néhány nedvesítőszere spermaölő anyagokat tartalmaz, melyek szintén a védekezést szolgálják. Ezek ingerelhetik a pénisz bőrét.

Néha latexallergia vagy -intolerancia is előfordulhat. Ez esetben a polyurethane-óvszer a megoldás, ami minden patikában kapható.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos