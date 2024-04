Szifilisz, gonorrhoea, chlamydia: rettegjünk e fertőzések hallatán?

Több mint 30 féle baktérium-, vírus-, illetve parazitaeredetű fertőzéses megbetegedés terjedhet nemi érintkezés útján. A járványügyi és korábbi adatok alapján a chlamydia a leggyakoribb. Mi is veszélyeztetve vagyunk? Mit tehetünk? Ennek járt utána a WEBBeteg.

A világon évente 300 millió ember kap el valamilyen szexuális úton terjedő fertőzést. A nemi betegségek feltartóztathatatlan terjedésének oka, hogy a szexuális életet élők többsége nem is tud a betegségéről, mert előfordulhat, hogy nincsenek tünetei vagy nem foglalkoznak azzal, hogy milyen következménye is lehet a betegségének. Másrészt van olyan probléma, amelynek hosszú a lappangási ideje, de azt nem tudják, hogy már abban az időszakban is átadható a fertőzés.

Kezdjük az alapoknál!

Iskoláskorban nem mindenki kap kellő felvilágosítást arról, milyen szexuális úton terjedő betegségek léteznek, mik a tünetei, miért és miként kell védekeznünk, milyen következményei lehetnek a sűrűn váltogatott partnerkapcsolatnak. Ez lenne az alap, erre lehetne később építkezni.

Hazai adatok Évente 1800-2000 új nemibeteget kezelnek hazánkban, kiugró év volt 2014 volt, amikor 2243 újonnan jelentkező beteggel foglalkoztak a bőr-és nemibeteg gondozókban – olvasható a KSH jelentéséből.

Amilyen a tudatunk, a gondolkodásmódunk, nagyjából olyan lesz az életvitelünk és az egészségünk is. Amennyiben rendelkezünk kellő és pontos információval, nyíltan tudunk beszélni erről a témáról, később pedig megfontoltan állunk a kérdésekhez.

Az tévedés, hogy csak a kamaszokat érinti a probléma. Nem feltétlenül korosztály-, nem- és orientációfüggőek ezek a betegségek. Minden szexuális életet élő ember veszélyben lehet. Becslések szerint hazánkban 100 ezer olyan férfi él, aki férfiakkal létesít szexuális kapcsolatot, hetente akár több alkalommal is, mindig mással. Beszélnünk kell azonban azokról a fiatal vagy éppen nem fiatal lányokról is, akik hetente több férfival mennek el. Ők is veszélyben vannak, sőt, a következő partnerei is.

A nemi úton terjedő fertőzések gyakoribb típusai

Baktériumok okozta megbetegedések:

szifilisz,

gonorrhoea,

Chlamydia,

Mycoplasma genitalium.

Vírusok okozta megbetegedések:

HIV-fertőzés,

hepatitis A-B-C,

genitális herpesz,

HPV-fertőzés (humán papillomavírus).

Protozoonok okozta megbetegedés:

trichomoniázis,

giardiázis.

A tünetmentes szifilisz

Ha az utca emberének azt mondjuk, hogy szifilisz vagy vérbaj, sejtik, hogy milyen betegségről van szó, de nem biztos, hogy ismerik a pontos tüneteket. Az benne a nehézség, hogy az elsődleges szifilisz semmiféle szúró, viszkető érzéssel nem jár. Nincs mindig tünete vagy nem mindig látható helyen van, a korokozó, a Treponema pallidum nevű baktérium bekerülési helyén ún. ulcus durum keletkezik, ez egy vörös seb, fájdalmatlan, általában 3 héten belül elmúlik. Éppen ezért egyáltalán nem biztos, hogy elmegyünk az orvoshoz a problémánkkal, a szifilisz pedig terjed tovább és tovább.

A betegségnek különböző stádiumai vannak, melyek különböző tünetekkel jelentkeznek. Kezelés nélkül a betegek egy részében életveszélyes, vissza nem fordítható szövődményeket okozhat.

Gonorrhoea: ez sem veszélytelen!

Gonorrhoea, tripper vagy kankó. Erről azt gondolják az emberek, nem annyira veszélyes, mint a szifilisz, ciki dolog elkapni, de nem annyira, mint a vérbajt, amely egy stigmatizált betegség. A tripper kórokozója a Neisseria gonorrhoeae baktérium, a fertőzés lappangási ideje 2-7 nap. Ha nem történik kezelés, a felfelé terjedő gyulladás eredményeképpen férfiaknál prosztatagyulladás vagy a mellékherék fájdalmas gyulladása is létrejöhet, nőknél méh- és petevezeték-gyulladást okozhat.

A húgycső fertőzése esetén jellemző a gyakori vizelési inger, fájdalmas vizelés, illetve a préseléssel megjelenő gennycsepp a húgycsőnyíláson. A méhnyak gyulladása sárgás folyást, kellemetlen érzést okozhat a hüvelyben.

Sajnos 30-40 százalékban tünetmentes lehet, a felszálló gyulladás e betegség esetén is súlyos következményekkel járhat, mely súlyos gyulladásos állapotot, illetve meddőséget okozhat. Fontos szövődménye lehet szülés kapcsán a magzat fertőződése.

Meddőséget okozhat a Chlamydia?

A leggyakoribb nemi úton terjedő baktérium a Chlamydia. A betegek többsége tünetmentes. A tünetes Chlamydia-fertőzés férfiak esetében gennyes húgycsőfolyással, nők esetében a méhnyak gyulladásával, ezáltal bő, sárga folyással járhat. Húgycsőfertőzés esetén gyakori vizelési inger, fájdalmas vizelés a jellemző. A fertőzés veszélye abban rejlik, hogy a nagy százalékban tünetmentes esetek is felszálló gyulladást hozhatnak létre, ezáltal károsítva a belső női nemi szerveket, illetve férfiak esetében heregyulladást, prosztatagyulladást okozva.

A fertőzés a nők 70, a férfiak 50 százalékánál rejtőzködik, sok esetben semmiféle tünetet nem okoz. Marad a gyanakodás és a szűrővizsgálat. A chlamydia jól kezelhető antibiotikumokkal.

Ha azonban kezeletlen marad a betegség, később sokkal komolyabb következményekkel jár. Nőknél igen gyakori szövődmény a kismedencei gyulladás, illetve előfordulhat petevezeték-elzáródás miatti meddőség, méhen kívüli terhesség. A férfiaknál heregyulladás alakulhat ki, ez a nemzőképesség csökkenéséhez is vezethet.

Genitális herpesz

A tünetek az ajakherpeszhez hasonlóak nemi (genitális) herpesz esetén is, de a fájdalmas, hólyagos, sebes elváltozások a nemi szerveken és környékükön, vagy a végbélnyílás körül jelentkeznek, illetve ha a fertőzés orális közösülés útján terjed, akkor az ajkakon, a száj körül is jelentkezhetnek (ilyenkor nem lehet megkülönböztetni az ajakherpesztől). A vírus a fertőzés után az idegdúcokba kerül, és esetenként (pl. gyenge immunrendszer, tartós stresszhelyzet) reaktiválódhat.

Az AIDS vírusa a HIV

A HIV az immunrendszer működését gyengíti, évek során teljesen elpusztítva az úgynevezett sejtes védekezést. Nem szokványos kórokozók, daganatos betegségek és az idegrendszer károsodása okozhatják a halált. Az orvostudomány mai állása szerint lassítani lehet a vírus szaporodását, így mérséklődik az immunrendszer károsodása is, és a beteg fertőzőképessége is csökken. Minél korábban ismerik fel a betegséget, annál jobbak az eredmények. A fertőzés tényét antigén és/vagy ellenanyag-kimutatással lehet bizonyítani.

A fertőzést követően 1-2 hónapon múlva az esetek 30 százalékban enyhe, magától múló tünetek jelentkezhetnek. Testszerte kiütés, nyirokcsomó-megnagyobbodás, levertség, láz, izomfájdalom jöhet létre. 2-3 héttel a fertőződés után a vírus antigénjei, egy-két hónappal a fertőzést követően jellegzetes ellenanyagok mutathatók ki a vérből. Az eltelt időszakot ablak-periódusnak nevezik. Biztosan csak ezt követően lehet nyilatkozni a fertőzés tényéről.

Én biztosan nem kaptam el! Óvszer használatával elkerülhető lenne a legtöbb fertőzés. Ráadásul hazánkban is egyre többen az interneten vásárolnak úgynevezett PrEP, azaz a HIV-fertőzést megelőző prevenciós készítményt, ám azt sokan nem tudják vagy nem akarják tudni, hogy ha védelmet is kapnak e vírussal szemben, más szexuális úton terjedő fertőzést elkaphatnak. Sajnos azonban nagyon sokszor nem gondolják magukról az emberek, hogy ők is betegek lehetnek.

Hová fordulhatunk?

Elmehetünk úgynevezett STD ambulanciára, illetve a bőr- és nemibeteg gondozókban is foglalkoznak szűrésekkel. Vannak magánlaborok, illetve megbízható eredménnyel szolgálnak a magánszakorvosi rendelők. Létezik ingyenes és anonim HIV-szűrés, bár egyre kevesebb helyen van erre lehetőség.

Megoldást jelentene-e a problémára egy szervezett és ingyenes komplex szűrővizsgálat, amely egy meghatározott kor után lenne kötelező minden embernek, legyen az nő vagy férfi? Családtervezés előtt lenne értelme a komplex szűrésnek, bár az nagyon egyéni, hogy ki, milyen kockázatot vállal az élete során.

Szerző: Tóth András újságíró - WEBBeteg

Szakértő: dr. Tamási Béla PhD bőrgyógyász, a Béta Klinika vezetője