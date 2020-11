A baj nem jár egyedül: az antibiotikum nem csak az emésztőrendszert, de a hüvelyt sem kíméli!

Az egyik legfontosabb információ, amit minden nőnek tudnia kell, hogy a hüvely nem egy steril hely. Sokféle baktérium, gomba és egysejtű (mikrobióta) él itt szoros közelségben. Vannak közöttük olyanok, amelyek a hüvely védekezőképességét segítik (Lactobacillusok), és olyanok is, amelyek elszaporodása betegségek kialakulásához vezethet.

A mikrobiom ezen mikroorganizmusok által alkotott ökológiai rendszer. Mikrobiomja nemcsak a hüvelynek van, hanem az egész emberi szervezetben jelen van, és mindenhol más és más összetevőkből áll. Minden szervnek sajátos, az adott szervre és az adott emberre jellemző a mikrobiom-összetétele, ami természetesen nem szigorúan állandó, hanem folyamatos változások jellemzik. A mikrobiomokban a közös az, hogy az azokat alkotó mikrobióták velünk, rajtunk élnek: egymást tápláljuk és védjük, illetve egymásnak károkat is tudunk okozni.

Mi befolyásolja a hüvelyi mikrobiom összetételét?

A hüvelyi normál mikrobiom állapotát és összetételét több tényező is befolyásolhatja.

Az egyik ilyen tényező a hüvelyi pH-érték. Normál esetben a pH savas, de különböző hatásokra lúgos irányba tolódhat el, amivel a hüvelyi mikrobiom egyik legfontosabb szabályozó mechanizmusa károsodik. Kórokozók szaporodhatnak el, és hüvelyfertőzés alakulhat ki.

Befolyásolja a normál közeget a nők ösztrogénszintje is. Vannak olyan állapotok, körülmények, amikor csökken az ösztrogén szintje, ilyen lehet például a változókor, a szülés utáni időszak, de különböző gyógyszerek vagy kezelések mellékhatása is okozhat ilyen problémát. Az ösztrogén szintjének csökkenése befolyásolja a hüvelyhám állapotát, valamint a védekezésben szerepet játszó Lactobacillusok számát, így több tényező is felelős lehet a mikrobiom megváltozásáért.

Ezek mellett egyéb tényezők is befolyásolják a hüvelyflórát, ilyenek lehetnek bizonyos szexuális szokások (több partner, védekezés nélküli együttlét stb.), az egészségtelen, mozgásszegény életmód vagy a kevés folyadék fogyasztása.

Fontos megemlíteni a stressz szerepét is. Krónikus stressz hatására ugyanis a szervezetben olyan változások következhetnek be, amelyek állandósulhatnak, és ezzel változásokat okozhatnak több szerv működésében is. A stressz immunrendszeri hatásai miatti, gyulladásos állapothoz hasonló körülmények sokat ronthatnak a hüvely állapotán és védekezőképességén, így visszatérő fertőzésekhez is vezethetnek.

A hüvelyi mikrobiom állapota változhat a mikrobióták számának és összetételének változása miatt (igen markáns lehet ez a változás például antibiotikumok hatására), de változhat akkor is, ha a mikrobióták számára kedvezőtlen körülmények alakulnak ki, például csökken a tápanyagok mennyisége, vagy megváltozik a hüvelyi pH-érték.

Mi történik az antibiotikumok alkalmazása során?

Mire való az antibiotikum? A legtöbben tudjuk erre a választ: a különböző antibakteriális gyógyszerek segítségével egy sor, baktériumok által okozott betegséget gyógyíthatunk meg. Éppen emiatt ezek a gyógyszerek nagyon fontos, a mindennapokban gyakran alkalmazott készítmények.

A baktériumok felépítése eltérő, és a különböző baktériumokra különböző gyógyszerek hatnak. Ez sajnos nem azt jelenti, hogy minden egyes baktériumnak lenne saját, kifejezetten csak rá ható antibiotikuma: a különböző típusú antibiotikumokat baktériumcsoportokra fejlesztették ki. Olyan óriási számú baktérium létezik, hogy elképzelhetetlen lenne mindegyikre külön kifejleszteni egy-egy, csak rá ható hatóanyagot. Ebből következik, hogy amikor tudjuk, hogy egy adott betegségnek egy bizonyos baktérium az okozója, olyan antibiotikumot fogunk adni, ami arra IS biztosan hat. Az azonban elkerülhetetlen, hogy más baktériumra is hasson. Vannak olyan baktériumok, amelyek a szervezet bizonyos helyein lévő mikrobiom nagyon hasznos tagjai, az adott szervekben védekező szerepet töltenek be, de a felépítésük vagy a működésük egyes részletei megegyeznek egy másik, éppen betegséget okozó kóros baktériuméval.

Amikor olyan antibiotikumot kap egy beteg, ami például egy tüszős mandulagyulladást fog meggyógyítani, az sajnos az alkalmazás alatt a szervezetben jelen lévő egyéb, a normál mikrobiomot alkotó baktériumokra is fog hatni. Mivel minden emberben egyedi a mikrobiom, ezért szerencsére nem minden emberben alakul ki emiatt kellemetlen tünet vagy mellékhatás, de akikben a normál baktériumok száma a kezelés alatt jelentősen csökken, azoknál sajnos számolni kell ennek a következményeivel.

Azt már szinte mindenki tudja, hogy egyes antibiotikumok alkalmazása sokaknál hasmenést okoz. Ez a bélben lévő hasznos baktériumok számának csökkenése miatt van. De sok nő megtapasztalta már azt is, hogy bizonyos gyógyszerek szedését kellemetlen hüvelyi gombás fertőzés követi, a vele együtt járó égő, viszkető érzéssel és sűrű, fehér hüvelyi folyással.

Éppen ezért kell figyelnünk arra, hogy a hasznos baktériumainkat megvédjük bármilyen károsító hatástól.

Hogyan tudjuk befolyásolni a mikrobiom összetételét?

Legfontosabb, hogy azokat a külső tényezőket, amelyekről tudjuk, hogy gyengítik a mikrobiomot, igyekszünk elkerülni. Odafigyelünk az egészségünkre, a párkapcsolatunkra, a táplálkozásunkra, a folyadékbevitelre.

Mindezek mellett azonban vannak olyan körülmények, amiket sajnos nem lehet elkerülni, például a korábban már említett antibiotikumos kezeléseket. Amikor muszáj szednünk ezeket a gyógyszereket, akkor fektessünk hangsúlyt a megelőzésre, hogy elkerüljük a normál mikrobiom károsodását. Az antibiotikumos kezelés hatására kialakuló változásokat több irányból is vissza lehet fordítani.

A hüvelyben először meg kell teremteni a megfelelő körülményeket a jótékony baktériumoknak. Fontos, hogy a kezelés alapja a megfelelő savas pH helyreállítása legyen. Ezt követően biztosítani kell a Lactobacillusok számára a megfelelő tápanyagokat, az oligo-, és poliszacharidokat (maltodextrin, glikogén), amelyeket prebiotikumoknak nevezünk, és így a hüvelyben még kis létszámban élő saját baktériumflóra képes lehet a megújulásra. A prebiotikumokat tartalmazó készítmények alkalmazása közben már a probiotikumokat is el lehet indítani, ami pedig maga a védő szerepet betöltő baktérium. Nem feltétlenül szükséges ugyan, de egy nagyon legyengült mikrobiom sokkal hamarabb visszaépíthető, ha egyszerre pótoljuk a probiotikumokat és a számukra szükséges prebiotikumokat is.

Legyen szó egyszerű hüvelyi pH-eltolódásról egy fürdőzéssel töltött nap végén, vagy antibiotikum szedéséről, esetleg visszatérő hüvelyfertőzésről, ami a teljesen legyengült mikrobiom miatt nehezen kezelhető, egy dologra mindig nagyon figyelni kell, ez pedig a normál mikrobiom támogatása, táplálása, visszatelepítése és védelme. Lehet, hogy elegendő egy alkalommal megelőzésre, de az is lehet, hogy hónapokon át kitartóan kell alkalmazni többféle készítményt: az eredmény a helyreállt egyensúly lesz, amely a későbbiekben megvéd minket a fertőzésekkel szemben.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász