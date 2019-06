A Chlamydia-fertőzés napjaink leggyakoribb nemi úton terjedő betegsége. A bakteriális fertőzés a méhszáj gyulladását okozza, de ha a kismedencébe terjed, akkor a petevezető gyulladását, károsodását is előidézheti és akár meddőséghez is vezethet.

A Chlamydia trachomatis nevű baktérium okozta fertőzés az esetek nagy részében nem okoz a betegnek semmilyen tünetet, így – bár antibiotikummal jól kezelhető – nem kerül időben felismerésre. A Chlamydia gyors terjedésének éppen ez az egyik fő oka. A nők háromnegyede, míg a férfiak fele tünetmentes, ezért tudtán kívül is fertőzi szexuális partnerét.

Mik a Chlamydia-fertőzés tünetei?

Általában a fertőzést követő három napon belül enyhe vizelési panaszok lépnek fel, amelyek kezelés nélkül is elmúlnak, majd hosszabb-rövidebb idő múltával újra jelentkeznek. Nőknél Chlamydiára hívhatja fel a figyelmet a sárgás vagy nyúlós áttetsző folyás is.

A fertőzés a női nemi szervek (méhnyak, méhszáj, hüvelyfal) gyulladását okozza. A méhnyak gyulladása gyakori, amely azonban szintén tünetszegény lehet, így sok nő nem veszi komolyan a panaszokat.

A méhszáj gyulladás esetén vérzékennyé, sérülékennyé válik, szexuális együttlétkor kevés friss piros vérzés észlelhető (kontakt vérzés), esetleg menstruációtól eltérő időben fellépő rendellenes vérzést tapasztalhat a beteg. Ezen felül ritkábban ciszták, alhasi fájdalmak jelentkezhetnek.

Esetenként társul a Chlamydiához egyéb bakteriális fertőzés is, amely hüvelygyulladást okozhat. Amennyiben orális vagy anális közösülés történt, a garat és a végbél is produkálhat tünetet: például fájdalommal és váladékozással járó betegséget. Ezek azonban nem specifikusan a Chlamydia tünetei, más jellegű fertőzések, betegségek vagy elváltozások is állhatnak a háttérben.

A férfiak esetében is létezik néhány gyanakvásra okot adó jel, például a vizelés közbeni égő, fájó érzés, esetleg a vörös pénisznyílás, vagy éppen a herén jelentkező vöröses, fájdalmas duzzanat.

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

A fertőzést okozó baktérium A Chlamydia trachomatis egy olyan baktérium, mely a sejten belül szaporodik. Számos betegséget okozhat attól függően melyik altípusáról van szó, illetve melyik szervet fertőzi meg. Okozhat például szembetegséget, akut ízületi gyulladást, húgycsőgyulladást, prosztatagyulladást, mellékhere-gyulladást, méhszájgyulladást, kismedencei gyulladást és újszülötteknél szembetegséget vagy akár atípusos tüdőgyulladást is.



Bővebben Milyen betegségeket okozhat a Chlamydia trachomatis?

Szövődmények is előfordulhatnak

Amennyiben a Chlamydia-fertőzés nem kerül időben felismerésre és kezelésre, úgy szövődmények kialakulásával kell számolni.

A méhnyak tünetszegény fertőzése felterjedhet a méh ürege felé, méhnyálkahártya gyulladást (endometritis), kürtgyulladást (salpingitis) és petefészek-gyulladást (adnexitis) okozhat, amelyek rendszerint az enyhe tünetek miatt szintén nem viszik a beteget orvoshoz.

Ha a fertőzés a petevezetőt is eléri, úgy a Chlamydia annak elzáródását okozva akár meddőséget is eredményezhet. Amennyiben az elzáródás nem teljes, akkor a megtermékenyített petesejt nem tud a méh ürege felé haladni, így méhen kívüli terhesség jöhet létre. Kétoldali petevezető károsodás esetén terhesség lombikprogram igénybevételével érhető csak el.

Bővebben A női meddőség lehetséges okai

Kiket fertőz meg?

A betegségért felelős baktérium, a Chlamydia trachomatis, mind férfiakat, mind nőket megbetegít. A megbetegedések többsége a fiatalokat (15-25 év közöttieket) érinti. Emiatt fontos tudni a szexuális életet kezdő korosztálynak a fertőzésről, ez ugyanis napjaink leggyakoribb és leggyorsabban terjedő, szexuális úton elkapható betegsége.

A Chlamydia nem kizárólag szexuális aktus során terjed, bár ez a legnagyobb kockázatot jelentő forrás – ide értve az orális szexet és a közösen használt szexuális segédeszközöket is. Azonban egy fertőzött anya szülőútjain áthaladva az újszülött is megfertőződhet.

Nem kell tartani azonban attól, hogy egy ölelés, csókolózás, evőeszköz- vagy vécéhasználat, esetleg uszodai úszás során kerülnénk kapcsolatba a baktériummal. Fertőző lehet ezzel szemben még a madarak által terjesztett Chlamydia psittaci, amely a tojáson lévő egyéb baktériumokkal is bevihető a szervezetbe.

Gyakori kérdések Okozhatja az alhasi fájdalmamat Chlamydia, ha 7 éve vagyok férjnél?

Milyen gyakori? Az elmúlt évek során, a Chlamydia és szövődményei nagyobb publicitást kaptak az előző időszakhoz viszonyítva. Ettől függetlenül szakértők szerint, a diagnosztizált esetek száma megduplázódott 1996 és 2002 között, például az Egyesült Királyságban. Skandináviában, valamint Dániában, Hollandiában ezzel szemben az elmúlt 15 év során jelentősen csökkent a chlamydiás esetek száma. Magyarországon 2-10 százalékos előfordulású a fertőzés.

Hogyan diagnosztizálják a Chlamydiát?

Évekkel ezelőtt a Chlamydia-szűrés úgy zajlott, hogy az orvos kenetet vett a méhnyak-környékről. A legújabb Chlamydia-tesztek már a vizeletmintából kimutatják a kórokozót, de olyan teszt is létezik, amelyet a hüvelybe helyezés után kell egy megfelelő tartóeszközbe helyezve a laboratóriumba küldeni, hogy ott az így levett kenetből tenyésztést végezhessenek. A nők tehát elkerülhetik az esetleg kényelmetlen vizsgálatot.

A férfiaknál a pénisz nyílásán keresztül történik a kenetvétel. Itt is használható a vizeletminta-teszt, de ez nem annyira megbízható, mint a kenet. Egyik eljárás sem fájdalmas.

Gyakori kérdések Hogyan bizonyosodhatom meg róla, hogy nincs nemi betegségem?

Hogyan kezelhető a Chlamydia?

Amennyiben a teszt Chlamydia-fertőzést igazol, néhány napos antibiotikum kezeléssel teljes biztonsággal gyógyítható. Gyanú esetén keresse fel orvosát, a megfelelő antibiotikumot orvosa tudja felírni Önnek.

Mit tehetünk a Chlamydia-fertőzés ellen?

Mindent összevetve, mivel nemi úton terjedő betegségről van szó, a leghatékonyabb megelőzés a védekezés. Az óvszeren kívül alkalmas lehet még helyi fogamzásgátló és antibakteriális hatású hüvelytabletta vagy krém is. A tévhitekkel szemben, a gyakori hüvelyöblítés sem tesz jót, hiszen kimossa az egészséges baktériumflórát is. A monogám kapcsolatok azonban valóban erősen lecsökkentik a fertőződés veszélyét. Különösen fontos odafigyelni új partner esetén, ilyenkor mindenféle fertőzés kockázata lényegesen nagyobb. Alkalmi kapcsolat esetén a megelőzés fontos része a gumióvszer használata. Ez nemcsak a nem kívánt terhesség ellen nyújt védelmet, de az aktus teljes hossza alatt alkalmazva megakadályozza a szexuális úton terjedő kórokozók átjutását is!

A Chlamydia terjedésének szűrővizsgálattal lehetne gátat szabni, de ehhez nagyon sok, akár panaszmentes embernek (elsősorban fiataloknak, nőknek és férfiaknak egyaránt) a vizsgálata, illetve pozitív esetben a kezelése lenne szükséges.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Zsuzsanna, szülész-nőgyógyász szakorvos

További forrás: Oxygen Medical