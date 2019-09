A HPV vírussal kapcsolatban folytatott vizsgálatok igazolták, hogy a HPV a méhnyakrák kórokozója, amely ellen napjainkban már létezik védőoltás. A HPV elleni oltás beadása széles körben javasolt: ideális esetben a szexuális élet megkezdése előtt, de később is minden szexuálisan aktív nőnek ajánlott.

A HPV (humán papillomavírus) okozta fertőzések világszerte az egyik leggyakoribb nemi úton terjedő betegség, mely a szexuális magatartásformák változása, a gyakori partnerváltás következtében előreláthatólag évről évre előkelőbb helyre lép majd a gyakorisági listán.

A HPV víruscsalád komolyabb vizsgálata során fény derült rá, hogy a családon belül elkülöníthető egy úgynevezett “magas rizikójú” típusokat tartalmazó csoport, melynek tagjai kiemelkedő szerepet töltenek be a méhnyakrák kialakulásában. A méhnyakrákos esetek több mint 90%-a összefüggésbe hozható a magas rizikójú HPV-típusok hordozásával. A méhnyakrák elsősorban a fiatal, 30-45 éves nők betegsége, a megbetegedés másik csúcsa 60 év körül van.

Hirdetés

A méhnyakrák évente körülbelül félmillió nő halálát okozza világszerte, Magyarországon minden évben mintegy 1500 új megbetegedést regisztrálnak annak ellenére, hogy az összes többi daganattípussal ellentétben védőoltással lehet védekezni ellene. Bár epidemiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a méhnyakrák és az egyéb genitális rákok több mint 90%-a összefüggésbe hozható a HPV-vel, a fertőzésveszély egyelőre nem épült be a köztudatba. Számos nemi betegségről (például a HIV-fertőzésről, a hepatitiszről és a szifiliszről) a társadalom döntő többsége rendelkezik ismeretekkel és fontosnak tartja az ellenük való védekezést, a HPV azonban a teljes lakosság 20%-a számára továbbra is ismeretlen, pedig élete során minden második férfi és a nők 80 százaléka találkozik vele.

Milyen életkorban érdemes oltani?

A HPV elleni oltás széles körben javasolt, ideálisan a szexuális élet megkezdése előtt, hiszen ez esetben minimális a szexuális úton átadható magas rizikójú törzsek hordozásának esélye, de a HPV elleni oltás beadatása minden szexuálisan aktív nőnek ajánlott!

Az oltás hazánkban 2014 őszétől már része az általános iskolás gyermekek oltási kampányának, szabadon választható és ingyenesen igényelhető vakcina formájában. A vakcina már 9 éves kortól adható, a leggyakoribb típusokat tartalmazó védőoltás 2014 óta az általános iskola 7. osztályában igényelhető ingyenesen, szabadon választható módon.

Milyen oltóanyagot válasszunk?

Jogosan merülhet fel a kérdés, milyen oltóanyagot érdemes választani. Magyarországon elérhető a 16-os és 18-as törzset tartalmazó bivalens (9 éves kortól adható), a 6-os, 11-es, 16-os és 18-as törzseket tartalmazó tetravalens (9 éves kortól adható) valamint a legmodernebb összetételű vakcina, ami lényegesen szélesebb körben fedi le a magas rizikójú HPV csoport tagjait (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, szintén 9 éves kortól alkalmazható). A kilenckomponensű oltóanyag elődeivel összevetve már nem csak a széles körben emlegetett leggyakoribb típusok ellen biztosít védelmet, és az össze korábbi oltóanyag által biztosított törzseket tartalmazza. Az ingyenes oltási program keretében biztosított oltóanyag a két leggyakoribb, méhnyakrákot okozó vírustörzs ellen nyújt védelmet.

A hazánban elérhető oltóanyagok egymástól nem csak a tartalmazott vírustípusok számában hanem árukban, esetleg az alkalmazás módjában (egyes korcsoportokban hányszor szükséges ismételtni az oltást) különböznek egymástól, a részletekről az egyes készítmények betegtájékoztatóiban lehet tájékozódni.

Az oltóanyag csak a jelzett vírustörzsek ellen nyújt biztos védelmet, azaz az oltás bár jelentősen lecsökkenti a méhnyakrák kialakulásának esélyét, nem véd garantáltan a más HPV-típusok által okozott méhnyakhám elváltozások vagy a HPV szemölcsök kialakulása ellen sem. Ugyanakkor egyes kutatások szerint az immunválasz elősegítésével az oltás nemcsak a méhnyakrákot okozó leggyakoribb típusok, hanem a condylomát előidéző egyéb HPV vírusok ellen is nyujtanak némi védelmet (keresztvédettség).

Felnőtt nőkek javasolt a HPV elleni oltás

HPV elleni oltás szexuálisan aktív nők számára is adható, sőt a HPV elleni oltás minden szexuálisan aktív nőnek ajánlott. Szexuálisan aktív nők immunizációja előtt van lehetőség a HPV vírus kimutatására nemi váladékból.

A HPV teszt negatív eredménye esetén (tehát amennyiben nincs HPV-fertőzöttség) ugyanolyan eredményességgel oltható az érintett egyén, mint a szexuális életük megkezdése előtt álló fiatalok.

Egyes szerzők vélekedése szerint vírushordozás igazolása esetén (pozitív HPV teszt) sem értelmetlen az oltások megadása. A HPV-DNS-pozitív, de citológiailag negatív nőknél a HPV elleni oltás védelmet nyújt az ellen a vírustörzs ellen, amivel az oltás beadásakor nem fertőzöttek, az oltás továbbá részleges védőhatást válthat ki a fertőzést okozó törzs ellen is.

A korábban HPV-fertőzést átvészelt nőknél is javasolt a HPV elleni oltás az immunrendszer HPV-ellenes reakciójának reményében, hiszen a korábbi citológiai eltérés, a HPV-DNS-pozitivitás a HPV-fertőzéssel szembeni fokozott fogékonyságot jeleznek.

Hangsúlyozandó, hogy a vakcinák terápiás célra önmagukban nem alkalmasak (azaz már meglévő fertőzés esetén nem képesek a HPV-vírus-hordozás megszüntetésére), és semmiképp sem helyettesítik vagy váltják ki a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálatot.

A védőoltás valószínűleg legalább 20 (biztosan minimum 10) évre nyújt védelmet a fertőzéssel szemben.

Természetes immunitás vagy védőoltás?

HPV-ellenes antitestek a fertőzésen átesettek 50-70 százalékában kimutathatóak röviddel a fertőzés megszerzését követően, azaz a szervezet természetes immunválasza is segít a vírus elleni küzdelemben. Ennek ellenére több ok miatt is javasolt a védőoltás beadása. Egyrészt a fertőzöttek jelentős részénél nem alakul ki ezen immunválasz, másrészt a legtöbb betegben ezen antitestek védő szerepe körül komoly kérdések merülnek fel, és közel sem garantálják a tartós védő funkciókat a vírus legyőzéséhez, vagy a következő esetleges fertőződés megelőzéséhez. Azt tudjuk biztosan, hogy a védőoltás által keltett immunválasz jóval erélyesebb és eredményesebb, mint a természetes átvészelés, az antitestek szintje is magasabb. Ez természetesen csak a javasolt oltási rend betartása, a megfelelő számú és időben ismételt oltás esetében érvényes.

Az oltási program tapasztalatai A Magyarországon 2014 óta ingyenesen igényelhető oltási program eddigi tapasztalatai alapján a szülők mintegy 90 százaléka beadatta gyermeke számára az oltást. Az ÁNTSZ adatai szerint több tízezer beadott oltás alapján nem történt súlyos reakció, csupán néhány átmeneti és magától elmúló mellékhatásról tettek bejelentést, mint a bőrpír, a fejfájás, fáradtság, láz. Nemzetközi felmérések is azt erősítették meg, hogy a HPV elleni oltás biztonságos és hatékony.

Ez is érdekelheti Tévhitek és tények a HPV elleni vakcináról

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Sarkadi Adrien, infektológus