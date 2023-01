Óvatosan a megfázásos panaszokra alkalmazható kombinált gyógyszerkészítményekkel!

Megfázás esetén igen sokan alkalmaznak tüneteikre recept nélkül kapható összetett készítményeket (tabletták, forróitalok, pezsgőtabletták), melyek alkalmazása azonban nem teljesen rizikómentes, azoknak sem, akiknek nincs valamilyen alapbetegségük, nem szednek rendszeresen más gyógyszert.

Megfázáskor, inflenzaszerű tünetek jelentkezésekor érdemes nem a megszokott készítményt venni automatikusan, hanem a tüneteinknek, esetleges alap betegségeinknek is megfelelő készítményt kiválasztani gyógyszerészünk segítségével. Sokan elfelejtik, hogy a panaszok enyhítésére szolgáló kombinált készítmények többféle hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek. Alkalmazásuk bizonyos esetekben kényelmes és indokolt lehet, ám sok esetben érdemes megfontolni az alábbiakat.

Nem feltétlenül minden hatóanyagra van szükségünk a kombinációból, így szükségtelenül terhelhetjük szervezetünket.

A kezelt panaszra más, számunkra megfelelőbb megoldás/hatóanyag is rendelkezésre állhat. Érdemes például ilyenkor átgondolni, milyen típusú a köhögésünk (száraz, vagy hurutos), mert a köhögés típusa szerint kiválasztott gyógyszer, esetleg gyógynövény, vagy gyógynövénykészítmény hatásosabb is lehet a panaszaink enyhítésében.

Ugyanannak az összetevőnek más (pl. helyileg ható) gyógyszerformában történő alkalmazása kevesebb szisztémás mellékhatással járhat. Például érdemes-e az egész szervezetünkre ható orrfolyást csökkentő összetett készítményt alkalmaznunk, mert egyszerűbbnek tűnik, vagy jobban ajánlható lenne a csak helyileg ható orrspray-t használni, mégha ezt külön készítmény formájában kell is alkalmaznunk?

A megfázásos tünetek enyhítésére szedett összetett készítmény egyes összetevői csökkenthetik a más okból szedett gyógyszerek hatását, vagy felerősíthetik a másik gyógyszer mellékhatását, így a kombinált készítmények esetében fokozottan számolni kell a gyógyszerek kölcsönhatásának lehetőségével.

Veszélyt jelenthet, ha más panaszra azonos, a kombinált készítmény által is tartalmazó hatóanyagot szedünk, így könnyen gyógyszertúladagolás alakulhat ki.

Fennáll a veszélye, hogy választásunkat a készítmény íze szabja meg, pedig az csak a hatóanyagok kellemetlen ízének elfedésére szolgál. Mindig az összetevőkre kérdezzünk rá!

Sokan azért helyezik előtérbe gyógyszerválasztáskor a forróitalokat, mert egyben meleg italként is javítják a közérzetet, és ilyenkor fontos a sok folyadékbevitel. A folyadékpótlás ugyanakkor megoldható gyógyteákkal is, mint a kamilla, vagy a köhögéscsillapító és a torokfájás enyhítésére is jól alkalmazható hársfa, a gyulladáscsökkentő és baktériumellenes hatású fekete bodza, továbbá az izzasztó hatású bodza és a hársfa.

Ugyanennyire fontos, hogy csak a szükséges legkisebb adagban és legrövidebb ideig alkalmazzuk e vény nélkül kapható gyógyszereket is, mert így kisebb a mellékhatások kialakulásának lehetősége. Érdemes csak a tüneteink enyhítésére, és csak a szükséges mennyiségben alkalmazni ezeket a készítményeket.

Hirdetés

A kombinált készítmények fő hatóanyagai

Az elérhető készítmények széles palettáján nem egyszerű eligazodni.

Az összetett készítmények hatóanyagként paracetamolt, és az ún. NSAID (nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek) közül az aszpirint és az ibuprofent tartalmazzák. Ugyanakkor önmagukban is jól alkalmazhatóak a megfázásos panaszokra (láz, fájdalom, rossz közérzet) a dexibuprofén, diclofenac, ketoprofen, naproxen, metamizol hatóanyag tartalmú gyógyszerek is.

Hatásmechanizmusuk egy gyulladást okozó anyag (prosztaglandin) szintézisének gátlásán alapul, azzal a különbséggel, hogy a paracetamol ezt a központi idegrendszerben teszi meg, így „csak” fájdalom és lázcsillapító, míg az NSAID-k egyben gyulladáscsökkentők is, mert gátló hatásuk a perifériákon is érvényesül. Ezért a mellékhatásaik is mások: az NSAID-k gyakran okoznak egészségeseknél is gyomorfájdalmat, nőknél elhúzódó, vagy erősebb menstruációs vérzést, míg a paracetamol lebomlásakor keletkező anyagok májkárosítóak. Mivel nemcsak megfázásos panaszokra alkalmazzuk ezeket a hatóanyagokat (pl. fejfájás ellen, mozgásszervi fájdalmakra is), ezért érdemes rövid ideig (3-5 nap), és csak a szükséges adagban.

Paracetamolt és ibuprofent együtt tartalmazó készítmény is létezik, amely csak felnőtteknél alkalmazható, magas lázzal járó állapotokban. Mellékhatásként súlyos bőrreakciót okozhat, így az első bőrtüneteknél érdemes abbahagyni a gyógyszer szedését.

Milyen más hatóanyagokat tartalmazhatnak az összetett gyógyszerkészítmények?

Koffein - Koffeintartalmú készítményt éjszakára alkalmazni nem ajánlott, emellett figyelni kell a napi kávé, tea (fekete), vagy üdítő formájában ne vigyünk be a szervezetbe nagy mennyiségű koffeint. Azoknak sem ajánlható, akik már kávé fogyasztáskor is gyorsabb szívdobogást tapasztalnak. A koffein vérnyomást emelő hatása miatt kezeletlen magasvérnyomásos betegeknél sem ajánlott.

C- vitamin - A készítményeknél érdemes rákérdezni, hogy mennyi C-vitamint tartalmaz a készítmény. Általában télen sokan szednek nem kis mennyiségben (akár 1000-1500 mg) C-vitamint, így ha nagyobb mennyiségű C-vitamint tartalmazó készítményt választjuk, nem szükséges plusz C-vitamin bevitele. Ha forró ital tartalmazza, akkor 60°C-nál magasabb hőmérsékleten az aszkorbinsav már bomlik.

Antihisztamin (allergiaellenes szer) és dekongesztánsok (érösszehúzó hatású gyógyszerek) - A feniramin-maleát antihisztamin, míg a fenilefrin-klorid pszeudoephedrin dekongesztáns hatóanyag. Különböző mechanizmussal mérsékelik a tüsszögést, javítják az orrlégzést. A pszeudoefedrin doppingteszten pozitív eredményt adhat, versenyidőszakban a sportolóknak alkalmazása tilos. Ugyanakkor a gyakorlatban a legjobban hat az orrdugulás tünetére, mivel jobban hasznosul a szervezetben, mint a fenilefrin.

Guaifenesin - Hurutoldók alkalmazása nem rutinszerű ilyen betegségekben. Alkalmazása csak akkor ajánlott, amennyiben a beteg sűrű nyáktermelésről panaszkodik, és nem tudja rendesen felköhögni a váladékot. Amennyiben a köhögés száraz, ilyenkor csak akkor alkalmazandó, ha a köhögése pár nap elteltével átmegy-átmehet hurutosba, és azt nem tudja magától is könnyen felköhögni. Egyetlen készítmény hurutoldóként terpinumot tartalmaz.

Milyen esetekben nem ajánlott, vagy óvatossággal ajánlott az alkalmazásuk?

A paracetamol és NSAID-k használata - különösen a készítmények rendszeres használatakor, vagy meglévő vesebetegség esetén - károsíthatja a vesét, a veseelégtelenség kialakulásának kockázatával.

A paracetamol alkalmazásakor különösen figyelni kell arra, hogy egyszerre ne szedjünk más paracetamolt is tartalmazó gyógyszert (ilyen lehet pl. egy reumás fájdalmakra alkalmazandó készítmény)! Mivel májkárosító hatása miatt a maximális dózis túllépése súlyos májkárosodáshoz, akár májátültetéshez is vezethet, fontos betartani a 24 órán belül alkalmazható maximális mennyiséget, ami 4000 mg felnőtteknek. Ez az érték függ a beteg testsúlyától is, így fontos a pontos dozírozást betartani. Májbetegek, alkoholbetegek csak orvosi javaslatra alkalmazzák!

Véralvadásgátló gyógyszerek szedése mellett az egyetlen ajánlható hatóanyag megfázásos panaszokra a paracetamol, de alkalmazása csak rövid ideig tarthat, és a szükséges legalacsonyabb még hatásos dózisban ajánlott. A grépfrút, vagy ebből készült ital fokozhatja a paracetamol lebomlását a májban, így hatástalannak érezhetjük a készítményt.

Bővebben Amit a paracetamol szedéséről tudni kell

A nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok) alkalmazásával kapcsolatban előfordulhat folyadékvisszatartás, magasvérnyomás és ödéma. Különböző nem szteroid gyulladáscsökkentők együttes alkalmazása fokozza a mellékhatások előfordulásának kockázatát, ezért a kombináció alkalmazását el kell kerülni.

Aszpirin és ibuprofen alkalmazhatósága egyes gyógyszerekkel, különböző betegségekben:

Vérzésveszély fokozódása miatt nem szedhetők vérhigítókkal együtt.

Nem ajánlott szedésük olyan betegeknél, akiknek már volt gyomor-bélrendszeri vérzése. (Az ibuprofen még ilyen előzmény nélkül is okozhat emésztőrendszeri vérzést.) Együttszedésük kortikoszteroidokkal, vagy egyes depresszió elleni gyógyszerekkel fokozhatja a vérzés veszélyét a gyomor-bélrendszerben. Ilyenkor érdemes paracetamol tartalmú készítményt választani, vagy háziorvosunkkal megbeszélve a savtermelést gátló készítménnyel együtt szedni.

Asztmás, allergiás betegeknek súlyosbodhatnak a tüneteik.

Csökkentik a metotrexát (daganatos, valamint autoimmun betegségre alkalmazott gyógyszer) vesében történő kiválasztását, ezzel megemelik annak koncentrációját a vérben.

Egyes vérnyomáscsökkentő szerekkel, vízhajtókkal együtt szedve csökkenhet a vérnyomáscsökkentő hatás. Együttes alkalmazásuk a vesefunkció romlását eredményezheti, azonban a folyamat általában visszafordítható.

A mellékhatások minimalizálhatók oly módon, hogy a legalacsonyabb hatásos dózist alkalmazzuk a tünetek kezeléséhez a szükséges legrövidebb ideig.

Aszpirin-tartalmú készítmények alkalmazása előtt az alábbiakra figyeljünk még:

Alkalmazásuk 12 év alatti gyermekeknek (a Reye-szindróma kialakulásának veszélye miatt) tilos.

Felnőtteknek egyszeri az aszpirin dózisa 500 mg vagy 800 mg, a maximális napi dózis pedig összesen 3 g alatti bevitel.

A gyomor-bélműködésre helyileg ható szerek és savlekötők, valamint az acetilszalicilsav bevétele között legalább 2 óra teljen el.

Alkohol és aspirin együttes alkalmazása kerülendő, mert megnyúlik a vérzési idő.

Az acetilszalicilsav csökkenti a vesékben a húgysav kiválasztását, így szedése a köszvényes betegeknek nem ajánlott.

A vérlemezke-összecsapódásra gyakorolt gátló hatása miatt - amely már kis dózisban is fenn áll - a bevételt követően napokig az acetilszalicilsav okozhat fokozott vérzékenységet sebészeti beavatkozások alatt és után.

Ibuprofen hatóanyag esetén a fentieken kívül:

Napi maximális adagja 1200 mg felnőttek esetében.

Szisztémás lupus erythematosus (SLE) esetén az előny kockázat figyelembe vételével alkalmazható.

Óvatosan adható azon betegeknek, akiknek anamnézisében Crohn-betegség szerepel, mert állapotuk súlyosbodhat.

Aszkorbinsav (C-vitamin)

Kalcium-oxalát típusú vesekő képződésre hajlamos, vagy visszatérő vesekövességben szenvedő betegek esetén az aszkorbinsav alkalmazásakor elővigyázatosság javasolt.

A C-vitamin adása növelheti az orális (szájon át alkalmazott) vérhigítók hatását.

Antihisztaminok, dekongesztánsok

A feniramin és a fenilefrin együttes alkalmazása zárt zugú glaucomában (zöld hályog) akut rohamot provokálhat.

A feniramin

álmosságot okozhat, egyúttal így javítja az éjszakai nyugalmat, ugyanakkor autóvezetéskor ezt figyelembe kell venni;

ezen kívül szédülést (időseknél elesés veszélye), szájszárazságot okoz;

ne szedje, ha terhességet tervez vagy terhes.

A pszeudoefedrin

nyugtalanságot, alvászavart és bőrreakciót okozhat (utóbbi esetben alkalmazását azonnal abba kell hagyni);

fokozott óvatossággal alkalmazható magas vérnyomás betegségben szenvedőknél, azon betegek esetében akiknél megnövekedett a szembelnyomás, vagy prosztata megnagyobbodás áll fenn;

terhességet tervezők ne alkalmazzák.

A fenilefrin

egyes depresszióra alkalmazott gyógyszerekkel együtt adása nem ajánlott;

béta-blokkolókkal való együtt adása (ezek a gyógyszerek kímélik a szívet, mert csökkentik a pulzust és a vérnyomást) ellenjavallt, mert hatásukat a fenilefrin gátolhatja, aminek következtében a vérnyomás megemelkedhet;

digoxin együtt alkalmazásakor fokozódhatnak a szabálytalan szívverések;

fokozott óvatossággal kell alkalmazni egyes vérnyomáscsökkentőkkel együtt, pajzsmirigy túlműködésnél, és azoknál a betegeknél, akiknél megnövekedett a szembelnyomás (zárt zúgú glaukóma), vagy prosztata megnagyobbodása van;

ne szedje, ha terhességet tervez vagy terhes.

A hurutoldó guaifenesin általában jól tolerálható, ritkán emésztőrendszeri és tüneteket okoz, mint hányinger, hányás.

Tanácsok a megfázás elleni kombinált készítmények alkalmazásához

Tisztázzuk vásárláskor, hogy mit jelentenek a gyakorlatban a plus, forte, max, maxgrip, köhögés elleni, cold and sinus kifejezések a gyógyszerek neveiben. Ugyanis ezek jelzik például a magasabb hatóanyagtartalmat (ez paracetamolnál akár 1000 mg is lehet), hogy van-e a készítményben hurutoldó összetevő, vagy azt, hogy milyen orrfolyás elleni összetevőt tartalmaz a készítmény.

A forró italporokat elkészítési módját is érdemes tisztázni, hogy a gyógyszerkészítmény hatóanyagainak elbomlását megelőzzük. Általában meleg, de nem forrásban lévő vízbe kell tenni, és jól elkeverni. Iható hőmérsékletre kell hűteni, és az egész mennyiséget lehet több részletben, de az elkészítés után már egyszerre kell meginni.

Várandóságban és szoptatáskor összetett készítmények alkalmazása nem ajánlott. Jó, ha már a várandósság legelején tisztázzuk a kezelőorvossal, hogy milyen fájdalom-, vagy lázcsillapítót alkalmazhatunk szükség esetén, de lázas állapotban gyógyszer nélkül, hűtőzuhany használatával is csillapíthatjuk a lázat.

Bővebben Hőemelkedés, láz és csillapításuk terhesség alatt

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész