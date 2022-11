Az orrdugulás, orrfolyás helyi, tüneti kezelése gyógyszerekkel

Az orrdugulás, orrfolyás vírusos betegség, de allergiához kapcsolódó kellemetlen tünet is lehet. Kezelésre orrcseppek, orrspray-k és orrkenőcsök alkalmazhatóak. A cseppek és oldatok legfőbb hatóanyagai az orrnyálkahártya ereiben lévő alfa-adrenerg receptorokra (kötőhelyek) hatnak.

A receptorok megtalálhatók az egész testben, így az orrban is. A receptor blokkolása helyileg érösszehúzódást okoz és így az orrdugulás megszűnését idézi elő, és csökken a váladék mennyisége is. Hatása perceken belül kifejlődik és akár 12 órán át is tarthat. Az ilyen hatásmechanizmusú orrcseppek, orrspray-k legfeljebb 7 egymást követő napon keresztül használhatóak. Ennél hosszabb alkalmazás pont olyan tünetet produkálhat, mint amiért elkezdtük alkalmazni a készítményt: orrdugulást. Ezt nevezzük rebound hatásnak, vagyis a beteg könnyen „orrcsepp-/orrspray-függővé” válhat, azaz a gyógyszerek használata nélkül állandóan orrdugulástól szenved.

A gyógyszerkészítmények általában oxymetazolin, xylometazolin, tramazolin és fenilefrin hatóanyagot tartalmaznak, ez utóbbit kombinációban. Alkalmazásukkor sokaknak kiszárad az orrnyálkahártyája és ez kellemetlen égő érzést okoz az orrban, ezért kaphatóak tengervizet (nedvesíti az orr nyálkahártyáját) vagy dexpantenolt tartalmazó készítmények, amelyek védik az orrnyálkahártyát. A legtöbb készítmény benzalkónium-kloridot tartalmaz tartósítószerként, mely irritációt vagy duzzanatot okozhat az orrban. Így arra érzékenyeknek érdemes tartósítószer-mentes változatot választaniuk. Ilyen készítményeknél az orrspray pumpa feltéte úgy van kialakítva, hogy megóvja a benne lévő gyógyszer tartalmát a kórokozóktól.

A patikai orrkenőcs hatóanyagai enyhe antiszeptikus hatást fejtenek ki, az illóolajok a váladékot elfolyósítják és serkentik az orr csillószőreinek mozgását. 12 év felett alkalmazható.

Mikor alkalmazzuk ezeket a készítményeket?

Nátha, arcüreggyulladás, középfülgyulladás esetén épp az összehúzó hatása a hatóanyagoknak segíti a melléküregek könnyebb ürülését, így például megelőzve a váladék krónikus arcüreggyulladással járó hátra csorgását a garatba, és ezzel a tartós száraz köhögés kialakulását, vagy a középfülgyulladásnak a kialakulását is, időben elkezdve alkalmazni a készítményeket az első orrfolyással járó tünetek megjelenésekor. Középfülgyulladásnál csökkentik az orrgarat-nyálkahártya (amely bevonja az orrjáratokat és a torkot) duzzanatát, segítve a gyógyulást.

Milyen gyógyszerformában kaphatóak ezek a készítmények?

Orrcsepp formában a cseppentőből egy-egy cseppet az orrfélbe kell cseppenteni. Ilyenkor – helytelen alkalmazáskor – előfordulhat, hogy a csepp egészen hátra folyik a garatba is, lenyelni azonban nem szabad.

Orrspray-knél több típusú is létezik:

Az egyik és egyben a legritkább, hogy összenyomható tartály tartalmazza a gyógyszert. Ennek alkalmazásakor figyelni kell arra, hogy a tartály fúvókája az orrlyukat ne zárja el teljesen, és a javasolt adagot az orrüregbe permetezni a tartály gyors, határozott mozdulattal történő összepréselésével kell.

Pumpás tartályban lévő oldatos orrspray esetében első alkalmazás előtt fel kell tölteni a pumpát a pumpa 3-5-szöri lenyomásával. Legyen óvatos, nehogy a permet a szemébe kerüljön! Az adagoló spray biztosítja, hogy az oldat egyenletesen oszoljon el az orrnyálkahártya teljes felületén.

Az adagoló pumpás oldatos orrspray-knél standard szelep biztosítja a pontos adagolást és ezzel kiküszöböli a véletlen túladagolás lehetőségét. Első használat előtt ugyancsak fel kell tölteni a pumpát.

Az orrspray-k alkalmazásánál, főleg gyermekeknél, különösen figyelni kell a helyes alkalmazási módra. A betegtájékoztatók ábrákkal is segítik a helyes alkalmazást, vagy kérjük gyógyszerészünk segítségét. Higiéniás szempontból fontos, hogy az orr feltéteket minden használat után mossuk le, a záró kupakot tegyük vissza. A fertőzés elkerülése érdekében egy készítményt csak egy beteg használjon! Az alkalmazás előtt pedig fújjuk ki orrunkat.

Kinek megfontolandó az ilyen gyógyszerkészítmények alkalmazása?

Akinek az orrnyálkahártyája sebes, akik egyes Parkinson-kór és depresszió kezelésére alkalmazott gyógyszereket szednek, akut szívbetegségben, zöld hályogban vagy vizelési nehézséget okozó prosztatamegnagyobbodásban szenvednek. Kismamák és szoptatós édesanyák számára az alkalmazás nem ajánlott.

Kombinált készítmények

Az oxymetazolint brómhexin hatóanyaggal kombinációban is tartalmazza egy orrspray. A gyógyszer a tapadó, beszáradó, pörkösödő nyákot oldja, hígítja és kiürülését elősegíti, és már 3 éves kortól alkalmazható.

A xylometazolin mellett az ipratropium-bromid az orrfolyás csökkentésében nyújt segítséget Az orrspray csak 18 év felett alkalmazható, és a napi 3 befúvás orrnyílásonként nem léphető túl.

A tuaminoheptán-szulfát egy érösszehúzó hatású, nyálkahártya-duzzanatot csökkentő hatóanyag. A készítmény emellett még acetylciszteint is tartalmaz, mely erős nyákoldó hatású vegyület, orrnyálkahártyán alkalmazva hígítja a sűrű légúti váladékot. Így jól alkalmazható arcüreggyulladásban, nyákos-gennyes orrnyálkahártya-gyulladásban.

A fenilefrint és dimetindén-maleátot – allergiaellenes hatóanyag – tartalmazó készítmény alkalmazható allergiás panaszokra, mint tüsszögés, orrfolyás. Azonban a fenilefrinhatóanyag-tartalma miatt a készítmény nem alkalmazható 7 napnál tovább.

További készítmények allergiásoknak

Ha az orrfolyást allergiás panasz okozza, akkor az azelasztinhatóanyag-tartalmú orrspray az egyik lehetőség a recept nélküli gyógyszerek közül a panaszok kezelésére.

Az allergiás nátha ("szénanátha") megelőző kezelésére szolgál nátrium-kromoglikolátot tartalmazó orrspray. A megelőző kezelést a tünetek várható megjelenése előtt 2-4 héttel kell megkezdeni a tüneteket kiváltó időszakos pollenek megjelenése előtt, és annak végéig kell alkalmazni. A krónikus allergiás rhinitisben szenvedők tüneteit enyhítheti, és kombinációban alkalmazva az egyéb allergiaellenes készítményekkel azok adagja csökkenthető. Általában a pollenallergiások hónapokig szenvednek a tünetektől, így érdemes belsőlegesen is antihisztamint szedni, és orvosi receptre felírható orrspray-t alkalmazni, mely hosszú időn keresztül alkalmazva sem okoz rebound tüneteket.

Ha a túlzott orrcsepp- vagy orrspray-használat következtében már károsodott az orrnyálkahártya Az orrcseppek, orrspray-k túlzott használata esetén károsodhat a nyálkahártya. Ekkor alkalmazható az az oldatos orrcsepp, amelynek természetes összetevőinek köszönhetően – A- és E-vitamin-tartalom – gyógyító és regeneráló hatása van a károsodott orrnyálkahártyára. A készítmény alkalmazásával újra elkezd termelődni a természetes váladékfilm az orrnyálkahártyán.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész