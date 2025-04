Gyógyszerszedési kisokos pajzsmirigybetegek részére

A pajzsmirigybetegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek hasznosulását nagymértékben befolyásolja, hogy a beteg mikor, illetve milyen ételekkel, italokkal és más gyógyszerekkel együtt szedi a beteg. A nem megfelelő bevétel akár a kezelés sikertelenségét is okozhatja.

Bizonyos gyógyszereket reggel, másokat este, étkezés előtt, vagy étkezés után kell bevenni. A gyógyszerszedés napirendje mellett az sem mindegy, hogy az adott készítményt milyen folyadékkal, vagy egyéb gyógyszerkészítményekkel társításunk, illetve mikor és mit eszünk utána.

A pajzsmirigygyógyszerek gyógyszerkölcsönhatásai

A pajzsmirigy betegségei igen szerteágazó tüneteket produkálhatnak, így a krónikus fáradtságtól kezdve a refluxon át vashiány, hízás, idegesség is jelentkezhet, hogy csak a leggyakoribb panaszokat említsük. Ezért aztán a betegek gyakran több gyógyszert is szednek egy időben; az alapbetegség, a pajzsmirigy probléma, illetve az általa okozott egyéb tünetek kezelésére is. Ilyen esetekben azonban fokozottan kell ügyelni a készítmények bevételének módjára.

A következőkben részletesen is felsoroljuk azokat az ételeket, összetevőket és készítményeket, amelyek negatívan befolyásolják a pajzsmirigyhormon működését, vagy csökkentik hasznosulását a szervezetben.

Csökkentik az pajzsmirigyhormon felszívódását:

Vaskészítmények (vashiányos vérszegénység kezelésére)

Kálcium-karbonátot tartalmazó tabletták (kalciumpótló gyógyszerek és étrendkiegészítők, savlekötők stb.)

Alumínium sókat tartalmazó gyógyszerek (savlekötők, vakcinák stb.)

Protonpumpagátló gyógyszerek (fokozott savtermelés gátlására szedett gyógyszertípus)

Gátolják a pajzsmirigy biológiai hasznosulását:

Szteroid gyulladáscsökkentők

Szalicilszármazékok (reumatológiai betegségek kezelésére használt gyulladáscsökkentők)

Vízhajtók (elsősorban magas vérnyomás és szívbetegségek kezelésében)

Pszichiátriai gyakorlatban használt gyógyszerek (lítium, antidepresszánsok)

Befolyásolják az agyalapi mirigy működését és a pajzsmirigyhormonok normál képződését:

Fogamzásgátló tabletták ösztrogéntartalma - alulműködés esetén magasabb dózis lehet indokolt a pajzsmirigyhormonból, túlműködés esetén kiegészítő fogamzásgátlásra lehet szükség (részletesen a pajzsmirigybetegség alatti fogamzásgátlásról)

Béta-blokkolók (a szívritmuszavarok kezelésében gyakran használt gyógyszerek)

A röntgen és CT-vizsgálatokban használt kontrasztanyagok

Egyes onkológiai gyógyszerek (pl. az emlődaganatban szenvedők által szedett antiösztrogén hatású tamoxifen)

A nyugtatók és altatók egy része (barbiturátszármazékok)

Az antibiotikumok egy része (rifampicin)

Amennyiben a fenti készítményeket is szedi pajzsmirigygyógyszere mellett, arról mindenképp tájékoztassa endokrinológusát. A vényköteles gyógyszerekről tudomása van orvosának, ám a vény nélkül kapható gyógyszerek és étrend-kiegészítők is befolyásolhatják a pajzsmirigybetegség kezelésének eredményességét.

Fontos még tudni, hogy a pajzsmirigyhormonok szintje befolyásolja az anyagcserét, így a gyógyszerek lebomlását és más gyógyszerek hatását is, ezért az egyéb betegségek, panaszok kezelésére szedett gyógyszerek hatásában is számításba kell venni a pajzsmirigygyógyszereket.

Pajzsmirigygyógyszerek és ételek, italok

A gyógyszerek mellett bizonyos ételek és italok is gátolhatják a pajzsmirigybetegségek kezelésére szedett készítmények hatását. Alapszabály, hogy a hormonpótló levotiroxin tablettát mindig reggel, éhgyomorra kell bevenni, vízzel. Ezt követően egyes élelmiszereket már 1 órával később fogyaszthatók, a pajzsmirigyhormon felszívódását gátló ételek és italok azonban csak legalább 4 órával később.

A pajzsmirigyhormon hasznosulását gátló élelmiszercsoportok:

Szója, pl. szójatej, tofu - két módon hathat a szója a pajzsmirigybetegekre: egyrészt a szóján alapuló diéta esetén általában elégtelen a jódbevitel (kisebb mennyiség esetén elhanyagolható mértékben), másrészt a hormonpótló gyógyszer felszívódását csökkenti (amennyiben nem tartjuk be a 4 órás időeltérést)

Magas vastartalmú ételek, pl. máj, spenót

Magas kalciumtartalmú ételek: elsősorban a tej és tejtermékek

Kávéfogyasztás

Grapefruit: a grapefruit (továbbá a kevésbé elterjedt pomelo) számos gyógyszer hasznosulását csökkenti, a levotiroxin mellett például az antihisztaminok, béta-blokkolók szedésénél is kerülendő a grapefruitlével történő bevétel

Ezen élelmiszerek összetevői megkötik a hormont, így csökkentett mértékben tud felszívódni.

A káposztafélékben nyers állapotban található összetevők a jód felszívódását gátolják, ezért pajzsmirigybetegeknek ezen zöldségek (brokkoli, káposzta) fogyasztása alapos főzés után javasolható.

Mindezek az adatok - a teljesség igénye nélkül - arra utalnak, hogy a pajzsmirigybetegek kezelése valóban összetett feladat, holisztikus szemléletet követel a kezelő orvostól és körültekintést, odafigyelést a betegtől egyaránt. A kezelésnek része a különböző, a pajzsmirigyhormon termelődését károsító anyagok kerülése (teflon, BPA) és a megfelelő nyomelemek (szelén) biztosítása is.

