Miért ne adjunk aszpirint gyermekünknek?

Ha lázasak vagyunk vagy fáj valamilyen testrészünk, sokunknak az az első gondolata, hogy be kellene venni egy aszpirint. Ezzel nincs is semmi baj. Ha azonban gyermekünknek támad hasonló problémája, ne kövessük ezt a sémát, mert ezzel még súlyosabb állapotba sodorhatjuk őt. A Reye-szindróma kialakulása akár halálos is lehet.

Tilos 12, egyes kutatók szerint azonban 18(!) éves kor alatt acetilszalicilsavval (az aszpirin hatóanyagával) vagy ezzel rokon gyógyszerrel csillapítani a gyermek lázát. Ebben a korban ugyanis valószínű a Reye-szindróma kialakulása, ami egy potenciálisan életveszélyes kórkép, mely gyulladást és duzzanatot okoz az agyban, és elfajulást a májban.

A Reye-szindróma oka ismeretlen, bár jellemző módon bizonyos vírusokkal, többek között az influenza vagy bárányhimlő vírusával történt fertőzés után fordul elő, különösen akkor, ha acetilszalicilsavat szedett a gyermek.

A Reye-szindróma vírusfertőzés, például felső légúti fertőzés, influenza vagy bárányhimlő tüneteivel kezdődik. 4-5 nap elteltével, amikor az alapbetegségből kezd kilábalni, a gyermeknek hirtelen nagyon súlyos hányingere lesz és hány. Emellett egyre növekvő láz is megjelenik. Ha ezt tapasztaljuk, akkor azonnal hívjuk ki az ügyeletes orvost, addig pedig csak hűtőfürdővel csillapítsuk a gyermek lázát.

Ha nem kap időben segítséget a kis beteg, egy nap leforgása alatt zavarttá válik, amit tájékozódási képtelenség, nyugtalanság és olykor görcsrohamok, eszméletvesztés (kóma) és súlyos esetben halál követ. A májelfajulás véralvadási zavarhoz és vérzéshez vezethet.

A betegség súlyossága nagyon változó

Összességében a gyermek halálozási esélye körülbelül 20 százalék, de ez 2 százalék alatti és 80 százalék feletti is lehet aszerint, hogy az enyhe betegségben vagy a mély eszméletlenséggel járó formában szenved-e. Azok a gyermekek, akik túlélik a betegség heveny szakát, általában teljesen meggyógyulnak, és ha később aszpirint kapnak, nem alakul ki náluk újra ez a kór.

Akiknek súlyosabb tüneteik vannak, azokban később bizonyos mértékű agykárosodás, például szellemi visszamaradottság, görcshajlam, rendellenes izommozgások vagy egyes idegek károsodása mutatkozhat.

A Reye-szindrómának specifikus kezelése nem létezik, a gyermekeket intenzív osztályon helyezik el és csak tüneti kezeléssel tudnak javítani az állapotukon, ezért fontos a megelőzése és más típusú lázcsillapító alkalmazása.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész