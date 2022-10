A hurutos köhögés gyógyszeres kezelése: nyákoldók, hurutoldók

A hurutos (más néven: produktív) köhögés jelentős váladékképződéssel jár. A felköhögött váladékban gyulladást okozó baktériumok és vírusok is megtalálhatók, így a hörgők váladéktermelése és a képződő nyáknak a légutakból való távozása a légzőrendszer természetes öntisztulása. Ezt a folyamatot különböző gyógyszerekkel is segíthetjük.

A hurutos köhögés – bár kellemetlen – a gyógyulási folyamat része, amelynek a megkönnyítése a gyógyulást is elősegíti. Számos hurutos köhögés kezelésére szolgáló vény nélkül kapható gyógyszerkészítmény van forgalomban, amely nyákoldó hatóanyagot tartalmaz. A mukolitikus - másnéven nyákoldó, hurutoldó - gyógyszerek nem a köhögési ingert fokozzák, hanem a letapadt, esetenként sűrű váladékot hígítják, és segítik, hogy minél előbb és minél könnyebben megszabaduljunk tőle.

A hurutoldó gyógyszerek mellett gyógynövény tea, illóolaj tartalmú gyógyhatású készítmény, vagy gyógynövény tartalmú gyógyszer is ajánlható a produktív köhögés ellen.

Alkalmazásuk elsősorban akkor javasolt, ha a hörgőkben a váladékképződés nagymértékű, és a sűrű nyákot nehezen köhögi fel a beteg.

Mire figyeljünk a hurutoldó gyógyszerek alkalmazásánál?

Alkalmazásukkor fontos a fokozott folyadékbevitel, amely segíti a nyákoldást.

A gyógyszerek hatásukat a 2-3. naptól fejtik ki, így amennyiben nem tapasztalunk azonnali javulást, az nem a készítmény hatástalanságának jele.

A felköhögött köpetet ne nyeljük le, hiszen az vírusokat, baktériumokat tartalmaz!

Ha a váladék színesedik (sárgás-zöld, véres), és egyéb tünet jelentkezik (2-3 napnál tovább tartó láz, levertség, torok-, vagy fülfájás, nehézlégzés, mellkasi fájdalom), akkor javasolt szakembert felkeresni.

A készítmények alkalmazása 5, maximum 10 nap. Ennél hosszabb alkalmazás esetén orvossal kell egyeztetni. Amikor a betegség megszűnt és a beteg még mindig szedi a hurutoldót, az továbbra is fenntartja a köhögéses panaszt.

Fontos, hogy 2 év alatti gyermekeknél csak orvosi javaslatra alkalmazzunk hurutoldót, mert a légutak sajátossága és a nagymértékű nyákfelköhögés a légutak elzáródását okozhatja.

Köhögéscsillapítókkal egyidejűleg nem alkalmazhatók, mivel a köhögéscsillapító nehezíti a váladék eltávozását.

Este öt óra után már ne vegyünk be hurutoldó készítményt, mert hatására éjszaka intenzívebben köhöghetünk, ez zavarja a nyugodt pihenést.

Milyen hatóanyag-tartalmú gyógyszerek vannak forgalomban és hogyan hatnak?

A gvajfenezin szirup formájában van forgalomban, mely segédanyagként alkoholt is tartamaz, járművezetőknek ezt figyelembe kell venni. A szirup két éves kor felett alkalmazható a megfelelő adagolásban. Hatásában szerepet játszik, hogy a váladék viszkozitását és tapadását csökkenti, fokozza a csillószőrök aktivitását, így segíti a légúti váladék felköhögését. A gyógyszer alkalmazása doppingvizsgálaton pozitív eredményt adhat.

A terpinum patikában készített szuszpenzió hatóanyaga a hörgők kiválasztását fokozó köptető. Mesterséges édesítőszert tartalmaz. A készítményt 2-8°C között kell tárolni, és bevétel előtt negyedórával ki kell venni a hűtőből, majd jól felrázva bevenni az életkornak megfelelő adagot. 6 éves kortól alkalmazható.

A brómhexin csökkenti a hörgőváladék viszkozitását, elősegíti a hígabban folyó nyák termelődését is. Könnyebb lesz a köpet ürítése, mert segíti a csillószőrök megfelelő irányú mozgását. A tabletta nem tartalmaz sem szacharózt, sem laktózt. Az oldat cukrot, alkoholt nem tartalmaz, és gyakorlatilag nátriummentes, amely magas vérnyomásos betegeknél előny. A gyógyszer bármely formáját étkezés után kell bevenni.

Talán az egyik legismertebb nyákoldó hatóanyag az ambroxol, amely a brómhexin metabolitja. Elősegíti a hígabban folyó nyák termelődését. Serkenti a surfactant képződését a tüdőben, amely egy felületaktív anyag, hatására csökken a hörgőváladék nyálkahártyához való tapadása, segítve a váladék kiürülését. Egyes antibiotikumokkal együtt adva (pl. amoxicillin, oxitetraciklin) fokozza az antibiotikum bejutását a hörgő váladékba, ezzel is gyorsítva a gyógyulás. Klinikai vizsgálatok tapasztalata alapján a torokgyulladás kezelésére adott ambroxol-hidroklorid szopogató tabletta jelentősen enyhíti a fájdalmat és a garatnyálkahártya vérbőségét. Maximum 3 napig alkalmazható 12 év felett.

Sokféle gyógyszerformában találkozhatunk a hatóanyaggal: tabletta formában (mely laktózt tartalmaz), retard kapszula formájában (nem tartalmaz laktózt), mely lehetővé teszi 12 évnél idősebbeknél a napi egyszeri (esti) bevételt. A szirup segédanyagként szorbitot tartalmaz. Oldat formában (laktózmentes) inhalációra is alkalmazható orvosi utasításra. A gyógyszer bevétele független az étkezéstől.

Ön tudta? A gyógynövények sok szintetikus gyógyszer kifejlesztéséhez adnak „ötletet”. Így egy Indiában őshonos cserje tartalmazta azokat a vegyületeket, amelyek a brómhexin és az ambroxol kifejlesztéséhez vezettek.

Az acetylcystein a cisztein nevű aminosav származéka. A hatóanyag a nyákot hígabban folyóvá és könnyebben felköhöghetővé teszi. Ugyanakkor az acetilcisztein antioxidáns és szabadgyök-fogó tulajdonsággal is rendelkezik. Alkalmazható paracetamol, vagy gombamérgezés ellenszereként is.

Terápiás javallatai: váladékoldásra alkalmazható a hörgők és a tüdő akut, vagy krónikus betegségeiben, mint pl. hörgőgyulladás, melléküregek gyulladása, középfülgyulladás, tüdőgyulladás, krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), hörgőtágulat. Hosszabb ideig kizárólag az orvos utasítására, az orvos által előírt adagban és ideig alkalmazható!

Az acetylcystein hatóanyagot tartalmazó készítmények is többféle gyógyszerformában, mint granulátum, por, pezsgőtabletta, szopogató tabletta kaphatóak. Ha oldatot kell készíteni, amely lehet forró ital is, azt rövid időn belül be kell venni étkezés után. Van, olyan készítmény melyet elegendő napi 1x alkalmazni, van, amelyik segédanyagként cukrot (szacharóz), vagy aszpartámot, illetve e kettő mellett még szorbitot is tartalmaz segédanyagként. A szájon át alkalmazott egyes antibiotikumok és az acetylcystein készítményeket külön és legalább 2 óra elteltével ajánlott alkalmazni. A gyógyszer tartalmú tasak kinyitásakor esetleg észlelhető enyhe kénes illat a hatóanyag sajátossága, a gyógyszer hatékonyságát nem befolyásolja.

Hasonló szerkezetű hatóanyag a carbocisztein, amely bizonyos enzimek működésére hatva megváltoztatja a képződő hörgőváladék összetételét, az hígabban folyó lesz, javul a légzés. Javítja a légutakban képződő nyák kiürülését és elősegíti a sérült hörgőnyálkahártya regenerációját. Kemény kapszula (mely nem tartalmaz laktózt) és szirup formájában (mely szorbitot tartalmaz) van forgalomban.

Az erdosztein az acetylcysteinhez hasonlóan nemcsak nyákoldó, hanem a nyáktermelést is szabályozza, javítja a váladék kiürülését. Az erdosztein továbbá antioxidáns hatással és gyökfogó tulajdonságokkal rendelkezik a cigarettafüst és a légszennyezés által generált, a légutakra káros hatást kifejtő szabadgyökökkel szemben. Gátolja a baktériumoknak a légutak nyálkahártyáján való megtapadását, és növeli az egyidejűleg alkalmazott antibiotikumok hatékonyságát is. Kapszula formában 18 év felett alkalmazható, mely nem tartalmaz sem szacharózt, sem laktózt és szorbitot.

Nem kívánt hatások

A hurutoldóknál a leggyakoribb mellékhatás a hányinger, gyomor bélrendszeri panaszok. Brómhexin nem alkalmazható gyomorfekélyes betegeknél. A brómhexin és gvajfenezin máj, az ambroxol és az acetylcystein, erdosztein máj- és vesebetegeknél is orvosi tanácsra alkalmazható.

A brómhexin, az ambroxol és az acetylcysteine esetében alkalmazásakor új bőr- vagy nyálkahártya-elváltozás jelentkezik, a gyógyszer alkalmazását azonnal abba kell hagyni és orvoshoz kell fordulni.

Az acetylcystein és a carbocisztein asztmás betegeknél asztmás rohamot produkálhat, és gasztrointesztinális betegségekben ezek a nyákoldók csökkentik a gyomornyálkahártya felületét borító nyákréteget, módosítják, és csökkentik a gyomorsav elleni védő hatást, amely a gyomorvérzés veszélyét fokozza. Ha ilyen betegségeben szenved valaki, csak az orvossal való egyeztetés után kezdje el a gyógyszerek alkalmazását.

A brómhexin oldat és karbocisztein szirup metil-parahidroxi-benzoátot tartalmaz, így az erre érzékeny betegek esetében allergiás reakció léphet fel.

Cukorbetegek gyógyszerválasztásánál fontos szempont a szénhidrát tartalom. Szorbitra érzékeny egyéneknél puffadás, hasfájás jelentkezhet.

Terhesség, szoptatás Az ambroxol a 28-ik terhességi héttől, a gvajfenezin a második és harmadik trimeszterben orvos utasítására, az előny/kockázat gondos mérlegelése után és orvos ellenőrzése mellett fokozott óvatossággal alkalmazhatóak. Szoptatáskor egyik készítmény sem alkalmazható.

A megfelelő hurutoldó kiválasztásában kérjük orvosunk, gyógyszerészünk segítségét.

A hurutos köhögés kezelésére a gyógyszer hatóanyagok és gyógynövények mellett más kezelési módok (pl. inhalálás) is ajánlhatóak.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész