Májkárosodás - Mit mutat meg a vérkép?

A máj fontos szervünk, mely emésztő mirigyként epét termel, fontos szerepe van a bél felől érkező felszívódott tápanyagok átalakításában, valamint méregtelenítésében. A méregtelenítés általában azt jelenti, hogy ezek a molekulák módosulnak, vízoldékonnyá válnak, mely vagy az átalakulás következtében válik kevésbé ártalmassá, vagy az oldékonyság megváltozása miatt gyorsabban ürül a vizelettel, tehát eltávolításra kerül a szervezetből.

Immunszervként működve a bél felől, de esetleg máshonnan érkező kórokozók kiszűrésében is kiemelkedő szerepe van. A májnak jelentős a tartalék kapacitása, és nagy a regenerálódó képessége, ezért károsodása csak későn okoz látható, mérhető eltérést, mely elsősorban a sokrétű funkciók elvesztését, azok csökkenését jelenti. Ez kialakulhat egy hirtelen jelentős ártalom, vagy egy kevésbé intenzív, de tartós károsító hatás miatt. A tünetek és eltérések megjelenése és mértéke függ attól, hogy akut, vagy krónikus ok áll a háttérben.

A megnagyobbodott máj

A máj elsőként leggyakrabban megnagyobbodással válaszol az őt ért károsodásra. Ez a vizsgáló által tapintható. Ritkán jelent fájdalmas megnagyobbodást, ezért a beteg számára legtöbbször észrevétlen marad. Krónikus májkárosodás során, de néha akut estben is, megnagyobbodik a lép is, amely szintén tapinthatóvá válik.

Ha a károsodás súlyos, májzsugor alakul ki, és jellegzetes egyéb eltérések is megjelennek. Vérbővé válik a bőr a tenyéren és a talpon, a mellkas és a hát bőrén apró pók alakú visszértágulatok láthatók. A férfiak esetében feltűnő lehet a testszőrzet megritkulása, eltűnése, nőies emlőkezdemény megjelenése. A végtagok izomzata megfogyatkozik, elvékonyodik.

A hasüregben folyadék halmozódik, mely extrém méreteket érhet el, akár 20 liter is lehet. Ez látható, kopogtatható. Kezdetben a boka körül, később a teljes alsó végtagon vizenyő, ödéma alakul ki. A bőr sárga lesz. Súlyos esetben a nyelőcső körüli vénákból masszív vérzés indulhat, emiatt komolyan kell venni a vérzés kezdeti tüneteként jelentkező fekete színű székletürítést.

A máj méregtelenítő funkciójának elvesztése miatt tudatzavar, aluszékonyság, kóma alakulhat ki. A képalkotó vizsgálatok (hasi ultrahang = UH, computertomográfia = CT, mágneses rezonancia = MR) jelzik a máj és a lép megnagyobbodását, a hasüregben lévő folyadékot. Némi információt adnak a máj szerkezetéről, de ebből pontos következtetés nem vonható le. A szerkezet biztos és pontos megítélésére csak a szövettani vizsgálat alkalmas.

Rendkívül fontosak azonban a képalkotó vizsgálatok azért, mert meg tudják mondani, hogy az eltérést egy gócos elváltozás (pl. daganat) okozza, vagy a máj egészét érintő úgy nevezett diffúz betegségről van szó. Megítélhető a májzsugor okozta keringési zavar. A zsugorodott máj akadályozza a vér áramlását a belek felől a májba, ezért a vénák kitágulnak. A kanyargós tág vénák láthatóvá válnak speciális ultrahang- és CT-vizsgálat során is. A tág vénák láthatóak gyomortükrözés során a nyelőcső nyálkahártyája alatt is.

Májkárosodás - Mire utal a vérkép?

A laboratóriumi vizsgálatok többnyire a máj által termelt anyagok alacsonyabb szintjét, vagy az átalakításra váró molekulák magasabb szintjét jelzik, illetve vannak enzimek, melyek emelkedése a májsejtek szétesésére, vagy az epeúti sejtek irritációjára utalnak.

Alkoholfogyasztókban a gamma-GT (GGT) jelzi elsőként, hogy a szerv túlterhelt. Más esetekben az úgy nevezett transzaminázok emelkednek (GOT, GPT). Ez utóbbiak egymáshoz viszonyított aránya is fontos információt ad. Amennyiben az alkohol okozta a máj károsodását, a GOT magasabb, egyéb betegségekben a GPT.

Ha csak az alkalikus foszfatáz (AP) és a gamma-GT emelkedik, epeúti betegségre gondolunk. A sárga festék pontos mérése a vérben a bilirubin (Bi) szint ellenőrzésével történik.

A máj szintetizáló működésének a zavarát jelzi, hogy alacsonyabb a vérben mérhető egyik fehérje (albumin) szintje.

A véralvadáshoz szükséges fehérjék is a májban termelődnek, ezek alacsony szintje megnyúlt véralvadási idők alapján mérhető. A lép nemcsak megnagyobbodik, de a normálisnál aktívabban működik, emiatt csökken a vérlemezkék (trombocyták) száma és megkevesbedik a fehérvérsejtszám is. A zsíranyagcsere zavarát jelzi a koleszterin alacsony szintje.

Mindezeket az eltéréseket együttesen kell értékelni, egy-egy érték külön-külön nem feltétlenül a máj betegségét jelzi. A GOT pl. magasabb szívinfarktus esetén is, a bilirubin pedig megemelkedhet az epeutak elzáródása miatt a máj betegsége nélkül is. Fontos ezeken kívül ismerni azokat a körülményeket, melyek az esetleges májkárosodást provokálhatták.

Orvos szerzőnk: Dr. Vitális Zsuzsanna, gasztroenterológus