Akut hasmenés - Mi okozhatja?

A hasmenés azt jelenti, hogy a székletürítés során laza, vizes széklete van. Gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt gyakori, és általában néhány napon belül magától elmúlik. Ha nem javul, vagy ha egyéb tüneteket is, például lázat vagy véres székletet észlel, forduljon orvoshoz.

A jó hír az, hogy a hasmenés általában nem súlyos, és néhány napon belül elmúlik.

Néha azonban a hasmenés súlyos állapotot is okozhat. Túl sok folyadékot veszíthet, ami kiszáradáshoz vezet, vagy megakadályozhatja, hogy elegendő tápanyaghoz jusson. Fontos tudni, hogy mire kell figyelni, hogy tudja, mikor kell orvoshoz fordulni a hasmenés miatt, és mikor lehet kivárni.

A hasmenés típusai

Attól függően, hogy mennyi ideig tart a hasmenés, az alábbi típusait különböztetjük meg:

Akut hasmenés: Az akut hasmenés laza, vizes hasmenés, amely pár napig tart. Ez a leggyakoribb típus, és általában orvosi kezelés nélkül elmúlik.

Tartós hasmenés: A tartós hasmenés körülbelül két-négy hétig tart.

Krónikus hasmenés: A krónikus hasmenés négy hétnél tovább tart, vagy hosszú időn keresztül rendszeresen jelentkezik. Az ilyen hosszú ideig tartó hasmenés súlyosabb állapotot jelezhet, amely indokolja az egészségügyi szolgáltató felkeresését.

Milyen gyakori a hasmenés a népesség körében?

Hihetetlenül gyakori, és bármely korosztályt érintheti. A legtöbb felnőtt évente általában évente egyszer szenved akut hasmenéstől, míg a gyermekek általában évente kétszer.

Az akut hasmenés tünetei és okai

A hasmenést (enteritist) leggyakrabban vírus okozza, amely megfertőzi a beleket.

Az alábbiakban az akut hasmenés okairól olvashat:

Fertőzések

A kórokozók lehetnek vírusok, baktériumok és paraziták. A felnőtteknél a hasmenés leggyakoribb oka a norovírus, amely gasztroenteritist okoz. A rotavírus pedig a gyermekek akut hasmenésének leggyakoribb oka, de ezenkívül számos más kórokozó is okozhat akár járványokat is. A koronavírus legújabb omikron-variánsai szintén okozhatnak hasmenést.

Ételmérgezés

A szennyezett ételekkel vagy italokkal káros toxinok, vagy kórokozók kerülhetnek a szervezetébe. Ha már a bélben vannak, a méreganyagok vagy kórokozók hasmenést okozhatnak. Az „utazók hasmenésének” azt nevezik, amikor új környezetben, rossz higiéniai körülmények között lesz hasmenése. Ilyenkor általában a baktériumoknak való kitettség okoz hasmenést.

Bizonyos gyógyszerek

A hasmenés elég gyakori gyógyszermellékhatás. Például az antibiotikumok elpusztítják a káros baktériumokat, amelyek megbetegítenek, de a folyamat során elpusztíthatják a belekben élő hasznos baktériumokat is. Ha felborul a bélflóra és nincs elég „jó baktérium”, az hasmenéshez vezethet. A hasmenés a magnéziumot tartalmazó antacidok és egyes rákgyógyszerek és kezelések mellékhatása is. A hashajtók túlzott használata is okozhat hasmenést is.

Ételek, amelyek ételérzékenyeknél felborítják az emésztőrendszer működését

A laktózérzékenyeknek az ételekben jelen lévő tejtermékek miatt hasmenésük lehet, mert a szervezetük nehezen vagy egyáltalán nem emészti meg a laktózt, a tejtermékekben lévő cukrot. Vannak, akik nehezen emésztik meg a fruktózt, nekik a méz, gyümölcsök és a cukrot tartalmazó ételek fogyasztása okoz hasmenést. A cöliákiától szenvedőknek pedig nehézségeik vannak a glutén, a búzában található fehérje lebontásával, ilyen tartalmú ételek fogyasztása náluk szintén akut hasmenést okoz.

A beleket érintő betegségek

A hasmenés olyan állapotok gyakori tünete, amelyek irritációt és gyulladást okoznak a belekben. A Crohn-betegség, a fekélyes vastagbélgyulladás és az irritábilis bél szindróma (IBS) mind hasmenést okozhat. A stressz és a szorongás pedig ronthatja az IBS-es tüneteket.

Bélműtétek

Sok embernek hasmenése van a bélműtét után. Eltarthat egy ideig, amíg az emésztőrendszer felszívja a tápanyagokat az elfogyasztott élelmiszerekből, és szilárd székletet tud létrehozni egy ilyen beavatkozást követően.

Mik az akut hasmenés tünetei?

A hasmenés fő jele a laza vagy vizes széklet. Egyéb gyakori tünetek a következők:

Puffadás vagy görcsök a hasban.

Erős és sürgető székelési inger.

Hányinger, vagy gyomorpanaszok is társulhatnak.

Ezek a tünetek általában nem igényelnek orvosi vizitet, különösen, ha csak néhány napig tartanak.

A súlyos hasmenés jelei és tünetei

A súlyos hasmenés olyan egészségügyi állapotot jelezhet, amely nem javul orvosi kezelés nélkül, ilyen lehet például egy súlyos fertőzés.

Forduljon orvosához, ha hasmenése van, amihez az alábbiak társulnak:

Láz.

Erőteljes fájdalom.

Hányás.

Vér vagy genny a székletben.

Fogyás (ez annak a jele lehet, hogy szervezete nem szív fel elegendő tápanyagot).

Kiszáradás jelei beleértve: Fejfájás. Kipirult, száraz bőr. Ingerlékenység és zavartság. Súlyos hányinger és hányás. Szédülés. Fáradtság, amely pihenéssel sem javul. Sötét, kis mennyiségű vizelet, vagy ha egyáltalán nincs vizelete.



Milyen szövődményei lehetnek a hasmenésnek?

A kiszáradás az egyik legnagyobb probléma a hasmenéssel kapcsolatban. Ez különösen igaz a veszélyeztetettekre (csecsemők, 65 év felettiek és legyengült immunrendszerűek). Kezelés nélkül a kiszáradás veseelégtelenséghez, szélütéshez, szívrohamhoz vagy akár halálhoz is vezethet.

Diagnózis és vizsgálatok - Hogyan állpítják meg a hasmenés okát?

A legtöbb hasmenés nem igényel diagnózist vagy kezelést. Súlyosabb esetekben az orvos az Ön kórtörténetét, családi kórtörténetét, utazási előzményeit és esetleges betegekkel való kapcsolatait kérdezi ki.

Többek között az alábbi vizsgálatokra lehet szükség súlyosabb esetekben:

Vérvizsgálatok a hasmenést okozó bizonyos állapotok kizárására.

Székletvizsgálat vér, bakteriális fertőzések és paraziták ellenőrzésére.

Hidrogénkilégzési teszt a laktóz- vagy fruktózintolerancia és a baktériumok túlszaporodásának ellenőrzésére.

A felső és alsó emésztőrendszer endoszkópiája, hogy kizárja például a fekélyeket vagy daganatokat.

Az akut hasmenés kezelése

Általában otthon is meggyógyulhat a hasmenésből. Nagyon hasznos a diéta, az ORS oldat, azaz az orális rehidrációs oldat, ami pótolja az elvesztett ionokat, amivel segít normalizálni az állapotát.

Nem javasolt székletfogók használata, mert az súlyosbíthatja és elhúzódóvá teheti a leggyakoribb fertőzéses eredetű hasmenéses állapotokat.

Orvosi kezelés

Orvoshoz kell fordulnia olyan hasmenés miatt, amely nem javul, vagy amely a súlyos hasmenés tüneteivel együtt fordul elő.

Ilyenkor az orvosa az alábbi kezeléseket javasolhatja:

Antibiotikumok vagy parazitaellenes szerek: Ezek a gyógyszerek elpusztítják a fertőzést okozó baktériumokat vagy parazitákat, pl. férgeket. (Vírusos eredetű hasmenés esetén nem segítenek, a differenciálást széklettenyésztés segíti.)

Krónikus állapotok kezelésére szolgáló gyógyszerek: A hasmenést okozó alapbetegségek, például a gyulladásos bélbetegség (IBD) és az IBS kezelése segíthet elmulasztani az akutan fellángoló tüneteket.

Probiotikumok: A probiotikumok jó baktériumokat juttatnak a bélbe, hogy leküzdjék a hasmenést okozókat. Orvosa javasolhatja, hogy próbálja ki őket. Mindig beszéljen orvosával vagy gyógyszerészével, mielőtt probiotikumot vagy bármilyen kiegészítő kezelést kezdene, hogy megtalálja az önnek legmegfelelőbbet.

Megállítható a hasmenés hasmenés elleni gyógyszer szedése nélkül?

Igen, megszabadulhatunk az akut hasmenéstől otthoni életmódbeli változtatásokkal is.

Igyon sok vizet és más „elektrolitkiegyensúlyozott” folyadékot. Ide tartoznak a hígított és pépmentes gyümölcslevek, húslevesek, sportitalok (Gatorade®) és koffeinmentes üdítőitalok, de legjobb az ORS oldat. Ezek az italok pótolják a hasmenéssel elvesztett vizet és elektrolitokat. Az elektrolitok olyan anyagok, amelyek elősegítik a fontos élettani folyamatokat, például fenntartják a folyadékok egyensúlyát a szervezetben.

Válasszon olyan ételeket, amelyek szilárdíthatják a székletet. Bizonyos rostszegény ételek szilárdabbá teszik a székletet. Próbálja ki a BRAT diétát: (B)anán, fehér (R)izs, (A)lmaszósz és (T)oast, azaz pirítós. A burgonya, a tészta, a sovány marhahús, a hal és a bőr nélküli csirke vagy pulyka szintén jó választás. Az étrend megváltoztatása óriási változást hozhat, és megkönnyebbülhet.

Kerülje a koffeint és az alkoholt. A koffeintartalmú ételek és italok enyhe hashajtó hatásúak lehetnek, ami súlyosbítja a hasmenést. Kerülje a kávét, a szénsavas üdítőket, az erős teát/zöld teát és a csokoládét. Kerülje az alkoholt, ami kiszáradáshoz vezethet.

Kerülje az olyan ételeket és italokat, amelyek puffasztanak. Tehát kerülje a babot, a káposztát, a kelbimbót, a sört és a szénsavas italokat, hogy megelőzze a gyomorgörcsöt. Néha a hasmenés átmenetileg laktózintoleranciát okozhat, azoknál is, akiknél egyébként nem áll fenn ez az állapot. Jó ötlet ezért a tejtermékek kerülése, amíg a hasmenése el nem múlik.

Hogyan enyhíthető a hasmenés okozta kényelmetlenség?

A hasmenés fájdalmat, viszketést vagy égő érzést okozhat a végbélnyílásában. Egy idő után fájhat a székelés is. A fájdalmat enyhítheti, ha langyos vízbe ül a fürdőkádban, vagy kipróbál egy ülőfürdőt. Törölje meg a végbélnyílását, amikor kiszáll a vízből. Ha vazelint vagy aranyér elleni krémet kenünk a végbélnyílásunkra, elkerülhetjük a hasmenés miatti bőrirritációt, a végbélnyílás melleti bőr kiszáradását.

Megelőzhető az akut hasmenés?

A hasmenést nem mindig kerülhetjük el, de az alábbiak betartásával csökkenthetjük annak kockázatát, hogy fertőzéseknek vagy élelmiszerszennyeződéseknek legyünk kitéve:

Higénia

Mosson kezet szappannal és vízzel, miután használta a fürdőszobát, illetve ételkészítés és étkezés előtt és után. Egy másik lehetőség a kézfertőtlenítő használata.

Kapjon oltást

A rotavírus elleni vakcina megakadályozza a rotavírusfertőzést, amely a hasmenés gyakori oka. A COVID-19 elleni védőoltás csökkentheti a COVID-fertőzés kockázatát és a COVID-tüneteket, köztük a hasmenés előfordulását.

Az élelmiszerek megfelelő tárolása

Tárolja az élelmiszereket a megfelelő hőmérsékleten, és minden ételt addig főzzön, amíg el nem éri az ajánlott hőmérsékletet. Ne kockáztasson olyan ételek vagy italok fogyasztásával, amelyeknek lejárt a szavatosságuk.

Ügyeljen arra, hogy mit iszik utazás közben

Utazás közben ne igyon kezeletlen vizet. Kerülje a csapvizet – beleértve a csapvízzel való fogmosást is – és a jégkockákat. Kerülje a nem pasztőrözött tejet vagy gyümölcsleveket. A pasztőrözés olyan folyamat, amely bizonyos italokban elpusztítja a baktériumokat. Ha kétségei vannak, igyon palackozott vizet vagy olyat, amit először felforralt (kávé vagy tea esetén).

Vigyázzon, mit eszik utazás közben

Kerülje a nyers vagy rosszul átsütött húsokat (és a kagylókat), valamint a nyers gyümölcsöket és zöldségeket. A gyümölcsök és zöldségek általában egészségesek, de a héjuk tartalmazhat olyan szennyeződéseket, amelyek megbetegíthetnek.

Mikor hívja fel az orvosát hasmenés miatt?

Hívja háziorvosát, ha hasmenése nem enyhül, vagy néhány napon belül nem múlik el. Forduljon hozzá, ha a hasmenésen kívül láza, erős fájdalmai és véres széklete van, vagy ha a kiszáradás tüneteit tapasztalja, ami kezelés nélkül súlyos állapotot okozhat.

A következő tünetek bármelyikével rendelkező felnőtteknek orvoshoz kell fordulniuk:

2-3 napon túl tartó hasmenés

38,5 fokos vagy magasabb láz

gyakori hányás

hat vagy több laza széklet 24 órán belül

súlyos fájdalom a hasban vagy a végbélben

fekete vagy szurokszerű széklet vagy vért vagy gennyet tartalmazó széklet

kiszáradás tünetei

Az idősebb felnőtteknek és a legyengült immunrendszerű hasmenéses felnőtteknek nemcsak egyéb társuló panaszok esetén érdemes orvoshoz vagy háziorvosukhoz fordulniuk, hanem abban az esetben is, ha kísérő tünetek nem jelentkeznek.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos





