Nátha újszülöttkorban és gyermekkorban - Mi a teendő?

Az újszülöttek és a gyerekek körében a leggyakoribb betegség a nátha, amely minden más betegséggel összehasonlítva a legtöbb óvodai, iskolai hiányzásért felel. Az esetek többségében vírusok okozzák (több mint 100-féle), amelyek a hideg idő érkeztével és zárt közösségekben gyorsabban terjednek.

A nátha csecsemőkre nézve komoly betegséget jelenthet, ami orvosi kezelést igényel!

A hat év alatti gyermekek évente átlagosan hat-nyolc megfázást szenvednek el (havonta legfeljebb egyet, szeptembertől áprilisig), főleg akkor ha bölcsődébe, óvodába is járnak. Ebben az életszakaszban ez egy teljesen “természetes” folyamat.

A nátha főbb tünetei gyermekeknél

Általánosságban elmondható, hogy leggyakrabban ősszel és télen (beltérben tartózkodnak a kcsik, ahol a csökkent páratartalom miatt nő a fertőzés kockázata) jelentkeznek a panaszok. A tünetek átlagosan 7-14 napig tartanak. Mivel a vírusok többnyire közvetlen érintkezés vagy cseppfertőzés (pl. köhögés) útján terjednek, az újszülöttek, kisgyermekek vannak kitéve leginkább ezen betegségnek. A nátha az első 2-4 napban a legfertőzőbb.

A megfázás jelei és tünetei általában egy-két nappal a “megfertőződés” után jelentkeznek. Gyermekeknél az orrdugulás a legszembetűnőbb tünet, de előfordulhat orrfolyás, tüsszögés is – melyek nemcsak nappal jelentenek problémát, hanem a nyugodt alvást is megzavarhatják. A klinikai gyakorlatban az tapasztalható, hogy leginkább az első három napban gyakori a láz előfordulása is.

Egyéb tünetek közé tartozik a torokfájás, hidegrázás, izomfájdalom, csont- és ízületi fájdalom, fejfájás, kimerültség, köhögés, ingerlékenység, alvási nehézség és csökkent étvágy. Az orrnyálkahártya kipirosodhat és megduzzadhat, a nyak nyirokcsomói pedig kissé megnagyobbodhatnak.

A megfázás tünetei általában az első 10 napban a legrosszabbak, ám néhány gyermeknek 10 napon túl is van orrfolyása, orrdugulása és köhögése. Ezen túlmenően nem szokatlan, hogy egy második “felülfertőződés” is kialakul, és ez azt a látszatot keltheti, hogy a gyermeknek egyetlen megfázása van, amely hetekig vagy akár hónapokig tart. Kicsit furcsán hangozhat, de ettől nem kell aggódni, csak akkor, ha súlyosabb tünetek is kialakulnak.

A nátha súlyos szövődményekkel járhat

A legtöbb náthás gyermeknél nem alakulnak ki szövődmények. Az újszülöttek és kisgyermekek immunrendszere azonban még gyenge, fejletlen, ezért egy egyszerűnek tűnő náthának is súlyos szövődményei lehetnek. Nagyon gyakori például a középfülgyulladás, ami legrosszabb esetben akár hallásvesztéshez is vezethet – ez jelentős fájdalommal is járhat. Ha egy kisgyermeknél a nátha tüneteinek első három napja után láz (38,0 C° felett) jelentkezik, gondolni kell fülészeti szövődményre is.

A kínzó köhögéssel és légszomjjal járó bronchitis (hörghurut) sem ritka szövődmény. Vírusos fertőzések során gyakran tapasztalható kötőhártya-gyulladás, amely az esetek döntő többségében nem igényel ellátást – ám a felülfertőződést megelőzvén gyakran antibiotikumtartalmú szemcseppet alkalmazhatunk. Hosszabb ideig (10 nap) fennálló orrdugulás esetén keressük fel házi gyermekorvosunkat – orrmelléküreg-gyulladás is fenntarthatja az állapotot. A nátha tüneteinek első három napja után lázas gyermekek bakteriális tüdőgyulladásban is szenvedhetnek, különösen akkor, ha köhögnek és szaporán veszik a levegőt.

Amennyiben magatartásbeli változásokat (ingerlékenység, letargia), légzési nehézséget, neghézlégzést, szapora légzést tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz!

Sajnos, gyermekeknél a COVID-19 által okozott megfázás úgy néz ki, mint bármely más vírus által okozott megfázás, és csak teszttel lehet diagnosztizálni. Kiemelendő, hogy általában négy-hat nappal az expozíció (vírusoknak való kitettség) után kezdődik, de akár 14 nappal az expozíció után is előfordulhat. A legtöbb gyermeknél a tünetek közé tartozik a láz és a nem produktív köhögés, bár orrfolyás, hasi fájdalom, hányás vagy hasmenés is előfordulhat. A gyermekek COVID-19 fertőzése általában enyhe, sőt tünetmentes is lehet. Ennél a betegségnél a súlyos fertőzés, a kórházi kezelés és a halálozás ritkábban fordul elő gyermekeknél, mint felnőtteknél.

A kicsiket rendkívül megviseli a nátha

Az orrfolyás, az eldugult orr és a tüsszögés különösen nagy kellemetlenséget jelent a csecsemők és a kisgyermekek számára.

A kisbabák orrjáratai még nagyon aprók és szűkek, így légúti fertőzések következtében nagyon gyakran eldugul a kicsik orra. A csecsemők szinte kizárólag az orrukon át lélegeznek, ezért az orrdugulás náluk igen komoly probléma. Oda vezethet, hogy a kisbaba megtagadhatja az evést és általános egészségi állapota jelentősen romolhat.

Hogyan és mit kezeljünk?

A közönséges nátha oki terápiát nem igényel, csupán tüneti kezelést, azonban a náthás csecsemő vagy kisgyermek más ellátást igényelhet a felnőtteknél. A kezelési lehetőségek arra összpontosítanak, hogy segítsenek enyhíteni a gyermek tüneteit, amíg a betegség el nem múlik.

Adjon gyermekének sok folyadékot, például vizet, elektrolitoldatot, almalevet, meleg levest. Ez segít megelőzni a folyadékvesztést.

Az antihisztaminok, köhögéscsillapítók és köptetőszerek önmagukban és kombinációkban egyaránt kaphatók, azonban kevés klinikai vizsgálatot végeztek ezekkel a termékekkel csecsemőkön és gyermekeken. Hat évnél fiatalabb gyermekek esetében ezek használata nem ajánlott.

Láz jelentkezése esetén lázcsillapító gyógyszer adása indokolt.

Soha ne adjon aszpirint 18 éves vagy annál fiatalabb gyermeknek, mivel egy ritka, de súlyos állapotot is előidézhet (Reye-szindróma).

Fontos még a gondos orrszívás, orrát effektíven fújni nem tudó gyermekeknél orrszívó-porszívó használatával, nagyobb gyermeket biztassuk gyakori orrfújásra, valamint használjunk napi 5x2-2 csepp orrcseppet (pl. Nasivin baby). Amennyiben az említett szerek nem jöhetnek szóba, akkor tengervizes, illetve sós vizes orrspray-k, orröblögető oldatok alkalmazhatók.

A méz hasznos lehet 12 hónaposnál idősebb gyermekeknél az éjszakai köhögés csillapításában. Egy évesnél fiatalabb gyermeknek azonban nem szabad mézet adni!

Van néhány bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a C-vitamin megelőző alkalmazása csökkentheti a megfázás időtartamát gyermekeknél, de nem elegendő a C-vitamin rutinszerű használatának ajánlásához.

Az antibiotikumok nem hatékonyak a nátha kezelésében! Csak akkor szükségesek, ha bakteriális fertőzés miatt például fülgyulladás, tüdőgyulladás vagy arcüreggyulladás alakul ki. Az antibiotikumok nem megfelelő alkalmazása (szülők és akár orvos kollégák révén) antibiotikumrezisztencia kialakulásához, sőt mellékhatásokhoz is vezethet!

Amennyiben már a kisgyermek önállóan tud kezet mosni, mélyítsük el benne a megfelelő kéz- és archigiéniai szabályokat, hiszen az arc-kéz kontaktus a kórokozók terjedésének egyik leggyakoribb módja!

Amennyiben szükséges, használjon párásító készüléket a gyermek szobájában éjszaka, hogy megkönnyítse a légzést.

Ezenkívül fontos még a sok pihenés, gyakori szellőztetés a szobában, ahol a gyermek tartózkodik.

További tanácsok szülőknek

Egy elhúzódó náthás betegség a már meglévő asztmás panaszokat is fokozhatja. Egyszerű nátha esetén jó hatású a friss levegő, ezért kizárólag abban az esetben, ha a gyermek nem lázas, időjárásnak megfelelően felöltöztetve rövid időre (legfeljebb fél órára) vigyük ki a szabad levegőre, ez az immunrendszerét is erősíti. Ha azonban a gyermeknek nincs kedve levegőzni, ne erőltessük, illetve azt se engedjük, hogy kimerítse magát.

Nagyon fontos a megfelelő folyadékpótlás, ez csecsemők esetében történhet elsősorban anyatejjel, illetve szükség szerint kiegészítve kifejezetten a számukra készült szénsavmentes ásványvízzel (csak 1 éves kor felett), 3-6 hetes kortól a babáknak készült gyógyszertárakban kapható gyümölcsteával, nagyobb gyerekeknek adhatunk meleg (nem forró) teát vagy gyümölcslevet. Ugyanez a helyzet az étkezéssel is: a náthás gyermeknek sokszor nincs étvágya! Ennek ellenére törekednünk kell a megfelelő táplálékbevitelre is!

Nagyon nehéz kérdés, hogy mikor vihetjük közösségbe (és mikor nem) a náthás kisgyermeket. Ennek eldöntése nem egyszerű feladat, de talán el lehet mondani, hogy 48 órás tünetmentesség már biztonságosnak tekinthető. A nemrég még köhögő, orrfolyós gyermeknél 4 dolgot gondoljunk át, mielőtt visszavinnénk közösségbe: Láztalan? Jó a kedve? Jó az étvágya, eleget iszik? Tud nyugodtan aludni? Amennyiben ezekre a kérdésekre igen a válasz, nyugodt szívvel visszaengedhető.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Vas Felícia Emese, csecsemő- és gyermekgyógyász



