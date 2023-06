Széklettenyésztés - Mit mutat ki, és mire kell figyelni?

Normál körülmények között több mint 50 féle baktérium él a vastagbélben, mellettük számos kóros baktérium, vírus, gomba vagy parazita is megtelepedhet, betegségeket okozva. Ezek kimutatását és azonosítását teszi lehetővé a széklettenyésztés.

A széklettenyésztés menete

A széklettenyésztéshez egy steril székletgyűjtő tartályba kell a székletmintát elhelyezni, majd ezt leadva egy olyan gépbe, „inkubátorba” helyezik, ahol a biztosított feltételek (pl. hőmérséklet, páratartalom, levegő oxigén mennyisége) lehetővé teszik a baktériumok és más mikroorganizmusok növekedését, ha azok jelen vannak a székletben. A fertőzés pontos típusát további kémiai és mikroszkóp alatti vizsgálatokkal állapítják meg.

A vizsgálati eredményt befolyásolhatja az antibiotikum és hashajtó használata, ezért feltétlenül közölje a vizsgálatot kérő orvosával, ha ilyen gyógyszert szed. Ront a vizsgálat megbízhatóságán az is, ha a székletminta vizelettel szennyeződik, ha víz, szappan, esetleg WC-papír kerül a mintába, valamint az is, ha túl kevés minta került a tartályba. Fontos az is, hogy a lehető leghamarabb kerüljön laboratóriumba a minta, nem javasolt hűtőszekrényben tárolni.

Attól függően, hogy a székletet mire tenyésztik, előfordulhat, hogy több székletmintát is le kell adni, de általánosságban egy mintából elvégezhetőek a vizsgálatok. Bélférgesség (pl. cérnagiliszta fertőzés) gyanúja esetén a széklettenyésztés mellett javasolhatják a végbélnyílás környékéről celofánsapkás törlővel vagy ragasztószalaggal a mintavételt. Ezt fénymikroszkóppal vizsgálják.

Mikor javasolt széklettenyésztést végezni?

Széklettenyésztést érdemes végeztetni olyan tünetek esetén, mint a

súlyos vagy véres hasmenés (fertőzéses eredet mellett gyulladásos vagy daganatos betegség is állhat a háttérben, ezért negatív tenyésztés esetén érdemes tovább vizsgálódni, pl. megfontolandó a vastagbéltükrözés)

fokozott gázképződés

hányinger, hányás

étvágytalanság

hasi fájdalom

ismeretlen eredetű láz (amennyiben ki kell zárni a bélrendszeri fertőzés lehetőségét)

végbél körüli viszkető érzés

Széklettenyésztést tünetmentes egyéneknél is végezhetünk, ha ki akarjuk zárni a tünetmentes hordozás és így a tovább fertőzés lehetőségét. Ennek kifejezetten népegészségügyi jelentősége van (pl. közétkeztetésben dolgozók Salmonella szűrése).

A tenyésztés ismétlésével ellenőrizhetjük, hogy a megkezdett kezelés eredményes-e (bár a tünetek javulásából is lehet erre következtetni).

Mit mutat ki a széklettenyésztés?

A széklet vizsgálatával a bélrendszert érintő bakteriális és vírusos kórokozók, élősködők, továbbá gombafertőzések is kimutathatóak. Elméletileg különböző szisztémás (azaz a teljes szervezetet érintő) fertőzések esetén is megjelennek a kórokozók a székletben, de ezeket egyszerűbb más módon (vér, köpet, stb.) kivizsgálni.

A leggyakoribb kórokozók az alábbiak:

Mit nem vizsgálnak a tenyésztés során?

A székletvér kimutatása szintén széklet mintából, ám más eljárással történik, ezt a széklettenyésztés során nem vizsgálják. Rutinszerűen szintén nem része a vizsgálatnak a széklettenyésztés során a kalprotektin, az enzimek (elasztáz), illetve a baktériumok közül a Helicobacter pylori kimutatása sem.

