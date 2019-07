Fertőzéses eredetű hasmenések diétája

Gyakori kérdések Négy napja vagyok beteg, erős hasmenésem van, a diéta ellenére is olyan érzésem van, mintha jól gyomorszájon vágtak volna, és most már gyakori habos, nyákos, székletet is tapasztaltam, ami sokszor vízjellegű. Nagyon fel vagyok puffadva. Mitől lehet ez? Dr. Boros Miklós válasza az orvos válaszol rovatban