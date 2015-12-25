Életmód- és egészségtippek 2-es típusú cukorbetegek számára

A 2-es típusú cukorbetegség egy krónikus betegség, amelyet magas vércukorszint jellemez. Lehet, hogy a betegség korai szakaszában még nem érzi rosszul magát, nincs tünete, de ha nem figyel oda, ha nem kezelik betegségét, a diabétesz akár olyan súlyos szövődményekhez is vezethet, mint a vakság, a vesebetegség, az alsó végtagok amputációja és a szívbetegség.

Fontos, hogy egészséges életmóddal és az Önnek felírt gyógyszerekkel kontroll alatt tartsa betegségét. Olvassa el cikkeinket a témában!

1. Mi az a 2-es típusú diabétesz?

A szervezetnek szüksége van glükózra (alapvető cukorfajta), ez biztosítja az élethez szükséges legfőbb energiát. A vér glükózszintjét két hormon szabályozza nagy gondossággal: az inzulin a glükóz raktározását biztosítja, úgy csökkenti a vércukorszintet, a glukagon pedig az elraktározott glükóz felszabadításáért felelős alacsony vércukorszint esetén. Az inzulin és a glukagon egyaránt a hasnyálmirigyben termelődik. Bővebben A 2-es típusú diabéteszről

2. Cukorbetegen is egészségesen: lábápolás és szerveink védelme

A diabétesszel élőknek különös gondot kell fordítaniuk a lábápolásra. Ennek oka, hogy a diabétesz miatt csökkenhet a fájdalomérzékelés és a vérkeringés is romolhat, így egy egyszerű sérülés, amelyet nem vesz észre és nem kezel, elfertőződhet, ez kórházi kezeléshez vagy akár annál is súlyosabb problémákhoz is vezethet. Tovább Lábápolási tippek

Emellett minden bőrfertőzés figyelmet érdemel. Rossz szénhidrátháztartás esetén romlik a sebgyógyulás, a fertőzés meglétekor romlik a szénhidrátháztartás. Bővebben Hajlamosít-e a cukorbetegség fertőzések kialakulására?

3. Mozgástippek cukorbetegek számára

A napi testmozgás rendkívül fontos a diabétesz kontroll alatt tartásának szempontjából. Segít a fogyásban, ha arra van szüksége vagy megőrizni a súlyát, ha az az egészséges tartományban van. A vércukorszint normál értéken tartásához is hozzájárul. Ez nem jelenti azt, hogy Önnek profi sportolóvá kell válnia, még csak edzőterembe sem kell járnia, de vannak apró testgyakorlatok, amelyeket beilleszthet mindennapjaiba, amelyek hamar megszokássá, természetessé válhatnak. Tovább Olvassa el mozgástippjeinket!

4. Mi kerüljön a tányérra? Tippek egészséges étkezéshez 2-es típusú cukorbetegek számára

Ha Önnek 2-es típusú diabétesze van, egy étkezési terv készítése remek kiindulópont lehet az egészséges életmód kialakításához. Kezelőorvosa, dietetikusa segíthet az Önnek legmegfelelőbb étkezési terv elkészítésében. Beszéljen nekik őszintén jelenlegi életmódjáról, így tudnak Önnek egy – rutinjához, étkezési szokásaihoz és elérni kívánt ideális testsúlyához legjobban illeszkedő – étkezési tervet készíteni. Bővebben Olvassa el étkezési tippjeinket!

5. Étkezési tippek és diabetikus receptek 2-es típusú cukorbetegek számára

Tudta-e, hogy ha bőr nélkül fogyasztja a csirkét, feleannyi zsírt visz be a szervezetébe? Vagy hogy a müzliszeletben gyakran pont annyi cukor van, mint egy szelet csokoládéban? Figyeljen a rejtett cukortartalomra! Tovább Próbálja ki receptjeinket

6. Társbetegségek kezelése

Egymást rontó kórképekről beszélünk, mind a túlsúly, a magas vérnyomás, a magas vérzsírszintek további szervkárosodást okoznak.

Javasolt a kornak és nemnek megfelelő szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel, és a társuló kórformáknak megfelelő életmód és kezelés. Bővebben A cukorbetegek gondozása és az ajánlott vizsgálatok

Forrás: WEBBeteg

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus