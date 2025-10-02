Az irritábilis bél szindróma kezelése

Mivel nem teljesen tisztázott, hogy mi áll az irritábilis bél szindróma hátterében, a kezelés elsősorban a tünetek enyhítésére összpontosít, hogy a beteg minél teljesebb életet tudjon élni.

A legtöbb esetben az enyhe IBS-es tüneteket eredményesen vissza lehet szorítani azzal, hogy megfelelően kezeli a stresszt, és módosít étrendjén, életvitelén. Ha a tünetek mérsékelten súlyosak vagy súlyosak, akkor többre van szükség, mint az életviteli változásokra.

Étkezési és életmódtanácsok

Étrendi változtatással az irritábilis bél szindróma tünetei legtöbbször jelentősen mérsékelhetővé válnak, ez enyhébb esetekben gyógyszeres kezelés nélkül is elegendő lehet a problémák rendezéséhez:

Fontos az étkezések rendszeressége, a táplálkozási struktúra követése. Ne hagyjon ki étkezéseket, azonos mennyiségeket egyen mindennap!

Kerülje a tapasztalata alapján problémát okozó ételeket! Általánosságban a FODMAP diétában foglaltak szerinti ajánlások javasoltak, ugyanakkor nem minden összetevő okoz panaszokat minden betegnél.

Fokozatosan emelje a rostok mennyiségét étrendjében néhány héten keresztül, és figyelje meg a hatását! Különböző rostpótló készítmények szedése, például korpa, metilcellulóz alkalmazása segíthet a székrekedés rendezésében, ezek szedése azonban inkább középsúlyos székrekedés esetén javasolt. Rostban gazdag étrend mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a folyadékpótlásra!

A gázképző ételek kerülése javasolt, ha a haspuffadás zavaró mértékű. Érdemes mérsékelni a szénsavas italok, a hüvelyesek, a karalábé, a karfiol és a brokkoli fogyasztását.

Igyon bőségesen folyadékot!

Lásd még Diétás tanácsok irritábilis bél szindrómában szenvedőknek

Az életmódváltás részeként orvosa az alábbiakat javasolhatja:

Rendszeres könnyű fizikai aktivitás, testmozgás.

Stresszkezelés, életmódból fakadó stresszhelyzetek felismerése és kezelése.

Alvás és a napi ritmus rendezése, napirend követése.

Hasfogó, illetve hashajtó készítményeket csak óvatosan használhat, tartós alkalmazásuk kerülendő.

Gyógyszeres kezelés

A gyógyszeres terápiát befolyásolja, hogy melyik típusú IBS dominál (székrekedéses vagy hasmenéses), milyen egyéb panaszok jelentkeznek, illetve hogy azok milyen súlyosak. A gyógyszeres terápia célja a tünetek csökkentése, nem szünteti meg az irritábilis bél szindróma okait.

IBS-C (székrekedés domináns) kezelése

Enyhébb esetekben vény nélkül kapható hashajtók, ozmotikus hashajtók alkalmazhatók. Súlyosabb esetekben erős szakmai ajánlás szól a linaclotide (szakorvosi ellenőrzés mellett történő) alkalmazása mellett, különösen ha a székrekedéshez hasi fájdalom is társul. Szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható.

IBS-D (hasmenés domináns) kezelése

Bizonyos vény nélkül kapható hasfogó gyógyszerek segíthetnek a hasmenés megszüntetésében, alkalmazható a loperamid. Súlyosabb panaszok esetén vényköteles készítményeket is felírhat kezelőorvosa, alkalmazhatók epesavkötő készítmények (pl. kolesztiramin).

Egyéb panaszok kezelésére

Görcsoldók (antispasmodikumok), pl. mebeverin – hasi görcsökre, fájdalomra.

(antispasmodikumok), pl. mebeverin – hasi görcsökre, fájdalomra. Antibiotikum – Egyes kutatások szerint az irritábilis bél szindrómában szenvedő betegek antibiotikus kezelése (rifaximin) is jótékony hatású lehet, különösen a haspuffadásos tünetek enyhítésére; ha ismétlődnek a tünetek, adott esetben a kúra megismételhető.

– Egyes kutatások szerint az irritábilis bél szindrómában szenvedő betegek antibiotikus kezelése (rifaximin) is jótékony hatású lehet, különösen a haspuffadásos tünetek enyhítésére; ha ismétlődnek a tünetek, adott esetben a kúra megismételhető. Kalciumantagonista gyógyszerek – A bélből fel nem szívódó kalciumantagonisták gátolják a görcsöket és kiegyensúlyozzák a székletürítés gyakoriságának ingadozását, de nem rendelkeznek szív- és érrendszeri mellékhatásokkal.

– A bélből fel nem szívódó kalciumantagonisták gátolják a görcsöket és kiegyensúlyozzák a székletürítés gyakoriságának ingadozását, de nem rendelkeznek szív- és érrendszeri mellékhatásokkal. Antidepresszánsok – Ha a tünetek között fájdalom, szorongás vagy tartósan nyomott hangulat is szerepel, orvosa antidepresszáns szedését javasolhatja, ezek a gyógyszerek enyhítik az IBS tüneteit rontó depressziót. Az úgynevezett triciklusos (klasszikus) antidepresszánsok gátolják a belek működését gyorsító idegeket is, ezért hasmenés és hasi fájdalom esetén orvosa elsősorban ilyen típusú antidepresszánsokat (pl. imipramin, amitriptilin) javasolhat. Ha a depresszió mellé emésztőrendszeri panaszként elsősorban székrekedés társul, akkor a szelektív szerotoninvisszavétel-gátló (SSRI) típusú antidepresszánsok (pl. fluoxetin vagy sertralin) lehetnek kedvező hatásúak.

Pszichológiai és viselkedésorientált kezelések

A krónikus stressz kezeléséhez szükség esetén kérjen segítséget pszichológustól, szorongás és depressziós tünetek esetén forduljon pszichiáterhez. A pszichoterápia vagy a kognitív viselkedésterápia segíthet az irritábilis bél szindróma hátterében álló problémák kezelésében, ha az életmódbeli és étrendi változások nem elegendőek a panaszok megszüntetéséhez. A kezeletlen szorongás és depresszió súlyosan ronthatja az IBS tüneteit.

Lásd még Funkcionális emésztőszervi betegek kezelése komplex orvosi-pszichológiai módszerrel

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, pszichoterapeuta, klinikai farmakológus

Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász