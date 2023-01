A vékonybél betegségei

A vékonybél betegségeit pusztán a tünetek alapján nem lehet elkülöníteni egymástól, sőt sok esetben a bélrendszer más szakaszának megbetegedéseitől sem. Egyértelmű diagnózis csak alapos kivizsgálással nyerhető.

A vékony- és vastagbél, habár anatómiai értelemben elkülöníthető egymástól, a gyakorlatban nem lehet két teljesen különálló szervként kezelni, hiszen közvetlen egymás folytatásai. Az egyes kórképek érinthetik mindkét bélszakaszt, gyakran egyben, bélrendszerként hivatkozunk a beleinkre. A tünetek alapján ezért nem lehet elkülöníteni a bélbetegségeket, egyértelmű diagnózist képalkotó (UH, CT, MR), endoszkópos vizsgálat, vérvétel, székletminta tenyésztés, valamint szövettani minta feldolgozásával nyerhetünk.

Hirdetés

A vékonybélbetegségek tünetei nem specifikusak

Néhány gyakorlati példán keresztül könnyebben érthetővé válik, miért nem lehet csak a tünetek alapján diagnosztizálni.

Mind a vékonybél, mind a vastagbél betegségek vezető tünetei a hasi fájdalom, a székelési szokások megváltozása és a puffadás. Ehhez társulhatnak egyéb kísérő jelenségek, mint pl. láz, fogyás, vérszegénység stb.

Pusztán a hasi fájdalom jellegéből és lokalizációjából sajnos nem tudunk következtetni az eredetre. A has felső részén érzett diszkomfort származhat pl. a nyombélfekélytől, de a harántvastagbél gyulladásos betegsége is kisugározhat arra a régióra. Sőt, egyes esetekben vakbélgyulladás is gyomortájékon érzett fájdalommal indul, amit csak később követ a típusos vakbélgyulladásos tünet, a jobb alhasi panasz. A vékony-, és a vastagbél betegségei egyaránt okozhatnak hasi fájdalmat.

Ha a korábban normális széklet nyálkássá, véressé, hasmenésessé válik, amit hasi fájdalom is kísér, általában valamilyen gyulladást kell keresni a háttérben. Ez lehet Crohn-betegség (ami a tápcsatornában bárhol megjelenhet, de gyakrabban érinti a vékonybelet), vagy akár egy divertikulitisz (ami típusosan a vastagbél betegsége), de valamilyen baktérium okozta fertőzés, pl. utazók hasmenése is okozhatja. Csak a tünetekre hagyatkozva, endoszkópos vizsgálat, széklettenyésztés nélkül ismételten csak találgatni lehet, mi okozza pontosan a panaszt, a kezelés viszont eltérő az említett esetekben.

Ha a korábban rendszeres, normális állagú székletet váltakozó jelleggel megjelenő székrekedés és hasmenés váltja fel, amihez puffadás is társul, felveti rosszindulatú vastagbéldaganat lehetőségét, de egy ehhez képest „ártalmatlan” betegség, az irritábilis bél szindróma (IBS) is állhat a háttérben. Ezek a kórképek a vastagbelet érintik, de a vékonybelet érintő kontaminált vékonybél szindróma (SIBO) is okozhat ilyen tüneteket.

A tünetek lehetséges okai bővebben Hasi fájdalom | Széklet megváltozása | Haspuffadás

A vékonybél betegségeinek kivizsgálása

Ha a tünetekre nem támaszkodhatunk, nézzük meg, mi az, ami közelebb vihet a diagnózishoz. Vékonybél betegség gyanúja esetén az alábbi vizsgálatokra kerülhet sor. A linkekre kattintva részletesen is olvshat az egyes vizsgálatokról.

Széklet vizsgálata, tenyésztése: segítségével vérzés jelenléte, fertőzéses eredet tisztázható.

Vérvétel: gyulladásos paraméterek, vérszegénység, tumormarkerek vizsgálhatók belőle.

Hasi ultrahang (UH): bélfali megvastagodás gyanúja felvethető gyulladás, daganat esetén, más, hasi fájdalommal járó kórképek kizárhatóak (pl. epehólyag- vagy hasnyálmirigy-gyulladás).

Hasi CT vagy MR vizsgálat: az ultrahang által felvetett kórkép pontosítható, környezethez való viszonya megállapítható.

Endoszkópos vizsgálat és szövettani mintavétel: a lehető legpontosabb diagnózist adja, egymáshoz makroszkópos megjelenésében hasonló, fekéllyel járó gyulladásos bélbetegségek (Crohn vs. colitis ulcerosa) is megkülönböztethetőek.

A vékonybelet érintő gyakori kórképek

Mik azok a vékonybelet érintő betegségek, amik gyakran igazolódnak kivizsgálások során?

Cöliákia - a glutén által kiváltott betegség tüneteit a vékonybél nyálkahártyájának károsodása okozza.

Veleszületett vagy idővel kialakuló enzimhiányok miatt jelentkező felszívódási zavarok.

Fertőző megbetegedések, pl. Salmonella-fertőzés.

Gyulladásos bélbetegségek, pl. Crohn-betegség.

Kontaminált vékonybél szindróma - a baktériumok túlszaporodása a vékonybélben.

Bélrendszeri vérzések - a vékonybél érintettsége esetén a székletben lévő vér alvadt.

Vékonybéldaganat (gyakran neuroendokrin tumorok).

A néhány nap alatt magától nem szűnő hasi fájdalom, vagy megváltozott székelési szokás esetén mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni. Csak a tünetek alapján a vékony és vastagbélbetegségek egymástól nem elkülöníthetők, kiegészítő vizsgálatok szükségesek a pontos diagnózishoz és a minél korábban megkezdett megfelelő kezeléshez.