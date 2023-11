A sokarcú neuroendokrin daganatokról

Cikkünkben a neuroendokrin daganatok kialakulásának lehetséges okairól, típusaikról, tüneteikről és a kezelésükről írunk.

A szervezetünk egységét az ideg- és a hormonrendszer tartja fenn. Az idegrendszeri rostok behálózzák a testünket. Az idegszálak között és az idegrendszer utasításainak végrehajtásakor különböző anyagok szabadulnak fel. Ezenkívül a belső elválasztású mirigyek termelnek különböző hormonokat, melyek szintén a szervezet egyensúlyát tartják fenn. Mindkét rendszer a külső behatásokra változtatja működését, mely a testünk reakcióit váltja ki. (Például, ha megijedünk valamitől, akkor futásnak eredünk, mely fokozott izomműködéssel és szapora szívveréssel jár, vérnyomásunk emelkedik, stb. – azaz egy összetett folyamat indul el a szervezetben.) A hormonális és idegrendszer összefonódásából alakul ki a neuroendokrin rendszer. Másik megfogalmazás alapján az idegsejtek és a hormont termelő sejtek együttese nyomán alakulnak ki a neuroendokrin sejtek.

A neuroendokrin daganatok típusai és tüneteik

A neuroendokrin sejtburjánzásokat neuroendokrin daganatoknak nevezzük. Minden neuroendokrin daganat potenciálisan rosszindulatúvá válhat, de vannak lassabb kórlefolyású és vannak agresszívebb formái. A jól differenciált neuroendokrin daganatokat carcinoidnak, más néven neuroendokrin tumornak (NET) hívják, míg a rosszindulatú formák a neuroendokrin carcinomák (NEC).

Megkülönböztetendő, hogy csak ezek a rosszindulatú sejtek a szervezet különböző részein alakulnak-e ki, vagy az egyéb rosszindulatú daganatok egy részében találhatók neuroendokrin alkotóelemek. Ezen utóbbiak legtöbbször agresszív növekedést mutatnak, s kezelésük is eltérhet az egyébként abban a szervben előforduló daganatokétól. A laboratóriumi és szövettani feldolgozás pontosításával a kevert formákból az utóbbi 20 évben egyre többet mutatnak ki. Pontos adatok nem állnak rendelkezésre a neuroendokrin carcinomák tiszta formáiról, de évente körülbelül 100 000 lakosra vonatkozóan 6-7 új megbetegedést ismernek fel. A neuroendokrin daganatok kb. kétharmada a tüdőből indul ki, s csak 20%-uk, amely az emésztőrendszer területén fordul elő. A carcinoidok pedig kétharmad arányban ismerhetők fel az emésztőrendszer területén: hasnyálmirigy-, vékony- és vastagbél-, féregnyúlvány-, végbél-kiindulásúak lehetnek.

A neurodendokrin daganatok egy része öröklődik, s ezek genetikai eltérései is ismertek. A MEN-1 és a MEN-2 esetében öröklődő enzimeltérések állnak. Az ilyen eltérést viselők esetében többek között a neuroendokrin daganatok kialakulására is nagyobb arányban lehet számítani.

A túlzott hormontermelődés következtében fellépő tünetek hívhatják fel a figyelmet a neurodendokrin daganatok jelenlétére. Ugyanakkor a neuroendokrin daganatok fele nem jár fokozott hormontermelődéssel, ezért felismerésük csak képalkotó vagy endoszkópos vizsgálat során nyert szövettan alapján lehetséges. Sok esetben egyéb célból végzett képalkotó vizsgálatok során merül fel a gyanú neuroendokrin daganatra.

Az úgynevezett paraneoplasztikus tünetek nagy részét a daganat által termelt hormonok okozzák. Leggyakoribb hormon-túltermelődések a következők:

Inzulin fokozott termelődése gyakori és gyorsan kialakuló vércukorcsökkenést, hypoglikámát okoz.

fokozott termelődése gyakori és gyorsan kialakuló vércukorcsökkenést, hypoglikámát okoz. Az előzővel ellenkező tünetek, vagyis a magasabb vércukorértékek, kipirulás a fokozott glukagon kiválasztás következménye.

kiválasztás következménye. Gyomorsav-túltermelés hátterében fokozott gasztrin termelés állhat, mely gasztrinoma jelenlétére utalhat.

termelés állhat, mely gasztrinoma jelenlétére utalhat. Szomatosztatin túltermelés emelkedett vércukorértéket okozhat, mely gyakori, híg székletürítéssel járhat.

túltermelés emelkedett vércukorértéket okozhat, mely gyakori, híg székletürítéssel járhat. V azo intesztinalis peptid (VIP) termelése a VIPomákban történik. Ezen fehérjemolekula a hasmenésen kívül alacsony káliumszintet, cukorbetegség kialkulását vagy a fennálló cukorbetegség rosszabbodását, nagy mértékű fogyást, a bőrön súlyos gyulladásos elváltozást okozhat.

termelése a VIPomákban történik. Ezen fehérjemolekula a hasmenésen kívül alacsony káliumszintet, cukorbetegség kialkulását vagy a fennálló cukorbetegség rosszabbodását, nagy mértékű fogyást, a bőrön súlyos gyulladásos elváltozást okozhat. Szerotonin-, hisztamin- vagy tachykinin-túltermelés úgynevezett carcinoid szindrómát okoz, mely szintén hasmenéssel, kipirulással, vérnyomáscsökkenéssel, hörgőgörccsel járhat. Súlyos következménye a szívbillentyűk károsodása.

Kivizsgálás

A daganat kiterjedését hagyományos képalkotó vizsgálatokkal lehet megállapítani. A gyomorban, vékony- és vastagbélben, tüdőben kialakult neuroendokrin daganatoknak bő a vérellátása. Ezért computertomografia (CT) és/vagy nuklearis magrezonancia (MR) segítségével helyzetük jól meghatározható.

A neuroendokrin daganatok nagy részének felszínén szomatosztatin receptor kötőhelyek találhatók, ezért izotópvizsgálat során az úgynevezett octreoscan adhat felvilágosítást a daganat és az áttétek kiterjedéséről.

Abban az esetben, ha a neuroendokrin sejtek felszínén lévő receptorokat vizsgálják izotópmódszerrel, azt szomatosztatin receptor (SSTR) pozitron emissziós tomográfnak, vagyis SSTR-PET CT-nek nevezik.

A galliumot tartalmazó izotópvizsgálatok PET-CT vizsgálat érzékenysége kisebb, mint az előzőkben emítetteké.

Izotóppal jelölt egyéb hormonok segítségével a hormontermelődés helye határozható meg.

A daganatok elhelyezkedésétől függően endoszkópos vizsgálatok és ennek során nyert szövettani anyag is igazolhatja neuroendokrin daganat jelenlétét. Amint a fentiekben ismertetésre került, a hormontermelő daganatok esetén a szérumból vagy a szervekből kivezető vénákból hormonhatással rendelkező anyagok kimutatása és koncentrációja állaptható meg. Széles körben elterjedt a chromogranin-A-meghatározás, melynek nagysága legtöbbször a betegség lefolyását is nyomon követi.

Szövettani felosztásuk

A betegség lefolyása és a daganatos sejtek tulajdonságai alapján a neuroendokrin daganatok két nagy csoportja különböztethető meg. Az úgynevezett neuroendokrin tumorok (NET) vagy más néven carcinoidok sejtei jól differenciáltak, lassú ütemben osztódnak. A másik csoportba a neuroendokrin karcinomák (NEC) tartoznak, amelyek sokkal agresszívebbek: gyorsan osztódnak, gyakran okoznak áttétet.

A neuroendokrin tumorokon (NET) belül további alcsoportok állapíthatók meg a daganatos sejtek különbözősége (heterogenitása) alapján: alacsony szövettani fokozatú (grádusú) (G1), átmeneti grádusú (G2) és magas grádusú (G3) osztályba tartozhatnak.

Ezenkívül egyéb szövettani vizsgálattal pontosabban megállapítható, hogy milyen gyorsan osztódhatnak. Erre a tulajdonságra utal az úgynevezett proliferációs index, jelen körülmények között az úgynevezett Ki 67 mértéke. Alacsony százalékos aránynál a sejtek osztódási hajlama kicsi, míg magas százalék esetén a daganatos sejtek gyorsan osztódnak. Ezek ismerete a későbbi terápiát nagy mértékben meghatározza. Szövettani vizsgálat során a neuroendokrin daganatok további pontosítására szolgál a synaptophysin (szinaptofizin) és a chromogranin-A kimutatása. Ezen utóbbi koncentrációja a szérumból is meghatározható és a betegség nyomonkövetésére is alkalmas.

A neuroendokrin daganatok kezelése

Sebészet

Az elsődleges terápia a daganat eltávolítása, amennyiben erre a lehetőségek adottak. A hormontermelő tumorok műtéte előtt figyelmet kell fordítani arra, hogy az operáció során a hormonok esetleg kikerülhetnek a véráramba, s így azok kifejthetik hatásukat. Például az inzulint kiválasztó daganatok műtéte során a beteg vércukorértéke rohamosan csökkenhet. Néhány esetben az áttétek műtéti eltávoltására is sor kerülhet (metasztazektómia). Olyan helyzetekben, ha az egész daganat nem távolítható el, de a hormontermelés csökkentése elérhető, daganatmegkissebbítő műtétet végeznek (debulking beavatkozás).

Különleges megfontolások

Azokban az esetekben, ha várható, hogy a későbbiek során szomatosztatinhoz hasonló anyagot (octreotid vagy lanreotid) kell kapnia a betegnek, javasolt a hasi műtét során az epehólyagot is eltávolítani. Erre a megelőző műtéti megoldásra azért van szükség, mert ezeknek a gyógyszereknek a mellékhatásaként az epeváladék besűrűsödik és epekövek alakulhatnak ki. A hasnyálmirigy farki részében vagy a has bal oldalán elhelyezkedő kiterjedt daganat műtéte során gyakran kell eltávolítani a lépet is. Ilyen esetekben javasolt védőoltásban részesíteni a betegeket. Szükséges, hogy a Pneumococcus-, Haemophilus influenzae- és Meningococcus-fertőzések ellen kapjanak védőoltást a betegek.

Egyéb helyi kezelési lehetőségek

A májban vagy esetleg más szervben elhelyezkedő daganat vagy áttét esetén radiofrekvenciás beavatkozás jöhet szóba. Néhány esetben hűtés, cryoabláció során csökkenthető a daganat kiterjedése. A sugárterápia fejlődésével nemcsak a csontáttétek kezelése lehetséges, hanem megfelelő technikák alkalmazásával a szervezet más területén lévő daganat vagy áttét ellátására is lehetőség nyílik. Abban az esetben, ha mikroszkópos vizsgálattal igazolt, hogy daganatos sejtek maradhattak a műtéti területen (R1 rezekció), akkor néhány esetben indokolt a műtét utáni sugárterápia.

Gyógyszeres kezelés

Azokban az esetekben, ha nagy kiterjedésű daganat az alkalmazott gyógyszeres kezeléssel megkisebbíthető, neoadjuváns jelleggel a beteg terápiáját ilyen módon indítják.

Olyankor, ha az eltávolított daganat nagy valószínűséggel helyileg kiújulhat vagy távoli áttétet képezne, adjuváns terápia javasolt.

Hormontermelő daganatok esetében a hormon kiváltotta tünetek mérséklése az elsődleges cél. Például gasztrinoma esetén a gyomorban a savképződés fokozott, ezért ennek csökkentése mindenképpen szükséges a rendelkezésre álló savcsökkentő anyagokkal, többek között az úgynevezett protonpumpagátlókkal. Carcinoid szindróma esetén a telotristat gyógyszer gátolja a hasmenést, magas vérnyomás kialakulását.

Azokban az esetekben, ha a szövettani vizsgálat synaptophysin vagy chromogranin-A jelenlétét igazolta és/vagy klinikai tünetek (például hasmenés) észlelhető, akkor az úgynevezett szomatosztatin-analógok alkalmazása szükséges. Ebbe a csoportba két készítmény tartozik: az octreotid és lanreotide. Az előzőből rövid hatású gyógyszer is rendelkezésre áll. A hosszú hatású készítmények havonta vagy szükség esetén 2 hetente adhatók.

Amennyiben a szomatostatin-analógok adása után rosszabbodás, progresszió következik be, az úgynevezett célzott (target) terápia alkalmazható. Széles körben használják az everolimust és a szunitinibet. A hatékonyság fokozására tablettás kemoterápiás szerrel – temozolid – lehet kombinálni. A célzott terápiák hatástalansága esetén a temozolid másik kemoterápiás készítménnyel, a capecitabinnal adható együtt.

Magas proliferációs index, rossz prognózisú, áttétes daganatok esetében indokolt kombinált kemoterápiát alkalmazni. Legszélesebb körben a ciszplatin vagy karboplatin adható etopoziddal. Újabb klinikai vizsgálatok alapján az irinotekan és ciszplatin összetételű kemoterápia hatékonynak tűnik. Néhány esetben, főleg hasnyálmirigy- vagy vastagbél-kiindulás esetén oxaliplatint javasolnak mint platinaszármazék.

Molekulár-genetikai vizsgálatok alapján immunellenőrzőpont-gátlók (PDL-1) alkalmazhatók, amennyiben az előzőleg alkalmazott kezelések hatékonysága megszűnt.

Izotópterápia

Abban az esetben, ha az octreoscan a szervezet különböző területein igazolja neuroendokrin daganat jelenlétét, akkor másodlagos vagy harmadlagos terápiaként izotópkezelés adható. Jelenleg már hazánkban is elérhető ez a terápia. A lutécium(177Lu)-oxodotreotid a szomatosztatin receptorhoz kötődik, s béta-sugárzás során a daganatos sejteket pusztítja el. Hatásmechanizmusa alapján fehérjereceptor izotópterápiának (peptide receptor radionuclide therapy (PRRT)) nevezik. Tekintettel arra, hogy ez az izotópkomplex a vesén keresztül választódik ki, a vesekárosodás ellen aminosavtartalmú infúziót kapnak a betegek az izotópkezelés előtt, a terápia közben és utána még néhány óráig. A komplex kezelés során hányinger, hányás jelentkezhet, ezért a teljes kezelés előtt a betegek hányinger-csillapítót kapnak. Az izotópkezelést általában 4 alkalommal kapják a betegek 8 hetenként.

Különbözó kiindulású neuroendokrin daganatos betegek izotópkezelése során a betegség rosszabbodásának átlaga 28,5 hónap volt, míg a teljes túlélés 61 hónapnak bizonyult.

Túlélési adatok

Tekintettel arra, hogy a neuroendokrin daganatok kiindulási formái, szövettani altípusai, az egyes rosszindulatú daganatokban az előfordulási arányuk is különböző, egységes statisztikai adatokat nem lehet megállapítani.

Az alábbiakban csak a tápcsatornából kiinduló daganatok adatait ismertetjük az Európai Neuroendokrin Tudományos Társaság (European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS)) adatai alapján: Az 1-2 grádusú NET-ben szenvedő nem áttétes betegek 5 éves túlélése 70-80%-os. Ugyanilyen szövettani típusú, de áttétes esetekben az átlag túlélés 8-10 évnek bizonyul. A hasnyálmirigyből kiinduló 1-2 grádusú áttétes betegek 3-5 éves túlélése az alkalmazott kemoterápia mellett 11-12 hónapos.

A betegek komplex ellátása során elérhető, hogy hosszú ideig tünet- és panaszmentessé váljanak, s a fenntartó kezelés sem befolyásolja életminőségüket. A mindennapi teendőiket teljes mértékben el tudják látni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Baki Márta, onkológus