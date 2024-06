A nem-cöliákiás gluténérzékenység

Szakértők szerint jóval többen gondolják magukat gluténérzékenynek vagy nem-cöliákiás gluténérzékenységben szenvedőnek, mint ahányan valóban azok. Az irritábilis bél szindrómában (IBS) tünetfokozó lehet a búza fogyasztása, ezért sokaknál jelentkezhetnek emésztási panaszok gabonatermékek fogyasztását követően, de az ő esetükben nem a glutén a felelős mindezért, hanem a búzában lévő szénhidrátok (pl. glután). Lehetséges ok a fruktánintolerancia, az NCGS-ként azonosított esetek jelentős része mögött ez a kórkép áll. A gabonafélékben is megtalálható fruktán nevű szénhidrát emésztési képtelensége az arra érzékenyeknél szintén kellemetlen emésztési panaszokat idéz elő. Fruktánt ugyanakkor a gabonaféléken kívül tartalmaz a fejes káposzta, hagymafélék, brokkoli, spárga, csicseriborsó is, így amennyiben ezen ételek fogyasztása után is hasonló tüneteket tapasztal, a fruktánemésztés problémája valószínűsíthető. Amennyiben a gabonafélékben található szénhidrátok okozzák a panaszokat, a kellemetlenségeket kiváltó ételek kerülése ajánlott, de nem szükséges a szigorú gluténmentes étrend követése! Tovább Biztosan lisztérzékenység? Szükséges a gluténmentes étrend?