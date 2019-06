A hisztamin nevű anyag a szervezetben a legnagyobb mennyiségben az úgynevezett hízósejtekben és a bazofil sejtekben termelődő és raktározódó vegyület. Ha a tároló sejtekből felszabadul az immunrendszer védelmi részeként, a gyulladás kialakításában van fontos szerepe.

A hisztamin felszabadulását azonban nem csak a kórokozók, illetve az általuk elindított gyulladásos reakció idézheti elő, hanem számos különböző, a test által potenciálisan veszélyesnek vagy károsnak érzékelt inger is, például allergének, fizikai vagy pszichés stressz, gyógyszerek, alkohol, bizonyos ételek, oxigénhiány stb.

A hisztamin számos sejtre hat és jelentősen hozzájárul a tipikus gyulladásos-allergiás tünetek kialakulásához, hiszen a simaizomból felépülő szervekben izomösszehúzódást vált ki:

légutakban: nehézlégzés, köhögés

gyomor-bélrendszerben: hasi fájdalom, görcsök, émelygés, hányinger, hasmenés, puffadás

méhben: fájdalmas menstruáció

A kis ereket kitágítja, az érfal áteresztőképességét fokozza: helyileg ödémás duzzanat, bőrpír, csalánkiütés, nyálkahártyákon fokozott váladékképződés (szem-orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés), súlyosabb esetben vérnyomásesés, szapora szívdobogás, szívritmuszavarok alakulhatnak ki. Az idegvégződések ingerlése miatt helyi fájdalmat, viszketést és fejfájást is kiválthat.

Mi a hisztaminintolerancia?

A felszabaduló és a keringésbe kerülő, illetve a táplálékkal bevitt hisztamin lebontásáért a diamino-oxidáz (DAO) nevű enzim felelős. Ha a bélfalban található enzim működése öröklötten, vagy valamilyen betegség (például a belek gyulladásos vagy daganatos betegségei, kemoterápia okozta károsodás), gyógyszer- vagy alkoholfogyasztás miatt szerzetten csökkent, vagy túlságosan nagy mennyiségű hisztamin jut be, amit nem képes lebontani, akkor különböző tüneteket okozhat, ezt nevezzük hisztaminintoleranciának. A szerzett hisztaminintolerancia lehet átmeneti és ebből adódóan visszafordítható, ha a kiváltó ok megszűnik.

Hogyan függ össze a hisztaminintolerancia a táplálkozással?

Nemcsak a szervezetünk által termelt saját hisztamin válthat ki biológiai hatásokat. Különböző táplálékok alkotórészeként a bélből is felszívódhat hisztamin. Egyes élelmiszereknek különösen magas lehet a hisztamintartalma, másoknak szinte jelentéktelen. Általánosságban elmondható, hogy minél inkább erjesztett vagy hosszabb ideig érlelt egy élelmiszer, annál magasabb lehet a hisztamintartalma. Ennek oka, hogy a hosszas érlelés, tárolás során szabad aminosavak szabadulhatnak fel az ételekből, amit bizonyos baktériumok, élesztőgombák hisztaminná alakítanak. Néhány jellegzetes példa:

Magas hisztamintartalmú élelmiszerek:

érett sajtok

savanyúságok (káposzta, uborka stb.)

borok

feldolgozott, füstölt húsok, halak, konzervek

nem megfelelő élelmiszeripari feldolgozás miatt baktériumokkal szennyezett ételek,

Bár valamivel kisebb mennyiségben, de ezek az élelmiszerek is tartalmaznak hisztamint:

friss tejtermékek

friss húsok, hal

friss zöldségek, gyümölcsök

fagyasztott zöldségek

Az alábbi ételek - bár önmagukban kevés hisztamint tartalmaznak - serkenthetik a hízósejtekből a hisztaminfelszabadulást:

citrusfélék, eper, paradicsom, spenót, mogyoró, dió

élelmiszer adalékanyagok, ízfokozók

Gyógyszerek is előidézhetnek hisztaminfelszabadulást vagy gátolhatják a DAO enzimet:

izomlazítók

fájdalomcsillapítók (pl. a nemszteroid gyulladásgátlók, acetyl-szalicilsav, morfium)

vérnyomáscsökkentők (pl. verapamil)

antibiotikumok (cefuroxim, klavulánsav)

köptetők (acetyl-cisztein, ambroxol)

Melyek a hisztaminintolerancia tünetei?

A vérben 0,3-1,0 ng/ml hisztaminkoncentráció tekinthető normál értéknek. Bár az egyéni tolerancia eltérő lehet, minél magasabb szintet ér el a vérben a hisztamin, annál súlyosabb tünetek jelentkezhetnek, pl. 1,0-2,0 ng/ml-es szint fokozott gyomorsav termelődést, 3-5 ng/ml szapora szívverést, kipirulást, bőrviszketést, csalánkiütést, fejfájást okozhat, ennél magasabb értékek vérnyomáseséssel, hörgőgörccsel járó súlyos allergiás reakciót is előidézhetnek.

Bár a tünetek hasonlók lehetnek az ételallergiához, viszont ott kis mennyiségű allergén bejutása is kiváltja a tüneteket, és egy más típusú ún. IgE-mediált immunreakció zajlik le, a hisztaminintoleranciában tünetek jelentkezése szempontjából azonban a saját és a szervezetbe bejutott hisztamin mennyisége a döntő.

Kb. 75 mg hisztamin szájon át történő elfogyasztása már minden második embernél tüneteket okozhat akkor is, ha korábban nem volt hisztaminintoleranciája.

Mikor gondoljunk hisztaminintoleranciára, és hogyan igazolható ez?

A hisztaminintolerancia gyanúja fennáll, ha

2 vagy több jellegzetes, hisztamin okozta tünet észlelhető

a panaszok hisztaminmentes diéta hatására vagy antihisztamin hatású gyógyszerekre javulnak

Ekkor érdemes a vérben a DAO enzim aktivitását és a hisztaminszintet megmérni. 4 hét hisztaminmentes diéta után orvosi ellenőrzés mellett ún. hisztamin provokációs tesztet lehet végezni, mely a diagnózist megerősíti. Fontos megkeresni a hisztaminintolerancia okát, pl. a háttérben álló lehetséges betegségeket, gyógyszereket és kizárni az egyéb allergiás eredetet. Emellett nagyon hasznos lehet diétás napló vezetése is.

Hogyan kezelhető?

A kezelés alapja a szigorú, következetes hisztaminmentes diéta. Ez kiegészíthető a hisztamin hatását gátló ún. antihisztamin gyógyszerek adásával. DAO enzim már kapszula formában is pótolható. Célszerű kerülni a DAO enzimet gátló gyógyszerek alkalmazását, továbbá a beteg minden új típusú gyógyszer szedése előtt konzultáljon orvosával hisztaminintoleranciájával kapcsolatban. Ha a hisztaminintolerancia oka megszűnik (pl. a bél gyulladása), a tünetek spontán is javulhatnak.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Földi Ildikó

Felhasznált irodalom: Gergely János-Erdei Anna: Immunbiológia-egyetemi tankönyv,

Histamine and histamine intolerance; Laura Maintz, Natalija Novak: The American Journal of Clinical Nutriton 2007