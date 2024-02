Gabonaallergia vagy lisztérzékenység? - Mi a különbség?

A búzaallergiát (gabonaallergiát) gyakran összetévesztik az úgynevezett lisztérzékenységgel, más néven gluténérzékenységgel. Noha mindkét betegség a gabonával szembeni érzékenység következménye, van köztük eltérés.

A gabonallergia és a cöliákia háttere és a különbségek

Gabonaallergia esetén a szervezet az élelmiszerekben lévő különböző fehérjékre ad gyorsan jelentkező allergiás reakciót. Fő kiváltói a búzában lévő albumin, glutén és globulin.

Ezzel szemben a gluténérzékenységben szenvedők a gluténra, egész pontosan annak gliadin komponensére reagálnak érzékenyen amiatt, hogy autoimmun folyamat indul el a szervezetükben. A reakció kihatással van a vékonybélbolyhokra, azok károsodását okozza. A betegség másik neve cöliákia.

Hirdetés

Mi a különbség és a hasonlóság a tünetekben?

A gabonaallergia ritkán fordul elő, ezért nem egyszerű diagnosztizálni. Legjellemzőbb tüneteit tekintve könnyen összetéveszthető más allergiákkal. Ilyen tünet az eldugult orr, fáradtság, asztma, erős PMS (premenstruációs szindróma), mandulagyulladás, szemkönnyezés, koncentrálóképesség romlása, bélproblémák, vérellátási zavarok, gyakori vizeletürítés és artritisz.

Néhány kutató szerint mind a búzaallergiánál, mind a gluténérzékenységnél előfordulhatnak olyan pszichés problémák, mint a depresszió és az autizmus.

Gluténrézkenységben a bélbolyhok sorvadása következtében súlyos felszívódási zavarok jelentkeznek, tünete a puffadás, hasmenés, nagy tömegű, laza, bűzös zsírfényű széklet, bőrtünetek, foltokban hulló haj, állandó fáradtság. A felszívódási zavarból eredő hiányállapotok (vérszegénység a vas és B 12 -vitamin, csontritkulás a D-vitamin és kalcium, izomgyengeség a kálium és magnézium és akár véralvadási zavarok a K-vitamin felszívódási zavara miatt) tünetei csak később jelentkeznek.

A terápiáról

Miután allergiavizsgálattal megállapították egy személyről, hogy gabonaallergiás, le kell mondania bizonyos élelmiszerekről. Mivel a búza és gabona általában meghatározó szerepet foglal el étrendünkben, az előírt diéta tartása kezdetben sokaknak nehezére esik, még ha valaki csak főételeket vagy gyorsételeket fogyaszt is, mivel ezekben is sok búzaszármazék rejtőzik.

Kerülni kell a búzadarát, korpát, grízt, gabonapelyhet, árpalisztet, rozst. Az olyan késztermékek, mint a levesek, szószok és fűszerkeverékek, szintén tartalmazhatnak búzaszármazékokat. Ezért a búzaallergiások nem fogyaszthatnak búzasört, búzalisztből készült pékárukat és édességeket, így bonbont, rágógumit, kekszeket sem.

Sajnos nincs gyógyszer, mely hatékony lenne a gabonaallergia okainak kezelésében.

A gluténézékenység terápiáját is szigorú diéta jelenti: egész életen át tartó gluténmentes étrend tartása szükséges. Tilos a búza, árpa, rozs, zab, és az ezeket nyomokban tartalmazó ételek fogyasztása is. Fontos az étrendet úgy összeállítani, hogy a beteg semmilyen fontos tápanyagból ne szenvedjen hiányt.

Mi az a nem cöliákiás gluténérzékenység?

Fontos említést tennünk a nem cöliékiás gluténérzékenységről is, az ebben szenvedő betegek gluténtartalmú élelmiszerek fogyasztását követően a cöliákia tüneteit észlelik, de az elvégzett vizsgálatokkal cöliákia nem igazolható, és a vékonybél károsodása sem következik be. Az ő állapotukon is javít a gluténmentes diéta.

Tovább

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos