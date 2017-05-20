Elhízás - Mi van a háttérben?

Az elhízás hátterében összetett biológiai, genetikai, pszichológiai, környezeti és társadalmi tényezők állhatnak. Korunk népbetegsége az elhízás, mely egyike a XXI. század egészségügyi kihívásainak.

Az elhízás krónikus betegség, amelynek kialakulásában és fennmaradásában számos tényező együttes kölcsönhatása játszik szerepet. Nem vezethető vissza egyszerűen a túlzott táplálékbevitelre vagy a mozgáshiányra, és nem tekinthető pusztán az akaraterő kérdésének vagy hiányának.

A túlsúly és az elhízás gyakorisága világszerte jelentős népegészségügyi probléma.

A túlsúlyosak és az elhízottak hazai aránya Horvátországot, Máltát és Csehországot követve az EU-ban a negyedik legmagasabb, az EU27 átlagát pedig 14%-kal haladja meg (60 és 53%). Még kedvezőtlenebb a helyzet, ha a jelentősebb súlyfelesleggel küzdő elhízottak arányát vizsgáljuk. Csak Máltán magasabb az elhízottak aránya, mint Magyarországon, és a magyarországi érték az uniós átlagnál 48%-kal magasabb (25 és 17%).

Külön elgondolkoztató, hogy a gyermekkori túlsúly és elhízás is egyre nagyobb figyelmet igényel, mivel a korai életkorban kialakuló problémák felnőttkorban is fennmaradhatnak.

Ennek oka sokrétű, megváltoztak a táplálkozási szokások, egyre többet és egyre kalóriadúsabb ételeket fogyasztunk, miközben egyre mozgásszegényebben élünk. A súlygyarapodás kialakulásában ugyanakkor a genetikai hajlam, az étvágy és a jóllakottság szabályozása, az alvás, egyes gyógyszerek, bizonyos betegségek, a stressz, valamint a táplálkozási és mozgási lehetőségeket meghatározó környezeti tényezők is szerepet játszhatnak. A fogyást különböző, gyakran igen drága kúráktól, külső segítségtől várjuk, miközben életmódunkon nem szeretnénk változtatni, és sokszor nehéz tartósan fenntartani az elért eredményeket. A testsúly visszaemelkedése nem feltétlenül a kitartás hiányát jelzi: az étvágyat és az energiafelhasználást szabályozó biológiai folyamatok is megnehezíthetik a fogyás hosszú távú fenntartását.

Tudta? Az energiafelhasználás az életkorral és az élethelyzettel változik. Nem állítható azonban, hogy mindenkinél tízévente egységesen 5–10 százalékkal csökken az energiaszükséglet. A változás függ többek között a testösszetételtől, az izomtömegtől, a fizikai aktivitástól és az egészségi állapottól is.

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Az elhízásban szerepet játszik a túlfeszített napi munkarend, ahol az egész napi ülőmunka után este inkább lerogyunk a tévé elé, a stresszt kalóriadús étkezésekkel próbáljuk oldani, és a testedzést hagyjuk ki legelőször zsúfolt napirendünkből. Másrészt sem időnk, sem energiánk nincs otthon egészséges ételeket készíteni, a rossz táplálkozási szokásokat pedig óhatatlanul mintaként adhatjuk tovább gyermekeinknek is. A táplálkozási és mozgási szokásokat azonban nemcsak az egyéni döntések alakítják. A munkarend, az anyagi lehetőségek, a lakókörnyezet, az egészséges élelmiszerek elérhetősége és a családi körülmények egyaránt befolyásolhatják, hogy kinek milyen lehetőségei vannak az életmódváltásra.

Mikor beszélünk elhízásról? BMI: Az elhízás mértékének számszerűsített meghatározására a testtömeg index (BMI) szolgál, mely a kilogrammban mért testtömeg és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa. Normális súly esetén a BMI 18,5-24,9, túlsúly esetén 25-30, elhízásról 30 feletti BMI érték esetén beszélhetünk. A BMI egyszerű szűrőeszköz, de önmagában nem mutatja meg a testzsír mennyiségét és eloszlását, ezért az egészségi kockázat megítéléséhez más szempontokat is figyelembe kell venni. Gyermekeknél és serdülőknél az értékeléshez életkor- és nemspecifikus növekedési görbéket kell használni. Derék-csípő hányados: Az elhízás típusának meghatározásában komoly segítség a derék (köldök felett kb. 2-3 haránt ujjnyira) és a csípőkörfogat arányának értéke (derékkörfogat osztva a csípőkörfogat értékével), ugyanis a centrális típusú elhízás egészségügyi kockázata jelentős mértékben fokozott. Ilyen, centrális típusú elhízásról beszélünk, ha a fenti hányados értéke nők esetén meghaladja a 0,85-öt, férfiaknál a 0,9-et. A hasi zsírfelesleg többek között növelheti a 2-es típusú cukorbetegség és a szív-érrendszeri betegségek kockázatát. Bőrredő: Főként gyermekeknél alkalmazzák a bőrredőmérést, melynek során szabványosított anatómiai pontokon mérik a bőrredő vastagságát, és a megfelelő referenciaértékek, illetve képletek segítségével becsülik a testzsír mennyiségét. Az eredmény a mérési technikától és a vizsgált személy jellemzőitől is függ. CT, MR: Testzsír mértékének meghatározására elvileg a CT- vagy MR-vizsgálat is alkalmas. Ezeket a vizsgálatokat azonban nem rutinszerűen és nem kizárólag a testzsír mennyiségének meghatározására végzik; erre más, célzottabb módszerek is rendelkezésre állnak. A képalkotó vizsgálatok alkalmazását elsősorban az egyéb orvosi indikáció határozza meg.

Az elhízás nem csak esztétikai probléma

A súlyfelesleg számos súlyos betegség komoly rizikófaktora, az elhízás pedig többek között a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szív-érrendszeri betegségek, a zsírmáj, az alvási apnoe és bizonyos daganatos betegségek fokozott kockázatával járhat. A 2-es típusú cukorbetegség gyermek- és serdülőkorban is kialakulhat. Emellett az elhízás a reproduktív és hormonális működésre is hatással lehet. A megnövekedett testtömeg erősen megterheli az ízületeket, később komoly ízületi fájdalmakat, mozgási nehezítettséget okozva.

Az öröklött tényezők jelentős szerepet játszhatnak az elhízás kialakulásában. A családtagok hasonló testsúlyát a genetikai hajlam mellett a közös étkezési szokások, a környezet és az életmód is befolyásolhatja. Az elhízás hátterében ritkábban hormonális vagy más betegség, illetve testsúlynövekedést elősegítő gyógyszeres kezelés is állhat. Ilyen esetekben az orvosi kivizsgálás segíthet az okok tisztázásában. A pajzsmirigy-alulműködés például hozzájárulhat a testsúly növekedéséhez, a mellékvesekéreg hormonális betegségei pedig bizonyos esetekben szintén szerepet játszhatnak benne. A Down-szindróma önmagában nem hormonális betegség, de az érintetteknél az elhízás kockázata fokozott lehet.

Az elhízás pszichológiai háttere

A test és a lélek szoros egységet alkot, és a táplálkozás komoly örömforrás is lehet. Az étkezés nemcsak a testi szükségleteink kielégítését szolgálja, hanem érzelmi és társas jelentősége is van. Az étel örömet, biztonságot és megnyugvást adhat, és a családi, kulturális szokásokban is fontos szerepet tölthet be. A pszichés állapot, a stressz és az érzelemszabályozás nehézségei befolyásolhatják az étkezési szokásokat, de a testsúlyból önmagában nem lehet következtetni valakinek az önértékelésére vagy lelkiállapotára.

Egyes embereknél az evés a feszültség csökkentésének, a szorongás enyhítésének vagy a kellemetlen érzések elkerülésének eszközévé válhat. Gyakran a stressz, lelki problémák oldására használják az emberek az evést. Ilyenkor az étkezés átmeneti megkönnyebbülést nyújthat, miközben az eredeti probléma megoldatlan marad. Ha ez a megküzdési mód rendszeressé válik, az étkezési szokások és a testsúly alakulására is hatással lehet. Fontos ugyanakkor, hogy az érzelmi evés nem minden túlsúlyos vagy elhízással élő emberre jellemző, és önmagában nem magyarázza az elhízás kialakulását!

Az elhízással élő embereket gyakran éri megbélyegzés, előítélet vagy hátrányos megkülönböztetés. A testsúly alapján azonban nem lehet megítélni valakinek a személyiségét, az önuralmát vagy az életmódját. A testsúly miatti csúfolás és társas kirekesztés különösen gyermek- és serdülőkorban okozhat jelentős lelki terhet. Az érintetteknél romolhat az önértékelés, megjelenhet a szorongás, a társas helyzetek kerülése vagy az evéssel kapcsolatos szégyenérzet. Ezek a nehézségek tovább ronthatják a közérzetet és megnehezíthetik az egészséges szokások kialakítását.

A testsúly és a lelkiállapot közötti kapcsolat tehát összetett és kétirányú lehet. A pszichés nehézségek befolyásolhatják az étkezést és a fizikai aktivitást, miközben az elhízással összefüggő egészségi problémák, a megbélyegzés és a társas hátrányok is ronthatják a mentális jóllétet.

Ezért is fontos, hogy a fogyás inkább életmódváltással, szükség esetén pszichológusi segítség igénybevételével történjen, és ne váljon fogyókúrák sikertelen sorozatává. A tartós testsúlykezelés általában személyre szabott, hosszú távú megközelítést igényel. Ennek része lehet a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres, az egyéni állapothoz igazított fizikai aktivitás, a megfelelő alvás, és szükség esetén a pszichológiai támogatás. Egyes esetekben orvosi kezelésre, testsúlycsökkentő gyógyszerre vagy műtétre is szükség lehet. Ezek lehetőségét minden esetben egyénileg, az egészségi állapot és a várható előnyök, illetve kockázatok mérlegelésével kell megítélni. Léteznek obezitológus szakorvosok, akik kifejezetten az elhízással foglalkoznak szakrendeléseiken.

A pszichológiai segítség különösen hasznos lehet, ha az evés a stresszkezelés vagy az érzelmek szabályozásának elsődleges eszközévé vált, ha visszatérő falásrohamok jelentkeznek, vagy ha a testsúlyproblémákhoz szorongás, depresszív tünetek, testképpel kapcsolatos nehézségek vagy korábbi traumatikus élmények társulnak. A cél nem a hibáztatás, hanem a nehézségek megértése és a fenntartható változások támogatása. A feszültség levezetésének egészségesebb módjai: például a mozgás, a beszélgetés, a relaxáció vagy a jóga segíthetnek, de nem mindenki számára ugyanaz a módszer a megfelelő.

Tudta? A nyugalmi energiafelhasználás jelentős részét a belső szervek működése biztosítja. Az izomtömeg szintén hozzájárul az energiafelhasználáshoz, de a nyugalomban felhasznált energia mennyisége nem kizárólag az izomtömegtől függ.

A fogyás élettana

A fogyás az energiaegyensúlytól függ, akkor fogyunk, ha kevesebb kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, mint amennyit felhasznál testünk a működéséhez. Tartós energiadeficit esetén a szervezet a saját energiaraktárait is felhasználja, ami testsúlycsökkenéshez vezethet. A folyamatot azonban az anyagcsere alkalmazkodása, az étvágy változása, a testösszetétel és a fizikai aktivitás is befolyásolja. A zsír lerakódása akkor indul be, ha a szükségesnél több kalória jut a szervezetünkbe. A tartós energiatöbblet elősegíti a zsírszövet növekedését. A szénhidrátok fogyasztása után a vércukorszint és az inzulinszint változik, az inzulin pedig többek között szabályozza a tápanyagok felhasználását és raktározását. A zsírraktározás azonban nem egyszerűen a szénhidrátok zsírrá alakításának következménye: a folyamatban a táplálékból származó zsírok felvétele és a szervezet energiaegyensúlya is fontos szerepet játszik. A zsírsavak felvétele a zsírszövetbe a lipoprotein-lipáz hatására történik meg. Ennek aktivitása testtájanként eltérő, ami többek között hozzájárul a testzsír egyéni és testtájanként eltérő eloszlásához.

Amennyiben ismét energiára van szüksége a szervezetünknek, akkor különböző hormonok (glukagon, katekolaminok, növekedési hormon) hatására megindul a zsírszövet lebontása (lipolízis). A folyamat szabályozásában különösen fontos szerepet játszanak a katekolaminok és az inzulin; a hormonális hatások szövettől és élettani helyzettől függően eltérhetnek. Szabad zsírsavak és glicerin jut a keringésbe a zsírszövetből. A felszabaduló zsírsavak egy része energiatermelésre használódik fel, más részük ismét raktározódhat. A testsúly változását ezért nem egyetlen hormon vagy anyagcsere-folyamat, hanem a szervezet teljes energiaforgalma határozza meg.

A sikeres diéta alapja a kalória felhasználás mértékének növelése. A testsúlycsökkentéshez általában tartós, de nem túlzott energiadeficitre van szükség, amelyet a táplálkozás és a fizikai aktivitás együttes alakításával lehet elérni. A rendszeres testmozgás nemcsak közvetlenül égeti a zsírt, de magának az izomtömegnek a növekedése is több kalóriát igényel. Az izomerősítő mozgás segíthet megőrizni az izomtömeget a fogyás során, a rendszeres aerob aktivitás pedig támogatja a szív-érrendszer egészségét és az anyagcsere működését. Az izomtömeg növelése ugyanakkor önmagában általában csak mérsékelt mértékben emeli a nyugalmi energiafelhasználást. A rendszeres testmozgás egészségügyi előnyei akkor is jelentősek, ha a mérlegen látható változás nem túl nagy.

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Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



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