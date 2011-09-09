Kevesebb kalória, jobb memória? - Az elhízás a demencia egyik rizikófaktora

szerző: Cs. K., fordító és Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg összeállítás
frissítve:

Több kutatás is igazolta mára, hogy a szellemi teljesítőképesség hanyatlásával és memóriaromlással járó demencia kockázatát a túlsúly is növeli. Ezek közül nézünk meg néhányat cikkünkben.

Az elhízás növeli a szellemi hanyatlás kockázatát

Egy svéd kutatócsapat a Göteborgi Egyetemről összesen 7402 férfit követett nyomon 28 éven keresztül, akik életkora a tanulmány kezdetén 47 és 55 év közé esett. A vizsgált időszak alatt minden 100 emberből több mint háromnál diagnosztizáltak demenciát. Az érintettek BMI-értékét összevetették azokéval, akik egészségesek maradtak.

Lássuk az eredményeket!

Azon férfiak körében, akinek a BMI-értéke normál tartományban volt, alakult ki a legritkábban demencia. Azoknál, akik BMI-je efölött volt (25-nél nagyobb), jóval nagyobb volt a demencia kockázata, 30 fölötti érték mellett már két és félszerese. A nagyon sovány férfiaknál ugyancsak emelkedett volt a demenciarizikó, bár nem olyan nagy mértékben, mint az elhízottak körében.

A kalóriabevitel egészséges mértékre való csökkentése segít karbantartani az idősebbek memóriáját

Veronica Witte és kollégái, a német Münster Egyetem kutatásában három hónapon keresztül vizsgált 50 olyan túlsúlyos nőt és férfit, akik átlagos életkora 60 és fél év volt.

Három csoportba osztották őket:

  1. az első csoport tagjai 30 százalékkal csökkentették a kalóriabevitelt,
  2. a második csoport tagjai sokkal több telítetlen zsírsavban gazdag ételt fogyasztottak (halakat, olívaolajat),
  3. a harmadik csoport tagjai nem változtattak addigi étkezési szokásaikon.

Milyen felfedezéseket tettek a kutatók?

A kutatók azt tapasztalták, hogy azok az idősek, akik csökkentett kalóriatartalmú diétára váltottak, jobban teljesítenek a szóbeli memóriateszteken, mint azok a társaik, akik nem változtattak táplálkozási szokásaikon. A telítetlen zsírsavakban gazdag étrend lassítja az agy öregedési folyamatait.

Három hónap elteltével a csökkentett kalórián élők sokkal jobban teljesítettek a memóriateszteken, ami többek között abból állt, hogy percek elteltével kellett pl. egy lista szavaira visszaemlékezni. A 2. és 3. csoport tagjai, akik étkezésében nem volt kalóriacsökkenés, nem mutattak semmilyen jelentős memóriafejlődést.

A vértesztek alacsony inzulinszintet és kisebb mennyiségű gyulladásokért felelős anyagot mutattak ki azok között, akik csökkentett kalóriatartalmú diétán éltek. Közülük is a diétát szigorúan betartóknak voltak a legjobb eredményeik.

A kutatók úgy vélik, hogy a megnövekedett inzulinérzékenység és a gyulladásos folyamatok csökkenése jelentős szerepet játszik a memóriaaktivitásban. Természetesen még további kutatások szükségesek a folyamat pontos megértéséhez, ám mindenképpen jelentős szerepe lehet a kutatásnak az időskori elbutulás megelőzésében és terápiájában.

Forrás: WebMD, Übergewicht erhöht das Demenz-Risiko (Diabetes-Deutschland.de)

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szabó Zsuzsanna

Dr. Szabó Zsuzsanna

Rovatvezető, WEBBeteg vezető orvos szakértő

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Révész Botond

Dr. Révész Botond

Neurológus

Miskolc

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

