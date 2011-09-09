Kevesebb kalória, jobb memória? - Az elhízás a demencia egyik rizikófaktora

Több kutatás is igazolta mára, hogy a szellemi teljesítőképesség hanyatlásával és memóriaromlással járó demencia kockázatát a túlsúly is növeli. Ezek közül nézünk meg néhányat cikkünkben.

Egy svéd kutatócsapat a Göteborgi Egyetemről összesen 7402 férfit követett nyomon 28 éven keresztül, akik életkora a tanulmány kezdetén 47 és 55 év közé esett. A vizsgált időszak alatt minden 100 emberből több mint háromnál diagnosztizáltak demenciát. Az érintettek BMI-értékét összevetették azokéval, akik egészségesek maradtak.

Azon férfiak körében, akinek a BMI-értéke normál tartományban volt, alakult ki a legritkábban demencia. Azoknál, akik BMI-je efölött volt (25-nél nagyobb), jóval nagyobb volt a demencia kockázata, 30 fölötti érték mellett már két és félszerese. A nagyon sovány férfiaknál ugyancsak emelkedett volt a demenciarizikó, bár nem olyan nagy mértékben, mint az elhízottak körében.

A kalóriabevitel egészséges mértékre való csökkentése segít karbantartani az idősebbek memóriáját

Veronica Witte és kollégái, a német Münster Egyetem kutatásában három hónapon keresztül vizsgált 50 olyan túlsúlyos nőt és férfit, akik átlagos életkora 60 és fél év volt.

Három csoportba osztották őket:

az első csoport tagjai 30 százalékkal csökkentették a kalóriabevitelt, a második csoport tagjai sokkal több telítetlen zsírsavban gazdag ételt fogyasztottak (halakat, olívaolajat), a harmadik csoport tagjai nem változtattak addigi étkezési szokásaikon.

A kutatók azt tapasztalták, hogy azok az idősek, akik csökkentett kalóriatartalmú diétára váltottak, jobban teljesítenek a szóbeli memóriateszteken, mint azok a társaik, akik nem változtattak táplálkozási szokásaikon. A telítetlen zsírsavakban gazdag étrend lassítja az agy öregedési folyamatait.

Három hónap elteltével a csökkentett kalórián élők sokkal jobban teljesítettek a memóriateszteken, ami többek között abból állt, hogy percek elteltével kellett pl. egy lista szavaira visszaemlékezni. A 2. és 3. csoport tagjai, akik étkezésében nem volt kalóriacsökkenés, nem mutattak semmilyen jelentős memóriafejlődést.

A vértesztek alacsony inzulinszintet és kisebb mennyiségű gyulladásokért felelős anyagot mutattak ki azok között, akik csökkentett kalóriatartalmú diétán éltek. Közülük is a diétát szigorúan betartóknak voltak a legjobb eredményeik.

A kutatók úgy vélik, hogy a megnövekedett inzulinérzékenység és a gyulladásos folyamatok csökkenése jelentős szerepet játszik a memóriaaktivitásban. Természetesen még további kutatások szükségesek a folyamat pontos megértéséhez, ám mindenképpen jelentős szerepe lehet a kutatásnak az időskori elbutulás megelőzésében és terápiájában.

Szerző: Cs. K., fordító és Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: WebMD, Übergewicht erhöht das Demenz-Risiko (Diabetes-Deutschland.de)