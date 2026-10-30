A fogyás élettana - Tudnivalók a sikeres fogyókúrához

Dr. Szabó Zsuzsanna
szerző: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos - WEBBeteg
megjelent:

A túlsúly és az elhízás gyakorisága világszerte jelentős népegészségügyi probléma. Mikor indul be a fogyás? Mi kell ahhoz, hogy elkezdjünk megszabadulni a plusz kilóktól? A háttérben álló biológiai, élettani mechanizmusokat vizsgáljuk meg alaposabban cikkünkben.

A fogyás élettana

A fogyás az energiaegyensúlytól függ, akkor fogyunk, ha kevesebb kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, mint amennyit felhasznál testünk a működéséhez. Tartós energiadeficit esetén a szervezet a saját energiaraktárait is felhasználja, ami testsúlycsökkenéshez vezethet. A folyamatot azonban az anyagcsere alkalmazkodása, az étvágy változása, a testösszetétel és a fizikai aktivitás is befolyásolja. A zsír lerakódása akkor indul be, ha a szükségesnél több kalória jut a szervezetünkbe. A tartós energiatöbblet elősegíti a zsírszövet növekedését. A szénhidrátok fogyasztása után a vércukorszint és az inzulinszint változik, az inzulin pedig többek között szabályozza a tápanyagok felhasználását és raktározását. A zsírraktározás azonban nem egyszerűen a szénhidrátok zsírrá alakításának következménye: a folyamatban a táplálékból származó zsírok felvétele és a szervezet energiaegyensúlya is fontos szerepet játszik. A zsírsavak felvétele a zsírszövetbe a lipoprotein-lipáz hatására történik meg. Ennek aktivitása testtájanként eltérő, ami többek között hozzájárul a testzsír egyéni és testtájanként eltérő eloszlásához.

Mikor beszélünk elhízásról?

BMI: Az elhízás mértékének számszerűsített meghatározására a testtömeg index (BMI) szolgál, mely a kilogrammban mért testtömeg és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa. Normális súly esetén a BMI 18,5-24,9, túlsúly esetén 25-30, elhízásról 30 feletti BMI érték esetén beszélhetünk. A BMI egyszerű szűrőeszköz, de önmagában nem mutatja meg a testzsír mennyiségét és eloszlását, ezért az egészségi kockázat megítéléséhez más szempontokat is figyelembe kell venni. Gyermekeknél és serdülőknél az értékeléshez életkor- és nemspecifikus növekedési görbéket kell használni.

Derék-csípő hányados: Az elhízás típusának meghatározásában komoly segítség a derék (köldök felett kb. 2-3 haránt ujjnyira) és a csípőkörfogat arányának értéke (derékkörfogat osztva a csípőkörfogat értékével), ugyanis a centrális típusú elhízás egészségügyi kockázata jelentős mértékben fokozott. Ilyen, centrális típusú elhízásról beszélünk, ha a fenti hányados értéke nők esetén meghaladja a 0,85-öt, férfiaknál a 0,9-et. A hasi zsírfelesleg többek között növelheti a 2-es típusú cukorbetegség és a szív-érrendszeri betegségek kockázatát.

Bőrredő: Főként gyermekeknél alkalmazzák a bőrredőmérést, melynek során szabványosított anatómiai pontokon mérik a bőrredő vastagságát, és a megfelelő referenciaértékek, illetve képletek segítségével becsülik a testzsír mennyiségét. Az eredmény a mérési technikától és a vizsgált személy jellemzőitől is függ.

CT, MR: Testzsír mértékének meghatározására elvileg a CT- vagy MR-vizsgálat is alkalmas. Ezeket a vizsgálatokat azonban nem rutinszerűen és nem kizárólag a testzsír mennyiségének meghatározására végzik; erre más, célzottabb módszerek is rendelkezésre állnak. A képalkotó vizsgálatok alkalmazását elsősorban az egyéb orvosi indikáció határozza meg.

Amennyiben ismét energiára van szüksége a szervezetünknek, akkor különböző hormonok (glukagon, katekolaminok, növekedési hormon) hatására megindul a zsírszövet lebontása (lipolízis). A folyamat szabályozásában különösen fontos szerepet játszanak a katekolaminok és az inzulin; a hormonális hatások szövettől és élettani helyzettől függően eltérhetnek. Szabad zsírsavak és glicerin jut a keringésbe a zsírszövetből. A felszabaduló zsírsavak egy része energiatermelésre használódik fel, más részük ismét raktározódhat. A testsúly változását ezért nem egyetlen hormon vagy anyagcsere-folyamat, hanem a szervezet teljes energiaforgalma határozza meg.

Tudta?

Az energiafelhasználás az életkorral és az élethelyzettel változik. Nem állítható azonban, hogy mindenkinél tízévente egységesen 5–10 százalékkal csökken az energiaszükséglet. A változás függ többek között a testösszetételtől, az izomtömegtől, a fizikai aktivitástól és az egészségi állapottól is.

A sikeres diéta alapja a kalóriafelhasználás mértékének növelése. A testsúlycsökkentéshez általában tartós, de nem túlzott energiadeficitre van szükség, amelyet a táplálkozás és a fizikai aktivitás együttes alakításával lehet elérni. A rendszeres testmozgás nemcsak közvetlenül égeti a zsírt, de magának az izomtömegnek a növekedése is több kalóriát igényel. Az izomerősítő mozgás segíthet megőrizni az izomtömeget a fogyás során, a rendszeres aerob aktivitás pedig támogatja a szív-érrendszer egészségét és az anyagcsere működését. Az izomtömeg növelése ugyanakkor önmagában általában csak mérsékelt mértékben emeli a nyugalmi energiafelhasználást. A rendszeres testmozgás egészségügyi előnyei akkor is jelentősek, ha a mérlegen látható változás nem túl nagy.

Tudta?

A nyugalmi energiafelhasználás jelentős részét a belső szervek működése biztosítja. Az izomtömeg szintén hozzájárul az energiafelhasználáshoz, de a nyugalomban felhasznált energia mennyisége nem kizárólag az izomtömegtől függ.

Tovább

Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvosForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom:

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Irinyi-Barta Tünde

Irinyi-Barta Tünde

Okleveles táplálkozástudományi szakember

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Pócsai Károly

Dr. Pócsai Károly

Belgyógyász, Endokrinológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Kemény széklet
Kemény széklet

Mi okozhatja és mi jelenthet megoldást?
Nyakmerevség
Nyakmerevség

A hibás tartás is lehet az oka. Mit tehet ellene?
A túlsúly növeli az allergia és asztma rizikóját, súlyosbítja a már kialakult betegséget
A túlsúly növeli az allergia és asztma rizikóját, súlyosbítja a már kialakult betegséget WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Testzsírszázalék - Mi a jelentősége? Hogyan mérhető?
Testzsírszázalék - Mi a jelentősége? Hogyan mérhető? WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
A testtömegindex (BMI) számítása
A testtömegindex (BMI) számítása WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
Az elhízás pszichés háttere
Az elhízás pszichés háttere WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos
Kulcs a testtömeg-karbantartáshoz - Az energiaegyensúly
Kulcs a testtömeg-karbantartáshoz - Az energiaegyensúly WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
Kevesebb kalória, jobb memória? - Az elhízás a demencia egyik rizikófaktora
Kevesebb kalória, jobb memória? - Az elhízás a demencia egyik rizikófaktora WEBBeteg összeállítás - Cs. K., fordító és Bak Marianna, biológus szakfordító