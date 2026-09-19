A túlsúly növeli az allergia és asztma rizikóját, súlyosbítja a már kialakult betegséget
Az elhízás és az allergia a leggyakoribb civilizációs betegségek közé tartoznak. Hogyan befolyásolja táplálkozásunk és fizikai aktivitásunk az allergia- és asztmarizikót?
Különböző tudományos vizsgálatok támasztják alá, hogy a túlsúly és az elhízás növeli az allergia és az asztma kockázatát.
Allergia, asztma, táplálkozás és mozgás
A fejlett országokban egyre emelkedik a túlsúlyos és elhízott emberek aránya, különös tekintettel a gyerekekre és fiatalokra, ami a nyugati életmódnak tudható be, azaz a mozgáshiánynak és az egészségtelen, szénhidrátokban bővelkedő táplálkozásnak.
A davosi székhelyű Svájci Allergia- és Asztmakutató Intézet megállapítása szerint az iparosodott társadalmakban mind az asztma, mind az elhízás előfordulási gyakorisága egymással is összefüggésben járványszerűen növekszik.
A kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres testmozgás elengedhetetlen az egészséges testsúly megőrzéséhez, ami pedig nélkülözhetetlen az asztma- és allergiarizikó csökkentéséhez és ezen betegek állapotának javításához.
Mi lehet az összefüggés?
A túlsúly és elhízás allergia- és asztmarizikó-növelő hatásának hátterében az a mechanizmus állhat, hogy a nagymennyiségű zsírszövet nemcsak a has területén és a bőr alatt halmozódik fel, hanem a belső szervek körül is, ami alól a légzőszerv sem kivétel. Amellett, hogy ez fizikailag megnehezíti a légzést, a zsírszövet gyulladásos mediátorokat is termel (citokinek, pl. leptin), amik olyan hírvivő anyagok, amelyek gyulladást keltenek a szervezetben. A tüdőbe kerülve hajlamossá tesznek allergiás és asztmás megbetegedésekre, illetve azoknál súlyosbíthatják a tüneteket, akik már ezekben a betegségekben szenvednek.
A súlytöbblet ráadásul a szív munkáját is megnehezíti, az érintettek könnyebben elfáradnak, nagyobb az oxigénigényük, miközben légzésük hatékonysága csökken. A többletterhelés és a gyulladás következtében a hörgők fala megvastagszik, beszűkül.
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Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Forrás: Allergien, gesundes Körpergewicht (aha! Allergiezentrum Schweiz), Warum starkes Übergewicht Asthma verschlimmert (Lungenärzte im Netz)