Ételek, amik fiatalosan tartanak

Nem maradhatunk örökké fiatalok, de a sok értékes ásványi anyagot, vitamint, antioxidánsokat és enzimeket tartalmazó élelmiszerek segítenek abban, hogy tovább megőrizhessük fiatalosságunkat. Cikkünkben ezek közül sorolunk fel néhányat, amelyeket érdemes az étrendünkbe iktatni az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás részeként.

Zöld színű zöldségek: Ideális esetben napi ötször kellene szerepelniük zöldségeknek az étrendünkben, ezek tele vannak olyan antioxidánsokkal, amelyek hozzájárulhatnak a szívbetegségek, a daganatos betegségek és a magas vérnyomás kockázatának csökkentéséhez. Koncentráljon a minél sötétebb zöld színű zöldségekre a lehető legjobb hatás elérése érdekében! A paraj például erős antioxidáns, segíti az emészztést, a zsír- és a szénhidrátlebontást.

Víz: A legegészségesebb szomjoltó. Ha vizet fogyaszt folyadékpótlásra, akkor nem áll fenn annak a veszélye, hogy mesterséges édesítő- és ízesítőszerekkel, valamint fölösleges kalóriával rombolja az egészségét.

Babfélék: A babok kitűnő forrásai az antioxidánsoknak és proteineknek. Sok tudós szerint az állati fehérjék fogyasztása felelős az életkor előrehaladtával jelentkező betegségek jelentős részéért. Ám ha kiegyensúlyozott vegetáriánus táplálkozásra tér át, az segít a szív és érrendszer egészségesen tartásában. Ha nem akar vegetáriánus étrendre váltani, illesszen be étrendjébe hetente néhány babalapú ételt. Magas a kálium-, magnézium-, foszfor- és kalciumtartalmuk, emellett cink, mangán, nikkel és folsav is található bennük. Élelmi rostban igen gazdagok és számos vitamin megtalálható bennük.

Sárgarépa: Nagyon sok béta-karotint tartalmaz, ami az A-vitamin előnyaga, ezáltal segíti a bőr rugalmasságának megőrzését, hatására a szövetek könnyebben megtartják víztartalmukat, és a sejtek gyorsabban regenerálódnak.

Bogyós gyümölcsök: A bogyósok tele vannak értékes antioxidánsokkal és egyéb olyan anyagokkal, melyek segítik a sejtek, szövetek regenerációját, megújulását, csökentik az érelmeszesedés kialakulásának kockázatát. Különösen kiemelkedő az áfonya antioxidánstartalma. A benne lévő A-vitamin és flavonoidok megkötik a bőr öregedését gyorsító szabad gyököket.

Diófélék: Mindannyian hallottuk már, hogy minél több omega-3-zsírsavat kell fogyasztanunk, melynek legjelentősebb forrásai a halak és a dió. Mivel a környezetszennyezés mértékével arányosan nő a halak higanytartalma is, a diófélék sokkal egészségesebb választásnak tűnnek. Napi egy maroknyi belőlük fedezi az omega-3-szükségletét, magas kalóriatartalmuk miatt viszont ennél többet nem ajánlott fogyasztani belőlük.

Édesburgonya: Többek között A-vitamint tartalmaz nagyobb mennyiségben és természetes formában, ami támogatja a bőr regenerációját.

Kurkuma: Főleg fűszerként használják. Sok antioxidánst tartalmaz és serkenti a vérkeringést, amitől bőrünk frissebb és ragyogóbb lesz.

Zöld tea: A zöld tea fogyasztása Ázsiában már évszázadok óta a hosszú élet egyik titka. Antioxidánsokat tartalmaz.

Avokádó: Segít megőrizni a bőr fiatalságát. Az avokádó tele van telítetlen zsírsavakkal, ezek olyan egészséges zsírok, melyek segítenek a koleszterinszint normalizálásában. Antioxidánstartalma segít a DNS-károsodás és a sejtek rosszindulatú átalakulásának megelőzésében, így a rákkockázat csökkentésében is. Emellett A-, E-vitamint és káliumot is tartalmaz.

Dinnyék: A dinnyék az egyik leghasznosabb gyümölcsök. Mivel rostosak, gyorsan telítenek, magas a víztartalmuk, ráadásul rengeteg vitamint tartalmaznak.

Mandula: E-vitaminban gazdag, ami hozzájárul a bőrsejtek regenerálásához.

Szőlőmagolaj: A bőrre pozitív hatást gyakorló C- és A-vitamin mellett nagymennyiségű védő antioxidánst is tartalmaz, amelyek feszesen tartják a bőrt. A szőlőmagolajat salátaöntetek, szószok összetevőjeként is fogyaszthatjuk.

Étcsokoládé: Az étcsokoládé rengeteg pozitív egészségügyi hatással van a szervezetre. A kakaóban lévő keserűanyagok támogatják a bélflórát, ezáltal az emésztés folyamatát és a tápanyagok optimális felszívódását. Egyedüli hátránya a magas kalóriatartalma, ezért semmiképp sem szabad túlzásba vinni a fogyasztását. Mindennap ehet egy kis kockányit, de tudjon megálljt parancsolni magának! A legalább 80%-os kakaótartalmú étcsokoládé értékes flavonoidokat is tartalmaz.

Szerző: WEBBeteg összeállítás - Cs. K., fordító és Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Mit diesen 10 Lebensmitteln bleibt ihr länger jung (blick.ch)

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika