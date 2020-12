Vitamindús táplálkozással a szép hajért

Ahhoz, hogy hajunk mindig szép legyen, nem elegendő pusztán kívülről megfelelően ápolni. A dús és ragyogó haj főleg belső tényezőkön múlik, így többek közt azon, hogy milyen ételeket fogyasztunk.

A hajhullás a tápanyagokban szegény étrend eredménye is lehet. Ez a megfelelő, tápanyagokban gazdag élelmiszerek fogyasztása mellett ritkán fordulhat elő. Azonban az alkoholizmus, a stressz és a túlzásba vitt diétázás (így pl. az anorexia is) szintén okozhat hajhullást.

A haj egészségének megőrzéséhez szükség van vitaminokra, nyomelemekre, fehérjékre és ásványi anyagokra is.

A hajhullás hátterében bizonyos betegségek is állhatnak

Az említett kézenfekvő okokon kívül betegségek is állhatnak a hajhullás hátterében. Így például felszívódási zavarok, melyek bélrendszeri műtét vagy bélbetegségek (pl.: Crohn-betegség, colitis ulcerosa), pajzsmirigyproblémák miatt is kialakulhatnak. Kezdetben a haj elvékonyodik, tartós hiányállapot esetén teljesen ki is hullhat.

Együnk a hajunkért!

Vitaminokkal külső-belső szépségünkért Ha táplálkozásunk változatos, adalékanyag-mentes, sok friss gyümölcsöt és zöldséget, ezen kívül tejtermékeket, olajos magvakat, aszalt gyümölcsöket, gabonaféléket és tojást is tartalmaz, általában külsőnkön is meglátszik.

Az erős haj az egészséges hajhagymánál kezdődik. A tápanyagokat a kis véredényeken keresztül vérünk szállítja, egészen a hajhagymákig. A hajállomány képződése a hajhagymából indul ki. A hajhagymáknak ezért nagyon sok tápanyagra van szükségük, hiszen igen aktívak, mivel a hajszálak folyamatosan növekednek.

A haj egészsége szempontjából nagyon fontos szerepe van a biotinnak (H-vitamin), az A- és a B-vitaminnak. Ezek közül a biotin és a B-vitaminok megtalálhatók többek között a hüvelyesekben, a belsőségekben (máj, vese), a tejben, a szójában, a földi mogyoróban, a csiperkegombában, a búzacsírában, a tojássárgájában és az élesztőben. Ahhoz, hogy hajunk valóban ékességünk legyen, szükség van olyan nyomelemekre is, mint amilyen a vas vagy a cink.

A biotin a fehérje-anyagcserében vesz részt. Gondoskodik róla, hogy hajunk jó szerkezetű és fényes legyen. Ezért a biotint az ún. szépségvitaminokhoz soroljuk. A H-vitamin viszonylag hőstabil, így főzéssel kevesebb, mint 20%-át veszítjük el.

A B-vitaminok a faggyúmirigyek működését szabályozzák, és szerepük van a hajhagyma fontos anyagcsere-folyamataiban. Védnek a gyulladásoktól, és egészségesen tartják a fejbőrt.

Az A-vitamin a haj növekedéséhez szükséges. Sem hiánya, sem túlzott bevitele nem tesz jót. Előbbi zavart okoz, utóbbi pedig hajhulláshoz vezethet. A-vitamint tartalmaz a máj, a vaj, a zsíros sajtok és a zöldségek közül például a sárgarépa, a spenót, a káposzta, a brokkoli és a cikória.

Nyomelemek és ásványi anyagok

A vas felelős a vérben az oxigén szállításáért, ezzel együtt a sejtek energiaellátásáért is. Hiányában a hajszálon szerkezeti sérülések alakulnak ki, és hajhullás is bekövetkezhet.

Vashiány az alábbi okok miatt alakulhat ki:

Erős menstruációs vérzés következtében

Műtétek után

Gyomor-bélrendszeri vérzések miatt

Szigorú vegetáriánus étrend miatt

Gyomor-bélbetegségekben

Várandós nőknél

Ezekben az esetekben sok hús- és halétel fogyasztása, és C-vitaminban gazdag étrend segíthet. A túl sok kávé, tea és tejtermék fogyasztása is vashiányhoz vezethet.

A réz javítja a haj szerkezetét. Hiánya hajképzési zavarokhoz vezethet, illetve a haj töredezését is okozhatja. A fehérjében szegény táplálkozás, a túl sok kalcium és cink csökkenti hatékonyságát.

Rezet főleg a gabonafélék, a búzacsíra, a hüvelyesek, a mogyoró, a napraforgómag, a máj és az élesztő tartalmaz.

A cink az immunrendszer fontos nyomeleme. Gyulladásgátló hatású. A cinkhiány hajhullást okozhat.

Állati eredetű élelmiszerek, így pl. a marhahús, a tej és a halak tartalmaznak cinket.

A haj keratinból épül fel, ez egy szaruszerű anyag, ami fehérje építőkövekből áll. Ezért különösen fontos a fehérjedús táplálkozás. A fehérje sok állati és növényi élelmiszerben megtalálható, így többek között például a húsokban, tojásban, tejben, sajtokban, illetve a burgonyában, gabonafélékben és a hüvelyesekben.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos