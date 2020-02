Természetes és szintetikus vitamin - Nem mindegy!

Néhány alapvető fontosságú dologról sosem hallunk a szintetikus vitaminok reklámhirdetéseiben, pedig sok embert érdekelne bizonyára az a tény, hogy miközben egészségét óvni akarja, mennyire árthat szervezetének.

Az egyik fontos tényező, hogy a szintetikus vitamin sosem képes teljes mértékben betölteni ugyanazt a szerepet, mint a természetes vitamin. E mellett a szintetikus vitaminok csökkentik más tápanyagok hasznosulását a szervezetben, és a vesét is megterhelik.

Aki valaha is tanult biokémiát, jól tudja, hogy a vitaminok működéséhez nem csupán a vitamin-molekulára van szükség, hanem mellette enzimekre, koenzimekre, kofaktorokra. Ezek mind megtalálhatóak a természetes vitaminforrásokban, de a szintetikus formulákban már nem.

Hogyan hasznosul a C-vitamin szervezetünkben?

Vegyük az egyik legismertebb vitamin, a C-vitamin példáját! Ha C-vitamint vásárolunk valahol, leggyakrabban összetevőként csak maga az aszkorbinsav van feltüntetve. Ez nem egyenlő a természetben előforduló C-vitaminnal.

Ha zöldség vagy gyümölcs formájában kerül a szervezetbe a vitamin, akkor nem csupán az aszkorbinsavat juttatjuk be, hanem mellette számos egyéb faktort is, például: bioflavonoidokat, K-, P-, J-faktort, aszkorbinogént, stb. is.

Ennek ismeretében már egyszerűen megérthető az, hogy szintetikus C-vitamin fogyasztásakor a szervezet a hasznosulás érdekében a többi komponenst a testszövetekből vonja el. A felhasználásra nem kerülő aszkorbinsav a vizelettel távozik. A C-vitaminhoz hasonlóan a többi vitamin hasznosulásához is egyéb faktorok szükségesek.

Ezen túl a különböző vitaminok és ásványi anyagok bonyolult kölcsönhatásban állnak egymással. Például rézre van szükség a C-vitamin hasznosulásához és szeléniumra az E-vitamin működéséhez. A szintetikus vitaminok fogyasztásakor erre a tényezőre nem is fordítunk figyelmet.

A teljes vitaminkomplexek

A természet úgy alkotta meg a vitaminokat, hogy a vitaminforrásokban a vitamin működéséhez szükséges ásványi anyag is megtalálható.

Léteznek olyan vitaminkészítmények, melyek természetes nővényi kivonatokat és teljes vitamin-komplexeket tartalmaznak, ezek fogyasztása ajánlott a mesterséges készítményekkel szemben.

