Hogyan válasszunk multivitamint?

A tavaszi időszak kezdetén jellemzően még kevesebb friss zöldséghez, gyümölcshöz jutunk, emellett a napfény és a mozgás hiányának hatására immunrendszerünk támogatásra szorul, hiszen fokozottan ki vagyunk téve a különböző fertőzések veszélyeinek.

Ráadásul nem ritka jelenség az úgynevezett tavaszi fáradtság sem, ami kedvtelenséggel, aluszékonysággal nehezíti a mindennapjainkat. Ezek megoldásában lehetnek segítségünkre a multivitamin-készítmények.

A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyekre kis mennyiségben ugyan, de a szervezetnek nélkülözhetetlen szüksége van, és leghatékonyabban a táplálékkal tudjuk bejuttatni őket. Azonban ha étrendünk vitamintartalma nem megfelelő, vagy valami miatt a vitaminok felszívódása zavart szenved (pl. koplalás, bélflóra romlása, tartós alkoholfogyasztás, illetve bizonyos gyógyszerek hatására), vitaminpótlásra lehet szükség annak érdekében, hogy a vitaminhiány okozta tüneteket és immunrendszerünk gyengülését elkerüljük.

A vitaminokról A vitaminok alapvetően két fő csoportra oszthatók. Az egyikbe tartoznak a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K), melyek a szervezet zsírszövetében és a májban raktározódnak, így megfelelő étrend mellett folyamatos adagolásuk nem feltétlenül szükséges. Ezzel szemben azonban ritkán, de túladagolhatóak. A másik csoport a vízben oldódó vitaminoké (pl. C, B-vitaminok), melyekből a szükséges mennyiség felszívódik, a felesleges pedig kiürül a szervezetből, így a túladagolás veszélye csekély (extrém magas mennyiség bevitele esetén előfordulhat, hogy a felesleg meghaladhatja a kiüríthető mennyiséget, és ez gondot okozhat).

Mennyit kell szednem a multivitaminból?

A multivitamin-készítmények a szervezet számára fontos vitaminokat, nyomelemeket és ásványi anyagokat egyszerre tartalmazzák, természetesen a megfelelő arányban. Összetételük úgy van kialakítva, hogy biztonságosan alkalmazhatóak legyenek, ezért a túladagolás veszélye általában nem áll fenn, azonban érdemes néhány dologra odafigyelni.

Szem előtt kell tartanunk, hogy ezek a készítmények sem egyformák. Habár a bennük levő anyagok mennyisége klinikailag meghatározott értékek között mozog, az arányok készítményenként eltérhetnek.

Összetételi különbség is előfordulhat; pl. bizonyos készítmények gyógynövények kivonatát is tartalmazhatják.A különbségnek főként akkor van jelentősége, ha valamilyen alapprobléma miatt akarunk multivitamint alkalmazni. Például ha az idegek működését akarjuk erősíteni, akkor inkább B-vitaminokban gazdag készítményt érdemes keresni, vérszegénység esetén azonban valószínűleg a vas, folsav és a B12-vitamin mennyiségét fogjuk megnézni az összetételben.

Mi határozza meg a vitaminszükségletet?

Egyéni vitamin- és ásványi anyag-igényünk eltérő, hiszen olyan tényezők is befolyásolják, mint a kor, nem, fizikai megterhelés, táplálkozási szokások, betegségek. Mindemellett a legfontosabb, hogy egy multivitamin sem tudja helyettesíteni a változatos táplálkozást, csupán kiegészíti azt.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a multivitamin-készítmények ma már gyakran különböző korcsoportok számára készülnek, hiszen más az igénye a gyermekek szervezetének, az aktív felnőtteknek, illetve az 50 éven felüli korosztálynak. Ezeket a készítményeket külön-külön, az adott korcsoport vitamin- és ásványi anyag-igényei szerint állítják össze.

Azt is fontos tudni, hogy megjelentek a forgalomban külön férfiak és nők számára kialakított vitaminok is. Ennek azért van jelentősége, mert a férfiak és nők bioritmusa eltérő, így szervezetük szükséglete is különbözik. Erre egy jó példa, hogy a nőknél a csontritkulás fokozott veszélye miatt a D-vitamin-igény nagyobb a férfiakéhoz képest.

Szintén érdemes arról is tájékozódni, hogy az adott készítmény nyújtott hatású-e (ezt a készítményeken ún. retard elnevezéssel jelölik). A nyújtott hatás ugyanis azt jelenti, hogy a készítmény olyan technológiával készült, melynek köszönhetően képes arra, hogy fokozatosan fejtse ki hatását a szervezetben, vagyis folyamatos legyen a benne lévő vegyületek felszívódása. Így a nap folyamán egyenletes vitamin-szintet biztosít, tehát jobb a hasznosulása is a klasszikus készítményekéhez képest.

Figyeljünk oda a gyógyszerkölcsönhatásokra!

Természetesen, mint minden készítmény esetében, azt is számba kell venni, hogy milyen rendszeresen szedett gyógyszereink vannak, hiszen kölcsönhatás a gyógyszereink és a multivitamin-készítmény valamely alkotóeleme között is kialakulhat. Ennek főként akkor van jelentősége, ha az adott készítmény valamely gyógynövény kivonatát is tartalmazza. Gyakran találunk például ginzeng kivonatot tartalmazó multivitaminokat, amely a szervezet serkentése szempontjából ugyan előnyös lehet, azonban véralvadásgátlókkal együtt szedve csökkentheti a gyógyszer hatását.

Abban, hogy melyik készítményt válasszuk, szerepe lehet magának a gyógyszerformának is. Manapság már nem csak tablettaként vagy kapszulaként találkozhatunk multivitaminokkal, hanem pezsgőtabletta, csepp, rágótabletta vagy akár gumicukor formában is, akár gyerekek, akár felnőttek számára.

A fentiekből kitűnik, hogy egy egyszerű multivitamin esetében is mennyire fontos, hogy személyre szabott készítményt válasszunk. A paletta széles, vagyis van erre lehetőségünk, de mindenképp érdemes választás előtt tájékozódni az adott készítmény tulajdonságait illetően.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész