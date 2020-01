Az éjszakai izzadás hátterében betegség is állhat

Az éjszakai izzadás a fokozott izzadás (hyperhidrosis) egyik formája. Egy amerikai felmérés eredménye alapján a több mint 2000 megkérdezett 41 százaléka szenved fokozott éjszakai izzadástól.

A panaszok - nem feltétlenül, de - gyakran napközben is jelentkezhetnek. A háttérben jóindulatú elváltozások, alkati tulajdonságok is állhatnak, de akár súlyos betegség tünete is lehet az éjszakai izzadás. Önmagában tehát még nem utal betegségre, de ha hirtelen jelentkezik, keresse fel háziorvosát, és ő a kórtörténet ismeretében értékeli a tüneteket, ha pedig indokolt, kivizsgálást indít.

Lehetséges megbetegedés Szükséges vizsgálatok Fertőzések Vérvizsgálat (vérvétel) Pajzsmirigy-túlműködés Vérvizsgálat Reuma Vérvizsgálat Tumorok Limfóma Vérvizsgálat, biopszia (szövetmintavétel) Hodgkin-kór Vérvétel, biopszia Leukémia Csontvelőpunktio (csontvelő-mintavétel) Tuberkulózis Tuberkulin-teszt (bőrpróba)

A betegségek listája nem teljes, pusztán áttekintést ad az egyes panaszok lehetséges okairól, és öndiagnózist se állítson fel ezek alapján.

A panaszok bármely életkorban előfordulhatnak, de főként fiatal felnőttkorban jelentkeznek. Néhányan egész életükben szenvednek az éjszakai izzadástól, másoknál a panaszok időről-időre eltűnhetnek, majd újra jelentkezhetnek.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos