A non-Hodgkin-limfóma

Valamely non-Hodgkin-limfóma diagnózisának felállításához - valamint terápiás és prognosztikai szempontból is - a nyirokcsomó-mintavétel és a minta szövettani mikroszkópos vizsgálata elengedhetetlen. A daganat kiterjedésének megállapításához a mellkasröntgen és CT, valamint a has ultrahang- és CT-vizsgálatára is szükség van. Korszerű, egyre gyakrabban alkalmazott kivizsgálási lehetőség a PET-CT, amely a betegség kezelésére adott válaszát is értékeli, ezáltal segít az egyénre szabott kezelési terv kialakításában. Koponya- és gerinc-MR-felvétel készítésére idegrendszeri érintettség gyanúja esetén kerül sor. Szükség esetén csontvelővizsgálat, liquorvizsgálat, májbiopszia, gyomortükrözés, fül-orr-gégészeti vizsgálat elvégzése is szóba jöhet. Laborvizsgálatok közül a vérkép, -süllyedés, vasanyagcsere, a máj- és vesefunkció, valamint a vizeletvizsgálat jelentősége emelendő ki.